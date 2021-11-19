Уборку улиц в городе доверят частникам

Зимой коммунальщики не успевают чистить дороги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 19-м заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству стояло сразу несколько вопросов. Во-первых, готовность коммунальных служб к уборке территории города предстоящей зимой. Во-вторых, первое чтение проекта бюджета Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. В-третьих, утверждение нескольких изменений в правилах благоустройства территории Новосибирска. Обо всех важных принятых решениях - в нашем материале.

КОММУНАЛЬЩИКАМ НУЖНА ПОМОЩЬ

Вначале слово взял председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству Игорь Кудин:

- После переговоров с мэром Новосибирска Анатолием Локтем было принято решение с 2022 года запустить проект передачи части работ по уборке городских улиц сторонним организациям по примеру ТУАД. Территориальное управление автодорог на данный момент привлекло семь компаний-подрядчиков, которые помогают убирать дороги.

Игорь Кудин.

К слову, сейчас уже подбирается территория для пилотного проекта, чтобы понять, как будет осуществляться взаимодействие.

Для чего это нужно? Пока, увы, качеством уборки улиц горожане недовольны. А так на нескольких участках будут помогать частники, и нареканий явно станет меньше. И главное, очищенные улицы куда безопаснее, люди не поскользнутся и не получат травму.

ЧТО НАС ЖДЕТ ЗИМОЙ?

С докладом о готовности коммунальных служб к зиме выступил вице-мэр Новосибирска Олег Петрович Клемешов. Начнем с того, что в этом году коммунальщики изменили состав противогололедной смеси. Раньше соотношение песка и соли было 90/10, а с этой зимы будет 50/50. Такое решение приняли, чтобы избежать запыления города весной. На эффективность изменение состава не повлияет. Кроме подготовки песко-соляной смеси уже закупили 3424 тонны «Бионорда».

К тому же скоро запустят в работу снегоплавильную станцию, которая находится на улице Широкой. На данный момент она временно не работает из-за технической неисправности. Необходимые запчасти должны прийти в конце ноября, после чего станцию отремонтируют и запустят в работу.

Также определились с площадками, на которых будет временно складироваться снег. На данный момент используются 10 площадок. В Новосибирске также действуют коммерческие площадки по складированию снега.

НЕ ХВАТАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ

Еще один момент: в этом году парк снегоуборочной техники насчитывает 467 единиц. Готовность техники, работающей в зимний сезон, составляет 65%, а круглогодичного содержания - более 80%. Также в этот зимний сезон задействовано около 200 рабочих. Водительский состав на данный момент не укомплектован и составляет всего 65%. Благодаря их работе с 1 ноября вывезли уже около 70 тысяч кубометров снега.

Важный вопрос задал депутат Леонид Рыбкин. Если сейчас в коммунальных службах не хватает водителей снегоуборочной техники, то о какой хорошей уборке улиц может идти речь? Однако городские власти уверяют, что пытаются решить ситуацию.

- На данный момент прорабатывается вопрос по увеличению заработной платы работникам ДЭУ. Кроме того, будет привлекаться сторонняя техника. Мы ищем вариант, как компенсировать недостаток спецтехники и иных профессиональных работников, - ответил Олег Клемешов. - С нехваткой спецтехники можно справиться, если разработать проект передачи части работ по уборке городских улиц сторонним организациям. А зимние надбавки привлекут работников.

Если эта схема сработает, то на улицах столицы Сибири этой зимой станет намного комфортнее.