Как не допустить в Новосибирске повторения казанской трагедии?

Для того чтобы дети в школе были защищены, предстоит много работать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске почти каждый месяц в школы города поступают сообщения о готовящихся терактах. Неизвестные отправляют письмо на электронную почту руководства образовательных учреждений. Всех сотрудников и учеников школы после таких сообщений выводят на улицу. На место за считаные минуты приезжают спецслужбы - они обследуют территорию школы. Еще есть пример казанской трагедии, когда в школу с оружием пришел бывший ученик. Охрана не смогла защитить от него других школьников и учителей, погибли люди. И главный вопрос: как не допустить такого в Сибири? Этой задаче и было посвящено заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

ЖДЕМ 2023 ГОД

После произошедшего в Казани во всех новосибирских школах провели проверки. Но родители учеников беспокоятся, поэтому они обратились в Совет депутатов города Новосибирска с просьбой посодействовать тому, чтобы школы охраняли сотрудники Росгвардии и военные. Но пока это невозможно.

- Бюджет города платит охранникам образовательных учреждений 150 рублей за час. Если мы привлечем к работе специально обученных людей, то сумма вырастет в два раза. В следующем году этого сделать не получится, так как бюджет уже принят. А вот для того чтобы это случилось в 2023 году, нужно действовать сейчас, и мы этим занимаемся. Например, раньше бюджет города выделял 100 рублей за час, теперь сумма выросла на 50% - это много, но мы это осиливаем. Возможно, чтобы увеличить финансирование на обеспечение безопасности школьников, понадобится дополнительное финансирование и перераспределение бюджета, - прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (депутатское объединение «Единая Россия») Игорь Атякшев.

Игорь Атякшев.

На вопрос о том, будут ли сотрудники Росгвардии охранять школы Новосибирской области, ответил Василий Шушаков, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.

- Обеспечение безопасности в учебных заведениях - это комплекс мер. Нет единой службы, которая несла бы ответственность за охрану школьников, - прокомментировал «КП» - Новосибирск» генерал-майор полиции Василий Шушаков. - Действовать нужно сообща: и администрация объектов, и органы власти, и силовые структуры должны взаимодействовать, потому что только количество охранников и их ведомственная принадлежность не обеспечат безопасность учеников.

Это значит, что необходима совместная работа всех ведомств, чтобы взрослые могли спокойно отпускать детей в школы и быть уверенными, что им ничего не угрожает.

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ

Однако безопасность детей в школе - это далеко не единственное направление в работе по защите сибиряков от террористической угрозы. Никто не отменял общественный транспорт, метро, госучреждения: о том, чтобы ничего не угрожало людям, находящимся там, тоже должны позаботиться городские власти. И потому в мэрии Новосибирска разработали специальную программу, на которую выделяется необходимое финансирование. Например, в этом году было запланировано 137 миллионов 873 тысячи рублей за счет средств бюджета города.

Благодаря этой программе уже установлены ограждения и шлагбаумы, а также проведен ряд необходимых мероприятий на объектах образования, культуры, в административных зданиях.

В программу также входят мероприятия, которые не требуют дополнительных вложений из городского бюджета: например, учения по борьбе с террористической угрозой. Как раз последние такие учения проводились в рамках подготовки чемпионата мира по волейболу.

Можно смело сказать, что новосибирские депутаты и городские власти ответственно подходят к борьбе с террористической угрозой и эта работа будет только продолжаться.