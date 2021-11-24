В Новосибирске выбрали самых фотогеничных собак ноября

Для участия в ноябрьском фотоконкурсе нужно было подписаться на страницу «Комсомольская правда - Новосибирск» - KP.RU в социальной сети ВКонтакте, загрузить фотографию своего любимца в комментарии к конкурсному посту (найти его несложно - достаточно набрать в поисковике #ПОЛАЙКАЙКП) и сделать репост конкурса на своей странице.

Первого победителя выбирали наши подписчики, ставя лайки под фото понравившейся собаки, второго - наш партнер - новосибирский производитель товаров и кормов для любимых питомцев PROРАЦИОН, а третьего - редакция «Комсомолки».

ВЫБОР ПОДПИСЧИКОВ: ДОБРЯК РИЧАРД

Лабрадор Ричард покорил сердца наших подписчиков! Фото: Кристина ХЛЕСТОВА

Подписчики новосибирской «Комсомолки» не смогли устоять перед обаянием лабрадора Ричарда. Он с большим отрывом лидировал в голосовании на звание самого красивого пса ноября. По словам его владелицы Кристины Хлестовой, Ричард - настоящий друг, очень добрый и ласковый. Он воспитанный, знает все команды. А еще следит за своей фигурой: гулять пес любит больше, чем есть! В общем, Ричард - идеальный жених, и сейчас хозяева ищут ему достойную невесту.

Поздравляем Кристину и Ричарда с законной победой!

ВЫБОР ПАРТНЕРА КОНКУРСА: СПАСЕННЫЙ СЭМ

Сэм пережил страшное предательство, но теперь он в добрых руках. Фото: Елена КУКСИНА

Партнер конкурса в этом месяце выбрал своего победителя - им стал американский стаффордширский терьер Сэм. Сэму 8 лет, и у него непростая судьба: предыдущие хозяева его бросили, привязав к дереву в мороз. Но пса удалось спасти, уже два года он живет с теми, кто по-настоящему заботится о нем. Его владелица Елена Куксина с нежностью говорит, что Сэм - любимец семьи, а из лакомств он предпочитает домашние пирожки.

От всей души поздравляем Елену и Сэма с победой в нашем конкурсе!

ВЫБОР РЕДАКЦИИ: МАЛЫШКА БОНЯ

Малышка Боня - помесь тойтерьера и таксы. Фото: Анна КУДИЯРОВА

Редакция «Комсомолки» влюбилась в малышку Боню, ей год и семь месяцев. По словам хозяйки Анны Кудияровой, Боня - обворожительная девчушка, которая любит целоваться, нежиться в кровати и спать в подушках. Из развлечений Боня обожает смотреть мультики на канале «Карусель».

Поздравляем Анну и Боню с победой!

Всем победителям ноябрьского этапа достаются отличные призы: по 2 килограмма сухого полнорационного корма с говядиной Delicana™ от компании PROРАЦИОН.

Напоминаем, что в декабре нас ждет финальный этап фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ»: вместе мы будем выбирать самую красивую собаку года!

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ»: поддержка гуманного, ответственного и любящего отношения к животным.