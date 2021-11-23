«Сибагро»: Полностью обеспечим мясом себя и соседние регионы

Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

Третью очередь свинокомплекса «Сибагро» в Колывани выстроили по передовым технологиям. Производство укомплектовали системами кондиционирования, вентиляции, кормораздачи и навозоудаления от немецкой фирмы Big Dutchman - это один из ведущих производителей оборудования для выращивания свиней. В реализацию проекта вложили больше 3 миллиардов рублей: теперь предприятие будет выпускать в 1,5 раза больше продукции, а в Колывани появится 150 новых рабочих мест.

ОБЪЕМЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ

По словам директора Новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Владимира Гавриленко, расчетная окупаемость такого проекта составит 8 лет. Но благодаря современному оснащению руководство предприятия ожидает значительное сокращение этого срока.

Производственные мощности третьей очереди впечатляют: они рассчитаны на единовременное содержание 2900 свиноматок и получение 160 тысяч свиней в год. В составе комплекса две площадки с полностью замкнутым циклом. В каждой из них девять корпусов и один санитарно-бытовой комплекс, которые соединяются между собой галереями.

После запуска третьей очереди общие мощности свинокомплекса составят 410 - 420 тысяч свиней в год, или 95 - 100 тысяч тонн мяса.

Свинокомплекс работает по замкнутому циклу. Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

По словам Владимира Гавриленко, новосибирский свинокомплекс - это самый крупный актив компании «Сибагро», особенно с учетом нововведенной третьей очереди. При этом здесь, в регионе, у компании одни из самых больших сельхозугодий - 75,5 тысячи гектаров, на которых выращивается свое зерно, из которого производятся качественные корма на своем же комбикормовом заводе. Благодаря качественным комбикормам, компания получает большие привесы и качество мяса, за которое может ручаться. Собственная кормовая база - одно из ключевых условий успеха в животноводстве. Во-первых: своя технология известна в деталях, за нее можно полностью отвечать. Во-вторых: это кормовая безопасность. Наличие собственного зерна уводит предприятие от разного рода рыночных рисков, таких, как дефицит зерна на рынке, завышенный уровень цен, риски по качеству, а также позволяет уверенно прогнозировать себестоимость продукции, так как стоимость кормов составляет от неё достаточно большой процент.

- Сегодня растениеводству «Сибагро» есть чем похвастаться: в этом году мы собрали 38 центнеров с гектара, когда средняя цифра по области составила 23,6 центнера с гектара. Навоз используется как основа для органических удобрений, которые мы вносим в землю и на этих полях опять выращиваем отличный урожай. Мы планируем развивать растениеводство и дальше, - пояснил Владимир Гавриленко.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНА

Запуск третьей очереди позволит увеличить объемы внутреннего экспорта, в первую очередь в соседние регионы, где обеспеченность свининой не такая высокая. В «Сибагро» уверены в качестве и экологической безопасности своей продукции.

Отдельно директор свинокомплекса остановился на эпизоотических рисках, которые сложились в ряде европейских и дальневосточных регионов по АЧС (африканская чума свиней - очень опасное вирусное заболевание, которое ведет к 100% гибели животных, но не опасна для человека. - Ред.) и, как следствие, повлекли за собой колебание на этих территориях отпускных цен на мясо. Он отметил, что зараженное мясо к моменту введения карантина может оказаться далеко за пределами территории, что создает риски для других свиноводческих производств. Именно поэтому так важно занять рынок своей безопасной и качественной продукций, тем самым исключить занос в Сибирь мяса, являющегося потенциальным источником вирусов.

«НА ЗАПАХИ НИКТО НЕ ЖАЛУЕТСЯ»

Наращивание животноводческих мощностей не несет рисков для соседних территорий, заверил спикер. На новом производстве задействовали ту же систему очистки отходов, которая работает на второй очереди, расположенной по соседству. Принцип ее действия: сбор стоков в накопительные пруды и на площадки твердой фракции, где отходы превращаются в удобрения, а затем вносятся на поля, обогащая земли предприятия.

Карта. Фото: Пресс-служба компании «Сибагро»

- Свинокомплекс, разумеется, имеет характерный запах, но он ограничивается своим ареалом и специально определенной санитарно-защитной зоной. До Колывани от второй и третьей очереди - около 13 км, и в поселке нет проблем от такого соседства, нет никаких запахов, никто не жалуется, так как на такое расстояние запах не может передаваться, это не реально, - рассказал Владимир Гавриленко.

Помимо животноводства и растениеводства «Сибагро» активно развивает сопутствующие инфраструктурные проекты. Так, в следующем году планируется завершить строительство нового цеха по производству гранулированных комбикормов, благодаря чему производство увеличится в 1,5 раза. Комбикорма будут не только производиться для нужд трех очередей новосибирского свинокомплекса, но и поставляться на другие производства компании в соседних регионах. Для этих целей закуплено 62 железнодорожных вагона-хоппера более чем на 200 миллионов рублей.

Кроме этого, «Сибагро» в следующем году планирует ремонт первой очереди, которая была построена еще в 1975 году. Эта работа уже ведется, объем инвестиций в этом году составил 300 миллионов рублей, еще 550 миллионов планируется направить на капремонт в 2022 году.

СПРАВКА «КП»

«Сибагро» - федеральная агропромышленная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца. В состав входят 14 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Курганской, Кемеровской, Тюменской, Белгородской, Курской областях, Красноярском крае и Республике Бурятия.