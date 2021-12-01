Борьба с подделками, повышение экологичности и новый ассортимент

Фото: АО «Искитимцемент».

Предприятие отчиталось о высоком росте, больших планах и предупредило о наводнившем рынок фальсификате.

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, ситуация на цементном рынке складывается интересная: рынок активно растет, но его все меньше контролируют.

За 10 месяцев 2021 года предприятие выпустило на 21% больше цемента, чем в аналогичном периоде прошлого года. Завод наращивает производство за счет участия в крупных проектах: строительстве ледовой арены «Новосибирск Арена», станции метро «Спортивная», четвертого моста через Обь, Восточного обхода.

Фото: АО «Искитимцемент».

Но руководство завода-дипломанта конкурса «100 лучших товаров России» всерьез обеспокоено масштабами распространения фальсифицированного цемента и бетона.

По экспертным оценкам, доля незаконного оборота цемента на рынке России в 2020 году составила примерно 5,6%. Проблема актуальна и в 2021 году для всех федеральных округов, в том числе и для Сибирского. По данным исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», объем незаконного оборота цемента сократился с 11,7 миллиона тонн в 2015 году до 3,16 миллиона тонн в 2020 году. Как представить этот объем физически? 3 миллиона тонн цемента - это 8 миллионов кубических метров бетона средней марки. Новосибирская область потребляет всего 3 миллиона кубических метров бетона в год. Проблема серьезная: использование фальсифицированного цемента может привести и к растрескиванию, и к обрушению конструкций.

Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина и управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. Фото: АО «Искитимцемент».

- С 1 июля 2021 года прекратился государственный контроль и надзор за оборотом отдельных видов продукции, в том числе цемента, - говорит Дарья Мартынкина, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» (управляющая компания АО «Искитимцемент»). - Закон принимался для того, чтобы уменьшить давление на бизнес, но принес ряд негативных последствий. Сейчас мы можем выявить признаки нарушений на рынке цемента, но жаловаться нам некуда, поскольку Росстандарт не уполномочен привлекать виновных к ответственности.

В октябре в Общественной палате Новосибирской области состоялись публичные слушания по проблемам безопасности и качества стройматериалов на рынке Сибири. Все участники выступили за возвращение госконтроля за оборотом отдельных видов стройматериалов. По итогам слушаний принята резолюция, которая направлена в органы государственной власти.

Фото: АО «Искитимцемент».

Как же отличить фальсифицированный цемент? Производитель дает следующие рекомендации. Прежде всего внимательно изучите упаковку. Продукция АО «Искитимцемент» фасуется в фирменную упаковку с надписями вдоль длинной стороны мешка. Кроме того, на таре вы увидите знак обязательной сертификации и все контактные данные предприятия. Масса мешка должна соответствовать заявленным 50 килограммам, отклонение - до 500 граммов. Обязательно спрашивайте у продавца сертификат соответствия, если его нет - от покупки лучше воздержаться.

В 2022 году цементный завод планирует инвестировать в производство рекордную для себя сумму - более миллиарда рублей. Немалая часть будет направлена на программу повышения экологической эффективности, утверждает Владимир Скакун:

- Есть требование установить системы автоматического контроля за выбросами на источниках. У нас попадают под контроль дымовые трубы за вращающимися печами. Информация с приборов будет выдаваться в сеть Минприроды. К концу 2023 года мы должны запустить такие системы на двух источниках. Это даст возможность любому жителю страны зайти на сайт Минприроды и в реальном времени посмотреть выбросы за вращающейся печью.

Фото: АО «Искитимцемент».

Сегодня в ассортименте завода восемь видов цемента, в том числе два вида портландцемента для дорожного строительства. В связи с увеличением доли дорог с цементобетонным покрытием предприятие расширяет продуктовую линейку, готовясь к росту спроса на дорожные цементы. В следующем году планируется сертифицировать аэродромный цемент. Для увеличения производства популярного сепарированного цемента в 2023 году АО «Искитимцемент» введет в эксплуатацию второй сепаратор.