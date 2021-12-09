Новогодние выставки 2021-2022 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

Рассказываем о самых интересных выставках в Новосибирске. Фото: delfinary.ru
Как зарядиться новогодним настроением и с пользой провести время? Посетить экспозиции, которые подарят ощущение уюта и новые чувства и эмоции. Мы узнали, какие новогодние выставки в Новосибирске — 2021-2022 порадуют вас перед праздником. Мы составили афишу, узнали цены на билеты и расписание.
1. Новосибирский океанариум (6+)
Как насчет того, чтобы зимой окунуться в мир тропиков и глубины Тихого океана? В океанариуме с платформами в виде палуб живут более 300 видов рыб, мурен, медуз, скатов, акул и других обитателей морей и океанов. Подводный тоннель позволит увидеть морских жителей на расстоянии вытянутой руки. А по выходным можно увидеть, как дайверы кормят акул.
Где: Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ул. Жуковского, 100/4)
Дата: до 31 декабря
Время: с 10.00 до 20.00
Цена: от 300 руб.
2. Выставка книг о Гарри Поттере (12+)
В этом году исполняется 20 лет с премьеры фильма «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор и серия кинокартин, и романы Джоан Роулинг стали знамениты на весь мир, а в новогодние праздники мы вновь с радостью погружаемся в мир Поттерианы в поисках сказки и волшебства. В Новосибирской областной юношеской библиотеке будут представлены все издания книги на английском языке, от самых первых до недавних, с красочными иллюстрациями Джима Кея.
В библиотеке можно увидеть несколько изданий «Гарри Поттера» на языке оригинала. Фото: infomania.ru
Где: Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный пр-т, 26)
Дата: до 16 декабря
Время: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 19.00
Цена: бесплатно
Невидимая выставка-квест «Темnota» (6+)
Удивительная интерактивная инсталляция в кромешной темноте. Ничего не видя, вы передвигаетесь по выставочным комнатам. Все, что встречается на пути, вы можете ощутить, только подключая осязание, обоняние и слух. Ни в одном другом месте вам не придется так активно подключать все органы чувств и доверяться своим тактильным ощущениям и интуиции, благодаря которым вы сможете найти дорогу и понять, что вас окружает.
В темноте посетители узнают, как чувствуют себя незрячие люди. Фото: vk.com/temnota_nsk
Где: Площадка невизуального восприятия «Темnota» (ул. Д. Шамшурина, 20)
Дата: до 1 января
Время: 17.00, 18.30, 20.00 (по предварительной брони)
Цена: 2500 руб.
«Старый, старый Новый год» (0+)
Мастер Татьяна Валерьевна Баева уже несколько лет возрождает старинное ремесло изготовления ватных игрушек в Новосибирской области. На выставке вы сможете увидеть работы Татьяны Баевой, ее учеников из Детской школы искусств города Оби, а также Киры Блиновой (Минск) и Натальи Дергач (Саратовская область).
Мастера представят ватные игрушки, от которых веет теплом. Фото: sibculture.ru.
Где: Новосибирский государственный областной дом народного творчества (ул. Каинская, 5)
Дата: с 9 декабря по 16 января
Время: будни с 9.00 до 19.00, выходные с 9.00 до 17.00
Цена: бесплатно
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