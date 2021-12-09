Новогодние выставки 2021-2022 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

Рассказываем о самых интересных выставках в Новосибирске. Фото: delfinary.ru

Как зарядиться новогодним настроением и с пользой провести время? Посетить экспозиции, которые подарят ощущение уюта и новые чувства и эмоции. Мы узнали, какие новогодние выставки в Новосибирске — 2021-2022 порадуют вас перед праздником. Мы составили афишу, узнали цены на билеты и расписание.

1. Новосибирский океанариум (6+)

Как насчет того, чтобы зимой окунуться в мир тропиков и глубины Тихого океана? В океанариуме с платформами в виде палуб живут более 300 видов рыб, мурен, медуз, скатов, акул и других обитателей морей и океанов. Подводный тоннель позволит увидеть морских жителей на расстоянии вытянутой руки. А по выходным можно увидеть, как дайверы кормят акул.

Где: Центр океанографии и морской биологии «Дельфиния» (ул. Жуковского, 100/4)

Дата: до 31 декабря

Время: с 10.00 до 20.00

Цена: от 300 руб.

2. Выставка книг о Гарри Поттере (12+)

В этом году исполняется 20 лет с премьеры фильма «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор и серия кинокартин, и романы Джоан Роулинг стали знамениты на весь мир, а в новогодние праздники мы вновь с радостью погружаемся в мир Поттерианы в поисках сказки и волшебства. В Новосибирской областной юношеской библиотеке будут представлены все издания книги на английском языке, от самых первых до недавних, с красочными иллюстрациями Джима Кея.

В библиотеке можно увидеть несколько изданий «Гарри Поттера» на языке оригинала. Фото: infomania.ru

Где: Новосибирская областная юношеская библиотека (Красный пр-т, 26)

Дата: до 16 декабря

Время: будни с 10.00 до 20.00, выходные с 10.00 до 19.00

Цена: бесплатно

Невидимая выставка-квест «Темnota» (6+)

Удивительная интерактивная инсталляция в кромешной темноте. Ничего не видя, вы передвигаетесь по выставочным комнатам. Все, что встречается на пути, вы можете ощутить, только подключая осязание, обоняние и слух. Ни в одном другом месте вам не придется так активно подключать все органы чувств и доверяться своим тактильным ощущениям и интуиции, благодаря которым вы сможете найти дорогу и понять, что вас окружает.

В темноте посетители узнают, как чувствуют себя незрячие люди. Фото: vk.com/temnota_nsk

Где: Площадка невизуального восприятия «Темnota» (ул. Д. Шамшурина, 20)

Дата: до 1 января

Время: 17.00, 18.30, 20.00 (по предварительной брони)

Цена: 2500 руб.

«Старый, старый Новый год» (0+)

Мастер Татьяна Валерьевна Баева уже несколько лет возрождает старинное ремесло изготовления ватных игрушек в Новосибирской области. На выставке вы сможете увидеть работы Татьяны Баевой, ее учеников из Детской школы искусств города Оби, а также Киры Блиновой (Минск) и Натальи Дергач (Саратовская область).

Мастера представят ватные игрушки, от которых веет теплом. Фото: sibculture.ru.

Где: Новосибирский государственный областной дом народного творчества (ул. Каинская, 5)

Дата: с 9 декабря по 16 января

Время: будни с 9.00 до 19.00, выходные с 9.00 до 17.00

Цена: бесплатно

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