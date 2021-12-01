Новый год 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

В этом году массовые гуляния отменили, однако в Новосибирске будут места для праздничных гуляний. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Коронавирус никуда не уходит, и из-за него Новый год 2021-2022 в Новосибирске пройдет без массовых мероприятий. В праздничные выходные в городе можно будет только активно отдыхать: играть в хоккей, кататься на коньках возле главной елки, с горок и на аттракционах.

— К сожалению, в этом году мы не можем говорить о полноценных массовых гуляниях, полных залах театров, дворцов культуры, концертных организаций. Тем не менее Новый год в Новосибирске мы отметим, пусть и в несколько усеченном формате. На территории Театрального сквера планируется организовать праздничное пространство. Здесь расположится главная новогодняя елка высотой 23 метра, будет залит большой ледовый каток с пунктом проката коньков и теплой раздевалкой. Пока точная дата открытия катка не определена, все зависит от погоды, — рассказал начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Владимир Державец.

КУДА СХОДИТЬ В ПРАЗДНИКИ?

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА

В преддверии главного праздника декабря в ЦУМе откроется ярмарка, которая будет также подготовительным этапом к чемпионату мира по хоккею — 2023. Можно будет купить игрушки, сувениры, одежду и обувь, головные уборы и рукодельные новогодние украшения.

Когда: с 23 по 29 декабря 2021 года

Где: Вокзальная магистраль, 5

СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СНЕЖНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

Ежегодный фестиваль снежной скульптуры пройдет в Новосибирске уже 22-й раз. Художники и мастера из городов России и зарубежья изготовят трехметровые скульптуры за несколько дней. Традиционно мероприятие пройдет у фонтана на площади Ленина. Победителей определит экспертное жюри, а работы будут радовать горожан до конца января.

Когда: с 4 января 2022 года

Где: Первомайский сквер, Красный проспект, 23

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

Сибиряков в очередной раз порадуют горки и скульптуры в ледовом городке. В этом году темой станет цирк — к юбилею Юрия Никулина. На ледовом манеже представят его самые узнаваемые образы. Также посетителей встретят ледяные цирковой лев, тигр — символ 2022 года, дрессированные животные и жонглеры, а также ледяные купола цирка шапито.

Когда: с 30 декабря по март 2022 года

Где: Михайловская набережная, улица Большевистская, 12б

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.