«Я поймал восемь пуль»: новосибирский грабитель попал в инвалидное кресло и кардинально изменил жизнь

После ранения Андрей передвигается на инвалидном кресле. Фото: instagram.com/ya_vstanu_official

30-летний Андрей Михайленко 4,5 года провел в колонии за разбой. Из-за ранений во время налета у него отказали ноги. Время для исправления парень потратил с умом. Раскаялся, нашел жену, а сейчас рассказывает молодежи, что криминальная жизнь — это вовсе не романтика. А для того чтобы вытащить себя из грязи, достаточно и рук. Андрей передвигается на инвалидном кресле, теперь он спортсмен и блогер.

«ПОДНИМАЮ ГОЛОВУ И СЛЫШУ ГОЛОС»

Андрей Михайленко, или, как его сейчас знают в Новосибирске, Андрей Бока, стал звездой новосибирской криминальной хроники еще в 2015 году. 23-летний парень вместе с другом решил ограбить ломбард на проспекте Дзержинского. Вооружившись молотком и закрыв лицо медицинскими масками, сибиряк и его друг отправились на дело.

— Происшествие сняли камеры видеонаблюдения. Там видно, что охранник ломбарда выпустил в меня всю обойму. У меня появился вкус пороха во рту, было видение, якобы меня уже поймала полиция. Я голову поднимаю и слышу голос: «Уходим», — но понимаю, что подняться не могу. Ноги отнялись. Крови было мало, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Михайленко. — Охранник выстрелил в меня восемь раз. Начинаю ползти, а мой знакомый хватает меня за шею левой рукой и тащит.

Андрея оттащили на 20 метров от магазина. Он залез под машину, до последнего не мог прийти в себя и понять, что произошло.

— Я вызвал такси и попросил водителя отвезти меня к другу. Как только я сел в машину, начались боли. Мне нашли знакомого врача, ему удалось договориться с клиникой насчет МРТ. Пуль во мне не оказалось — они прошли насквозь, только началось внутреннее кровотечение. От операции отказался, и меня привезли домой, — вспоминает Андрей.

Сибиряку дали 7,4 года колонии строгого режима. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

МОГ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ЛОКТЯХ

Несколько дней Андрей скитался по друзьям. Смерть была рядом, но молодой человек выжил. Пил антибиотики. Постепенно боль ушла, раны заросли. Но на ноги он так и не встал.

Андрея поймали через 3 месяца после ограбления. Итог неудачного налета — инвалидное кресло и 7,4 года колонии строгого режима за разбой и вооруженное ограбление.

— Инвалидность мне никто не оформлял, врачи тоже не осматривали. Суд прошел быстро, меня дважды перекидывали из разных регионов, но в итоге направили в Иркутск, по месту прописки, — продолжает мужчина. — На тот момент у меня вообще не работали ни спина, ни ноги.

Андрей не падает духом. Фото: instagram.com/ya_vstanu_official

«ОНА ПИСАЛА ЖАЛОБЫ»

Лучом света после неудачного ограбления в жизни Андрея стала будущая жена — Евгения.

— Мы с ней познакомились в интернете. Я думал, это будет флирт и ничего более. Меня это общение затянуло. Она начала спрашивать мою фамилию, а я ничего не говорил и отшучивался. В итоге она сама все выяснила, — говорит Андрей. — Звонит мне и еще раз спрашивает фамилию. Я бросил трубку и перестал отвечать на звонки.

Женя оборвала парню телефон, писала сообщения с просьбой поговорить с ней. Андрей испугался, что возлюбленная узнает о его болезни и он станет ей не нужен. Однако Женя не сдалась.

— Она начала писать жалобы в прокуратуру, Следственный комитет, президенту. В итоге мне провели обследование и дали I группу инвалидности пожизненно. После этого мы подали заявление на актировку (досрочное освобождение заключенного вследствие болезни. — Ред.). Ходатайство удовлетворили, и я вышел из тюрьмы спустя 4 года, — добавляет Андрей. — В итоге я приехал к ней в Новосибирск.

В колонии Андрей встретил жену. Фото: instagram.com/ya_vstanu_official

«СОБЕРУ ПОДПИСЧИКОВ И ПРЫГНУ С ПАРАШЮТОМ»

А что делать дальше?

— Мой друг, который никак и никогда не был связан с криминалом, предложил вести блог и начать проходить реабилитацию. Он не отвернулся от меня, всегда поддерживает. Завели мне Инстаграм, YouTube-канал и начали работу, — объясняет сибиряк.

Андрей ежедневно занимается с тренером. Постоянные физические упражнения направлены не только на ноги, но и на все мышцы. И это дает результат.

— В ногах стала появляться чувствительность. Вроде даже палец на одной ноге начал шевелиться, — гордо заявляет мужчина. — На своем примере я хочу показать, что из любой сложной жизненной ситуации всегда есть выход. Не стоит падать духом даже сидя в инвалидном кресле, будь ты на воле или в тюрьме.

Подписчиков на YouTube-канале у Андрея пока немного — всего 473. Ролики собирают больше сотни просмотров. Мужчина рассказывает историю своей жизни, прыгает с тарзанки, встречается с друзьями.

— Когда в Инстаграме будет 10 тысяч подписчиков, я прыгну с парашютом, — уверяет сибиряк.

Одна из главных целей новосибирца — встать на одну ногу хотя бы к Новому году.

Что же до прошлой жизни, Андрей считает все, что с ним случилось, самым важным уроком. На вопрос о том, стал бы он что-то менять, если бы ему дали возможность заново прожить свою юность, спокойно и твердо отвечает нет. Ведь тогда он был бы совсем другим человеком. А главное, где бы он встретил Женю?

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