Новосибирцы в купальниках покатались по Оби в мороз: пять фото, от вида которых можно замерзнуть

К Новому году закалились! Фото: Никита СКВОРЦОВ

Чем бы сибирская душа ни тешилась, лишь бы не скучала. В первый день зимы морозостойкие новосибирцы разделись до купальников и плавали по ледяной Оби, будто в тропическом море.

Нас морозы не пугают! Фото: Никита СКВОРЦОВ

Снежную фотосессию «Белые пляжи Сибири» устроили возле аквапарка 14 сибиряков, в их числе парапланерист Александр Орлов.

— В этом году мы решили не купаться, а провести пляжные развлечения, какими обычно наслаждаются летом, и покататься на сапах — надувных досках с веслом. Очень повезло нам с погодой, температура вполне теплая: всего -10 градусов, — поделился впечатлениями с КП-Новосибирск Александр.

А вместо купания покатаемся на сапах. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Кстати, далеко не все желающие померзнуть занимаются моржеванием, некоторые впервые рискнули выйти на зимний пляж почти без одежды.

Загораем как летом. Фото: Никита СКВОРЦОВ

— У нас поначалу спрашивали: как вы будете в такой мороз раздеваться и в купальниках кататься? Это же невозможно без подготовки. Но у нас большая часть людей как раз были неподготовлены. Из прошлого состава «Белые пляжи Сибири» было четыре человека, остальные первый раз такое делали, — говорит Александр Орлов.

Некоторые сибиряки впервые вышли на снег в одних купальниках. Фото: Никита СКВОРЦОВ

«Белые пляжи Сибири» — общесибирский проект, популяризирующий зимние виды спорта и активный отдых, закаливание и здоровый образ жизни.

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