Деньги от приватизации 130 объектов пополнят городской бюджет

Полученные средства пойдут на развитие Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности под председательством Сергея Бондаренко. Участники встречи обсудили прогнозный план приватизации муниципального имущества, проект городского бюджета на ближайшие три года, а также ряд других вопросов.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ?

Одним из главных вопросов заседания стало принятие проекта решения о плане приватизации муниципального имущества на 2022 год. Иными словами, речь шла о перечне зданий, находящихся в собственности муниципалитета, которые могут быть переданы в частные руки в грядущем году.

Председатель комиссии Сергей Бондаренко рассказал, что в рамках проекта запланирована приватизация 130 объектов на сумму 247 миллионов рублей. По большей части это помещения, занятые арендаторами, причем, по словам председателя комиссии, большинство объектов находятся на цокольных этажах или в подвалах.

- В проекте есть объекты, имеющие «социальную» - в кавычках - направленность: они переданы в муниципальную собственность Министерством обороны и ранее имели социальное значение, но сейчас находятся в аварийном состоянии и не могут использоваться по назначению, - отметил в своем докладе Георгий Жигульский, начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

СПОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Не все участники комиссии были согласны с предложенным списком адресов. Депутат Светлана Каверзина отметила, что несколько объектов, расположенных в Академгородке, необходимо исключить из перечня. По ее словам, в одном из помещений расположено тяжелое дорогостоящее оборудование, из-за которого арендатору будет затруднительно оперативно освободить помещение и ему потребуется дополнительное время.

- Что касается второго объекта, на улице Российской, то я считаю, что это социально значимый бизнес, который занимает помещение с 1998 года и ни разу не вызывал нареканий. Такого комиссионного магазина больше нет ни в Советском районе, ни в Первомайском, ни где-либо еще. Это важный проект для пожилых людей, которые не умеют пользоваться техникой, которую им дарят, и могут в этом магазине продать ее, - сказала Светлана Каверзина.

НЕОПОЗНАННЫЙ КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Один из объектов, указанных в проекте, вызвал недоумение у председателя комиссии.

- Насторожил адрес: улица Кутателадзе, 16: арендован ровно 1 из 418 квадратных метров общей площади. Для чего? Как? Почему? Мы попросили департамент земельных и имущественных отношений сделать какой-то контрольный выезд и посмотреть, что же там фактически происходит, - прокомментировал Сергей Бондаренко.

Сергей Бондаренко.

Георгий Жигульский предположил, что, вероятнее всего, на арендованном квадратном метре расположен банкомат или кофейный автомат - по его словам, это распространенная практика. Однако глава департамента земельных и имущественных отношений пообещал посетить загадочное помещение и прояснить ситуацию.

Несмотря на некоторые разногласия, обсуждение замечаний не было долгим: как пояснил председатель комиссии Сергей Бондаренко, большая часть спорных вопросов была решена накануне в ходе предкомиссии, поэтому во время заседания депутатам удалось оперативно прийти к консенсусу.

По итогам встречи прогнозный план был принят и, по словам председателя комиссии, будет представлен на сессии Совета депутатов города Новосибирска. Средства, полученные в ходе приватизации, поступят в бюджет Новосибирска. А это значит, что у города будет больше возможностей выделить средства на благоустройство улиц и другие работы, которые позволят сделать столицу Сибири еще лучше.