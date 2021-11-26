В Дзержинском районе появилась детская площадка с трактором

Детворе аттракцион нравится. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Всем родителям хочется, чтобы их дети играли в ухоженном дворе с красивой площадкой. Но добиться этого иногда непросто, и в таких ситуациях горожан всегда готовы поддержать депутаты Совета депутатов города Новосибирска. О том, как такая мечта сбылась у жителей Дзержинского района, - в нашем материале.

РЕКОРДНАЯ СУММА

- Эта площадка была построена по наказам избирателей 61-го дома. Большую поддержку оказала районная администрация. Сумма для моего округа № 3 оказалась рекордной: 1 миллион рублей - именно столько стоила эта площадка. Нареканий к подрядчику нет, площадка креативная, основание проработано нормально. Мы обязательно проверим, как объект будет себя вести весной, когда сойдет снег, - рассказал Георгий Андреев, депутат Совета депутатов города Новосибирска (фракция КПРФ).

Почему выбор остановился именно на снегоуборочной технике? На этот вопрос Георгий Андреев отвечает так:

- Вы знаете, это решение принял председатель совета дома вместе с жителями. Лично я горячо поддерживаю этот выбор. Есть такой известный культ Карго, который был распространен на островах Меланезии. Местные туземцы видели, что летают самолеты, с которых скидывают какие-то грузы. И они тоже начали делать самолеты из тростника, думая, что за счет этого получат такие же блага. Мы надеемся, что за счет этого объекта у нас появятся дополнительно 10 единиц снегоуборочной техники, которая жизненно необходима Дзержинскому району. Календарная зима еще не наступила, а ситуация уже напряженная. Так что мы видим в этом определенный символизм. Отдельно прошу отметить, что техника забрендирована как МКУ «Дзержинка» - это как раз подразделение, которое борется со снегом в нашем районе.

Георгий Андреев.

Детская площадка за миллион рублей - исключительное явление для Новосибирска. При этом председатель дома Петр Копылов уверяет, что необычная форма на стоимость не повлияла. В сумму вошли демонтаж старых элементов, работы по устройству земляного основания, отсыпка песком, установка поребрика. На тракторе есть рукоходы, лесенки, веревочные лазы - это практически спортивный объект. Также на площадке есть небольшая песочница, горка, были восстановлены качели.

НЕОБЫЧНАЯ ФОРМА

Вместе с маленькой внучкой радуется новой площадке и Елена Михайловна Копылова, жилец дома № 61 по улице Есенина.

- Форма очень необычная, совершенно нестандартная. Но для детей это просто удивление и радость!

Действительно, дети с ликованием носятся вокруг по сугробам, явно желая опробовать площадку. Тем временем маленькая Катюша с лопаткой, которая высотой с саму Катюшу, тоже с нетерпением смотрит на трактор.

- Задача была сделать такую площадку, чтобы дети на ней играли. Детские площадки есть практически в каждом дворе, но они типовые, скучные, неинтересные. Дети на них не играют. Хотелось вытащить их из смартфонов и чем-то завлечь. У нас теперь двор с трактором, - улыбается председатель дома. - Сейчас мы планируем провести работы по благоустройству общего двора, установить новые лавочки, урны, скамеечки, провести работы по ландшафтному дизайну. Сделаем то, чего нам сейчас не хватает. Нужно будет посадить новые деревья. Старые деревья были аварийными, их убрали в том числе для расширения парковки. Эти работы проводились тоже с участием депутата Георгия Андреева.

Депутаты не устают повторять, что многое решает активность самих жителей.

- Я призываю всех проявлять активность, потому что очень хочется помогать тем, кто этого ждет. За этим двором мы будем наблюдать и поддерживать жителей дальше, - добавляет депутат Георгий Андреев.