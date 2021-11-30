«Арестовали счета и повесили долг»: до Новосибирска докатился новый вид мошенничества

Мошенники подделывают судебные приказы и обворовывают людей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Новосибирска стали жертвами очередной мошеннической операции. Люди массово стали получать уведомления якобы от Сбербанка об аресте счетов и снятии всех средств с карт. Никаких тебе звонков от сотрудников службы безопасности с украинским акцентом, не надо бежать и срочно оформлять кредит, чтобы потом кому-то перевести деньги. Теперь все проще. На этот раз уведомления вполне настоящие и выглядит каждая история более чем правдоподобно.

В каждом случае якобы Сбербанк исполняет некий судебный приказ от взыскателя ООО «Содружество плюс». И если долг, обозначенный в документе, мифический, то арест и снятие средств самые что ни на есть реальные.

Обычный продавец продуктового супермаркета из Новосибирска Инна Носенко узнала о своем сказочном долге почти 105 тысяч рублей из SMS-сообщения от банка около двух недель назад. С тех пор женщина пытается всячески доказать свою непричастность к этой неприятной истории и вернуть кровные деньги.

О своем долге Инна узнала от банка. Фото: Предоставлено героем публикации

— Мне пришло уведомление с номера 900 о снятии всех денежных средств с карты и аресте счета. В сообщении было указано основание: судебный приказ, выданный в Щербиновском районе Краснодарского края. Взыскатель — ООО «Содружество плюс». У меня есть действующий кредит в Сбербанке, который я исправно выплачиваю. По базе судебных приставов я чиста. Вообще не понимаю, откуда взялся этот долг, тем более в Краснодарском крае. В банке мне сказали, что арест законный и снять его они не могут без решения суда. А еще уточнили, что я уже такая 25-я с подобной проблемой, — рассказала КП-Новосибирск Инна.

На открытых форумах в интернете информации о мошенниках из ООО «Содружество плюс» просто пруд пруди из разных уголков нашей страны. Схема одинаковая: средства с карточек людей снимаются, счета арестовываются по какому-то приказу Сбербанком.

— Я пыталась дозвониться в указанный суд, но там никогда никто не берет трубки. А это ООО «Содружество плюс» совершенно непонятная контора, которая занималась зерном, а с 2019 года вообще ликвидирована. Написала официальную претензию в суд по почте, обратилась за помощью в Центробанк, заявила в полицию, но пока никаких ответов нет. Я одна воспитываю дочь, мы живем на съемной квартире, выплачиваю кредит, и эти 105 тысяч, которые на меня повесили, очень существенная сумма из семейного бюджета, — говорит сибирячка.

На самом деле у обманутых людей есть шансы восстановить справедливость. Правда, для этого нужно запастись нервами и терпением.

— Действия Сбербанка в данном случае вполне законны и обоснованы судебным приказом. Потерпевшим следует в первую очередь данный приказ оспорить. Если вы его не получали, то можете запросить и получить в суде, который вынес решение, и подать на него возражение в течение 10 дней с момента получения. В случае отмены приказа банк автоматически прекращает взыскания и снимает арест со счетов. Если деньги удержаны безосновательно, их можно вернуть, подав в суд заявление о повороте судебного приказа. Также важно написать заявление о противоправных действиях в МВД, — прокомментировал новосибирский юрист Егор Горшков.

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