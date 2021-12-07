Сдали соседи: в Новосибирской области у матери забрали младенца за попрошайничество в чатах

Женщина просила деньги на смеси. Фото: соцсети

В Новосибирской области у молодой мамы Елизаветы* забрали ребенка из-за попрошайничества. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево. В местном сообществе женщина просила помощи, мол, нет денег на элементарные вещи для младенца, на деле же семья оказалась неблагополучной. А деньги, как говорят соседи, нужны были на алкоголь.

Семья, о которой пойдет речь, и раньше считалась не самой примерной в поселке. У молодой пары двое детей, но живет с ними только маленькая Алина*, ей нет еще и года. Первый, старший ребенок воспитывается в Новосибирске у бабушки и дедушки — те забрали дитя, видя, как мать с отцом относятся к родительским обязанностям. По словам соседей, Елизавета с супругом сильно пьют.

— Образ жизни у этой семьи, конечно, странный. Муж Лизы не работает, потому что инвалид. Она сама в декрете, поэтому тоже не работает. Родители у нее в городе живут. Одно время помогали с содержанием малышки, — рассказала КП-Новосибирск Милана*, местная жительница.

У мам в Коченево есть свой чат в одном из мессенджеров. Там они помогают друг другу: делятся советами по уходу за детьми и опытом воспитания.

— Лиза как-то раз написала, что денег сейчас нет, а ребенку нужны смеси и подгузники. Мы, сообщество мам, вызвались ей помочь. Сказали, если назовет марку детского питания и подгузников, ей все купят и привезут, — говорит женщина.

По словам Миланы, сибирячка начала отнекиваться и говорить, что она все заказывает только в интернет-магазине. Пусть ей лучше денег дадут, а она сама все купит.

— Мы заподозрили неладное и попросили Лизу скинуть ссылки на то, что ей нужно. Мы бы заказали, а она сходила бы и забрала из пункта выдачи. В итоге она снова начала клянчить деньги. Сказала: «Вы что, жадные?» Мы, конечно, были в шоке, — вспоминает сибирячка. — Как выяснилось позже, деньги были нужны на сигареты и пиво.

Другие жители, кто видел и знал молодую маму в офлайне, поделились информацией: Елизавета с супругом частенько захаживают в магазин за алкоголем в нетрезвом виде. Местные мамочки начали бить тревогу и обратились за помощью в органы опеки. Первый раз никакого результата это не дало. Как говорят сельчане, только после следующих заявлений власти приняли решение изъять младенца из семьи.

— Как мы потом узнали, у них дома из еды ничего нет, за ребенком практически не следят. Надеемся, что ребенка вернут в семью, только когда Лиза исправится. А то как бывает? На три дня забрали, а потом снова в те же условия и вернули. Если уж так будет, то лучше пусть девочку бабушке с дедушкой отдадут. Они смогут воспитать ее, — переживает Милана.

КП-Новосибирск отправила запрос в органы опеки Коченевского района, чтобы узнать, в каком состоянии находилась квартира семьи, на каком основании изъяли ребенка и что ждет малышку дальше.

* Имена героев изменены по этическим соображениям.

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