Игорь Растеряев: «Потерял друга из-за коронавируса, переболели родители»

Игорь Растеряев не против мата, если он уместен. Фото: igorrasteryaev.ru

Вы заметили, что «Комбайнерам» уже второй десяток лет? Песня, исполненная Игорем Растеряевым, становится ретрохитом и в то же время остается злободневной. Музыкант неоднократно исполнял ее в Новосибирске, прилетая с концертами. Под занавес этого года Игорь вновь отправился в Сибирь. Перед концертом он ответил на вопросы КП-Новосибирск.

АНТИКОВИДНАЯ МЕРА - ДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ ЗРИТЕЛЕЙ

- Игорь, каким был для вас этот год?

- Во-первых, я стал папой - сын родился. Хороший урожай помидоров собрал я на хуторе Глинище. Опять же в саду был урожай хороший. Концертная деятельность какая-никакая шла. Продолжаем клипы делать. Были и потери. Потерял друга своего - Артема - из-за коронавируса.

- Коронавирус явно и на работе сказался. Какие самые нестандартные вещи происходили на концертах в связи с пандемией и ковидными ограничениями?

- Я помню и не коронавирусное событие... В Обнинске выбежал на сцену мужчина в розовой рубашке и стал бегать по сцене. За ним - охранники. Потом стали бегать по залу. Получился такой веселый интерактив. Но это не имеет отношения к коронавирусу, потому что произошло намного раньше.

Игорь Растеряев был гостем на Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Так, может, эти гонки стали определенной фишкой концерта?

- Мы-то за то, чтобы таких фишек было поменьше, но, может, какую-то и придало. А в коронавирус в Минске надо было как-то хитро сфотографировать для местного Роспотребнадзора, как люди сидят на концерте. Там рассадка была строгой, с соблюдением дистанции. В Питере вот впервые за 11 лет на мой концерт родители не идут. Потому что QR-коды нужны.

- А у родителей нет кодов?

- Они переболели. Отец вот сейчас укололся, но кода еще нет.

- Обычно родители приходят на концерты в Питере?

- Конечно! На каждый. А отец ездит со мной по городам и весям. Сейчас в связи с «короной» пореже, но 10 лет отъездил.

- Когда едете вместе с отцом, о чем в пути разговариваете?

- В основном я задаю ему всякие вопросы о прошлом. Мне интересно буквально все. Как он служил в армии в 1969 году, какого роста был его дед. Диковатые такие вопросы, которые никого в принципе не интересуют, кроме меня. Я их с детства задаю, а он отвечает.

«ЦЕНЮ, КОГДА МАТЕРЯТСЯ КРАСИВО»

- Игорь, вы умеете искусно материться?

- Да я, если честно, не особо любитель в быту так выражаться. Если брать среднестатистического человека российского, думаю, я немножко недотягиваю до процентного соотношения мата в речи. Но я ценю, если это красиво, если это к месту и если это придает образности и хлесткости языку там, где это нужно, то есть на эмоциональных пиках. Есть люди, которым это строго противопоказано, которые как че ляпнут - лучше б молчал. А есть люди - прям поэты в этом. Поэтому все зависит от места, обстановки и личности произносящего.

- От личности? То есть, например, чиновнику не пристало, а, допустим, артисту...

- Нет, я говорю о внутреннем праве на это. Есть те, от кого это слышать не очень хорошо, а есть те, от кого - естественно.

- Как определить, кому - плохо, а кому - естественно?

- Никак. Либо да, либо нет. Как у Станиславского: либо верю, либо не верю.

Гармошку на гастроли музыкант возит в ручной клади. Фото: igorrasteryaev.ru

ДО СИБИРИ БЛИЖЕ, ЧЕМ ДО РЯЗАНИ

- Каким транспортом вы передвигаетесь во время гастролей?

- Поезд, автобус, самолет, автомобиль. На пароходе, по-моему, не приходилось. Кстати, Новосибирск для меня гораздо ближе, чем Тамбов, Рязань или вообще любой город Центральной России. Потому что в Новосибирск ходит самолет. Четыре часа - и ты уже на месте. А до городов Центральной России нужно ехать сутки или полсуток на поезде, потому что самолеты из Питера туда не летают. Сообщений в Тамбов, Рязань или Смоленск не наблюдается. Может, и есть там аэропорты, но я никогда не видел. Поэтому получается на поезде очень-очень долго. И за 11 лет у меня выработалось отношение, что Сибирь ближе.

- В самолетах инструменты сдаете в багаж или берете с собой ручной кладью?

- Только ручная кладь! Потому что расколоть - как за здрасте. А гармошка - идеальный инструмент, который в ручной клади подходит под любой габарит.

ТАНЦЕВАЛИ ЧЕЧЕТКУ НА КОВРЕ С ДЛИННЫМ ВОРСОМ

- Скоро Новый год. Как считаете, что стоило бы показывать по телевизору во время праздника, чтобы людям было приятно посмотреть?

- Да если честно, я телевизор-то особо не смотрю. И вообще, Новый год для меня никогда не ассоциировался с каким-то праздником. Я практически всю жизнь проработал в театре «Буфф». И для нас эти дни, а особенно новогодняя ночь, были рабочими. Поэтому волшебство новогодних курантов сильно подсбито моей биографией. Новый год - это, конечно, здорово, но для нас это время всю жизнь было работой.

Кстати, в ноябре был день рождения моего напарника по этим делам - Александра Стекольникова (Мартынова). С ним мы чечетку били по корпоратам, праздникам и отмечаловам Нового года. За одну новогоднюю ночь успевали пять-семь точек объехать. Никогда не забуду, как мы приехали бить чечетку, а на сцене - ковролин. Да не то что ковролин, а такой мохнатый ковер с длинным ворсом. Как по траве идешь по щиколотку. Мы говорим: «Пацаны, а как мы будем чечетку бить»? Они говорят: «Да можете вообще не бить - у нас тут все закончилось. А можете бить». И вот я помню, как он прыгал в лакированных ботиночках стэповских по этому ковру-траве. Ничего не было слышно - и не могло быть слышно, хоть гирю роняй. Но было весело.

- Игорь, а какая закуска к новогоднему столу - лучшая?

- Лично я уважаю маринованную миногу и маринованную корюшку. Все время их ем, хотя уже 19 лет воздерживаюсь от алкоголя. Несмотря на это, закусывать люблю. Сначала корюшку жарите, потом маринуете: уксус, морковочка, лучок. Сутки она стоит - и в холодильничек. Она может неделю там храниться, но обычно кастрюлю уминаешь за день-два.

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