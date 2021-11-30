«Выслал золото, жди»: жительница Новосибирска отправила американскому капитану 250 тысяч рублей

Иностранец показался убедительным и сибирячка перечислила четверть миллиона. Фото: соцсети // Виктор Гусейнов

Сибирячка Людмила познакомилась в соцсетях с американцем Джеймсом Бердом* — романтичным капитаном дальнего плавания. Тот обещал переехать в Сибирь и даже отправил даме сердца посылку с ценностями, но она вдруг застряла на таможне. Моряк попросил у дамы сердца взаймы 250 тысяч рублей. Деньги получил, а затем сообщил о поломке своего судна. В Новосибирск он теперь приедет не скоро. Женщина заподозрила, что стала жертвой альфонса, но в сердце все еще теплится надежда…

«ЛЮДА, ВЫШЛИ ДЕНЕГ»

Жительница Новосибирска Людмила Палько* полгода назад нашла профиль Джеймса Берда* из Техаса в популярной соцсети. Завязалась доверительная переписка, иностранец признался, что он капитан дальнего плавания. В беседе хвастался, как бороздил южные моря, пересекал экватор, даже пиратов из Судана видел. Седовласый романтик покорил сибирячку.

— Джеймс писал, что мечтает жить в Сибири. Он даже послал сюда коробку с семейными ценностями и золотом — как будто пиратский клад. В сопровождение нанял охрану, но на таможне в России его остановили, потребовав заплатить пошлину на ввозимые ценности. Он попросил меня помочь — выслать ему 257 тысяч рублей, — рассказала Людмила, работающая менеджером. Женщина до сих пор искренне верит в существование ценного груза.

Мореплаватель Джеймс дал ей слово капитана, что вскоре вернет долг. Однако спустя пару недель мужчина пожаловался, что попал в беду: его судно сломалось у берега одного из островов в Малайзии и терпит бедствие. Техасскому моряку Джеймсу пришлось даже запросить помощи у правительства США. Свою историю мужчина подкрепил фото.

— Он писал, что не может уехать с корабля. Я не понимаю пока этой истории до конца: обман или нет. Если обманул меня, то деньги я уже не верну. Это американец, и мне его не достать. Но есть шанс, что это реальный человек и он все-таки приедет, — делится Людмила своими размышлениями.

«А ВДРУГ ПРИЕДЕТ»

В середине ноября терпение женщины лопнуло, и она пошла в полицию. Драгоценности в посылке, конечно, хорошо, но реальные деньги в кармане все-таки лучше. Следователи МВД сразу заинтересовались случаем и начали проверку. У них сомнений нет: дело нечисто, только вот сама Людмила все еще надеется на Джеймса.

— Пока эта история не закончилась: он продолжает мне писать и извиняется за произошедшее. Я все-таки надеюсь, что это реальный человек, просто у него трудности и он не может въехать в Россию, — говорит Людмила.

Редакция КП-Новосибирск попыталась связаться с американцем по WhatsApp, но тот не ответил на звонки и сообщения.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это похоже на сказку»

Семейный юрист Инесса Рябинина уверена, что в истории американца много нестыковок. Если человек является капитаном судна, то знает основы морского права и все хитрости таможенников. А значит, американец должен был предполагать проблемы с ввозом посылки с ценностями.

— Капитаны дальнего плавания лучше других должны знать правила импорта и экспорта любых грузов в разных странах. Вызывает подозрение, что мужчина получил деньги на карту Сбербанка. При переводе крупных сумм Сбербанк просит указать назначение платежа и может отследить деньги. Но велик шанс, что получателем по факту является другой человек, — прокомментировала КП-Новосибирск Инесса Юрьевна. — Женщина не зря пошла в полицию, эти истории капитана похожи на сказку.

* Имя изменено.

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