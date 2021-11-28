Кирилл ПОКРОВСКИЙ: Бюджет остается социально ориентированным

Ремонт дорог - одна из задач для города. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

В Совете депутатов города Новосибирска прошло заседание постоянной комиссии по бюджету и налоговой политике. Одной из главных тем, которые обсуждали депутаты, стал отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года. Об этом - в материале КП-Новосибирск.

СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНАМ

По словам Александра Веселкова, начальника департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, за отчетные месяцы в городской бюджет поступило 36,6 миллиарда рублей, что составило 65,1% годового плана. В расходной части исполнено 59,5% - в сумме на нужды города потрачено 33,9 миллиарда рублей.

Основным источником поступлений в городской бюджет стали налоговые начисления - например, налог на доходы физических лиц составил свыше 47% всех доходов бюджета. По словам Александра Веселкова, годовой план по НДФЛ исполнен на 72%, в сумме в бюджет по этой статье доходов поступило 10,8 миллиарда рублей.

Что касается неналоговых доходов, то исполнение бюджета составило 68,6% - в бюджет поступило 3,8 миллиарда рублей. К этой категории относят доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и из некоторых других источников.

- В целом соответствие реального бюджета планам практически полное, отклонения совсем небольшие. А в части доходов от поступления арендных платежей за землю они даже немного выросли по сравнению с планируемыми показателями, что тоже очень важно. И мы наконец сломали прежнюю динамику, когда задолженность по аренде земельных участков только росла, - прокомментировал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

Кирилл Покровский.

Он также добавил, что в дальнейшие планы рабочей группы по доходам бюджета входит привлечение к сотрудничеству регионального управления Федеральной службы судебных приставов, чтобы узнать, почему при наличии судебных исполнительных листов о взыскании задолженности по аренде исполнение судебных решений не происходит.

- Мы хотим услышать аргументы, понять, в чем загвоздка. Вдруг мы можем быть чем-то полезны, - пояснил председатель комиссии.

В ПРИОРИТЕТЕ - ШКОЛЫ, ДОРОГИ, МЕТРО

Важный момент: по некоторым отраслям расходов бюджет удалось исполнить более чем на 60%, несмотря на то, что усредненные показатели оказались несколько ниже. Наиболее полно реализованными направлениями стали национальная безопасность и правоохранительная деятельность, физкультура и спорт, социальная политика, средства массовой информации, образование, общегосударственные вопросы, а также культура и кинематография.

Не менее успешно реализованы планы по капитальному строительству - расходы составили 2,9 миллиарда рублей. В частности, 142 миллиона рублей было потрачено на строительство учреждений дошкольного образования, 131 миллион - на строительство школы в Советском районе, 325 миллионов рублей - на ремонт дорог, 757 миллионов - на строительство станции метро «Спортивная».

- Особо радует, что растут и расходные статьи бюджета. Это и капитальное строительство, и увеличение заработной платы сотрудникам бюджетной сферы. Безусловно, бюджет остается социально ориентированным. Все бюджетные обязательства будут выполнены в полном объеме. Все позитивные прогнозы, которые мы рассматривали в бюджете прошлых лет, реализованы, и можно прогнозировать, что бюджет 2022 года будет более перспективным и положительным, нежели нынешний, - заключил Кирилл Покровский.

А это значит, что будет еще больше возможностей сделать Новосибирск более комфортным для жителей.