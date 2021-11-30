В Новосибирске машина из автосалона загорелась через два часа после покупки

Автомобиль загорелся через пару часов после покупки. Фото: предоставлено Русланом ПАГАЕВЫМ

Житель Новосибирска подал в суд на автомобильный салон. Мужчина купил машину за 420 тысяч рублей, а она загорелась почти сразу, как выехала на дорогу. Авто забрали в ремонт. Как пережил тот день новый владелец машины — 46-летний Александр Трусов — в материале КП-Новосибирск.

ТУШИЛИ ДАЖЕ СОКОМ

Александр купил машину SsangYong Kyron 2006 года выпуска в августе 2021 года. Изначально объявление о продаже он нашел на сайте для автомобилистов, в качестве продавца выступал автосалон. Модель и комплектация полностью устроили водителя, и мужчина поехал за товаром.

— Я за рулем уже 25 лет и в машинах разбираюсь. Когда приехал в салон, полностью осмотрел авто. Его цена была 420 тысяч рублей. Часть денег я заплатил, а оставшиеся 230 тысяч взял в кредит, — рассказал КП-Новосибирск Александр Трусов. — Я проверил машину, все было в порядке. Этот автосалон занимается продажей б/у автомобилей.

Сев за руль подержанного авто, Александр поехал домой. В дороге мужчина заметил, что из-под капота начал идти дым. Новосибирец сначала подумал, что это пар от перегретого двигателя, но вскоре понял: все гораздо хуже.

— Спустя пару минут в салон начал тянуть дым, и я резко свернул в ближайший парковочный карман. Успел дернуть рычаг капота и открыть его. Выпрыгнул из салона, гляжу в моторный отсек, а там пламя! У меня с собой даже огнетушителя не было. Я начал кричать и махать руками, чтобы мне помогли потушить автомобиль, — говорит сибиряк. — Ко мне подбежали люди с остановки и стали заливать машину водой, соками — у кого что было под рукой. Другие автомобилисты вскоре дали огнетушитель.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА БЕЗ МАШИНЫ

Как оказалось, горело подкапотное пространство. Александр решил вернуть машину обратно. Он позвонил в салон, но менеджеры уговорили его отвезти авто в их сервис, пообещав восстановить все в кратчайшие сроки.

Автосалон забрал машину в ремонт. Фото: предоставлено Русланом ПАГАЕВЫМ

— Я остался без машины и с кредитом. Уже четыре месяца мне никак ее не могут сделать. Кормят какими-то отговорками. То запчасти не те привезли, то перезаказали какие-то детали. В общем, мирно договориться у нас не получилось, поэтому я обратился за помощью к юристу, — объясняет Александр.

Юрист Руслан Пагаев помог водителю составить нужные документы и подать иск в суд.

— Здесь есть небольшой нюанс. В договоре автосалон был указан как агент, действующий от имени и за счет непосредственного собственника автомобиля. В этом случае все споры по купле-продаже придется решать с бывшим собственником, которого покупатель, вероятно, никогда не видел, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Руслан Пагаев.

Пока юрист уверен, что у него получится доказать в суде правоту Александра и вернуть деньги за автомобиль да еще и проценты по кредиту взыскать.

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