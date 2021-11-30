QR-коды в Новосибирске с 1 декабря 2021 года: где нужны и сколько будут действовать

QR-коды понадобятся во многих общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важный вопрос, который волнует многих горожан: где нужны будут QR-коды в Новосибирске с 1 декабря 2021 года. Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили подборку с ответом на этот и многие другие вопросы. Все самое важное — в нашем материале.

ГДЕ НУЖНЫ QR-КОДЫ

С начала зимы QR-коды понадобятся для посещения выставок, залов в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, где соберется больше 100 человек. Те же правила действуют на спортивных мероприятиях, в фитнес-центрах и аттракционах в парках развлечений. Но касаются они только людей старше 18 лет.

С 12 ноября QR-код стал пропуском в кафе и рестораны: его нужно показать на входе, чтобы поесть в зале или на фуд-корте. Исключением стал общепит в аэропорту, на вокзалах и автовокзалах, заправках и столовых для сотрудников организаций. Заказать еду навынос или доставку можно без предъявления кода.

Также пока что без кода можно прийти в зоопарк, чтобы посмотреть на животных в уличных вольерах, или в дельфинарий.

КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД В НОВОСИБИРСКЕ

Сертификаты с QR-кодом о прохождении вакцинации или о перенесенном ковиде новосибирцы могут получить как в бумажном, так и в электронном виде. Бумажный сертификат можно взять в МФЦ, электронный — скачать в личном кабинете на Госуслугах. Можно также предъявить отрицательный результат теста ПЦР.

СКОЛЬКО БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ QR-КОДЫ В НОВОСИБИРСКЕ

QR-код вакцинированного действителен в течение года. Если вакцина была однокомпонентная, сертификат не всегда действует сразу, так как нужно время для формирования иммунитета к COVID-19. При первой вакцинации код начинает действовать с 21-го дня после прививки, при ревакцинации в течение года — со дня прививки. При перенесенном заболевании в течение полугода — со дня прививки, а при более поздней ревакцинации — с 21-го дня после прививки. QR-код переболевшего действует 6 месяцев с даты выздоровления. QR-код ПЦР-тестов — 72 часа с момента получения.

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