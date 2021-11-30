Почему горный диспетчер работает и психологом

Горный диспетчер Виктор Томилов. Фото: Денис Сулименко

О том, как автоматизация и человеческая смекалка помогают добиться максимальной эффективности при добыче угля, «Комсомольской правде» рассказал горный диспетчер Колыванского угольного разреза АО «Сибирский Антрацит» Виктор Томилов. Подробности - в нашем материале.

«ПОНЯЛ, ПРИНЯЛ, ПЕРЕДАМ!»

- Горняки, водители БелАЗов, это касается сегодняшних переключений. Переключение будет в два часа по третьему фидеру подстанции Колыванской. Там у нас работают 24-й, 36-й, 25-й. Горняки, все услышали, да? Просьба, давайте обед перенесем на 14.00. 24-й, Саныч, ответьте! Переносим?

- Услышал, переносим.

- 36-й, Сергей Викторыч?

- Да, Палыч, понял, переносим.

- 25-й, Сергей Анатольич?

- Да, Палыч. Все понял.

- Артур Валерич, будь добр, передай своим ребятам, кто на 24-м, 25-м, 36-м работает, что обед переносим на 2 часа из-за переключения на подстанции.

- Понял, принял, передам!

Мы находимся в небольшом помещении, где за двумя компьютерными мониторами сидит горный диспетчер Виктор Павлович Томилов. Он объясняет, что поступило сообщение о работах на Колыванской подстанции. В районе двух часов дня там будет переключение, временно не будет электричества у трех карьерных экскаваторов. Они работают не на дизельном топливе, а запитываются от электросети. За каждым из этих экскаваторов закреплены БелАЗы, на которых из разреза вывозят горную породу, за экскаваторами поменьше - самосвалы Scania, они перевозят уголь. Чтобы во время вынужденного простоя экскаваторов БелАЗы не стояли без работы, диспетчер предложил перенести обед на время технического перерыва. Такая простая сдвижка поможет сэкономить время, а значит, сохранить высокую производительность угледобычи.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГОРНОГО ДИСПЕТЧЕРА

Виктор Томилов работает в «Сибирском Антраците» уже шестой год. Сам он из Казахстана, где долгое время трудился горным диспетчером. В Новосибирск перебрался по программе переселения и поначалу устроился на предприятие дорожным мастером. По его словам, это дало неоценимый опыт знания Колыванского разреза изнутри, всех особенностей процесса добычи ценнейшего угля - антрацита. На должность горного диспетчера он перевелся в начале 2017 года, как только в компании стали внедрять автоматическую систему диспетчеризации (АСД) в рамках цифровизации производства. Это автоматизированное управление парком горнотранспортной техники в режиме реального времени. Сейчас АСД успешно функционирует на предприятии и имеет широкий функционал.

Система позволяет отслеживать точное положение каждой единицы горнотранспортного оборудования и видеть в онлайн-режиме любые перемещения по разрезу, для этого вся техника «Сибирского Антрацита» оборудована автоматикой: установлены средства навигации и учета выполненных рейсов, объемов горных работ, расстояния перевозки, простоев, холостых пробегов, расхода топлива и проч. В помещении диспетчерской установлены два компьютера с мониторами и два больших экрана на стене. На экранах отображается карта карьера с разноцветными квадратиками и цифрами. Цифры - это бортовые номера техники. Зеленый цвет квадратика означает груженую машину, синий - порожнюю. Причем в разные цвета самосвалы и экскаваторы разработчики покрасили именно по просьбе диспетчеров «Сибирского Антрацита», чтобы им было удобнее контролировать процесс погрузки и транспортировки горной массы и антрацита визуально. Работать с такой системой комфортно: на отдельный экран можно вывести схему работы добычных (те, что грузят уголь) или вскрышных (те, что снимают горную породу) экскаваторов.

На мониторах за рабочим столом диспетчера процесс перемещения техники от экскаваторов до разгрузки отображается схематически. Если нажать на иконку рядом с экскаватором, вы увидите, какие именно машины закреплены за каждым экскаватором, какова их плановая и фактическая производительность, время рейса, расстояние от экскаватора до разгрузки, средняя скорость машин.

Горный диспетчер фиксирует данные оборудования и принимает участие в управлении парком техники. Вся информация поступает на единый информационный сервер. Анализ полученных данных позволяет определять эффективность ведения горных работ и выстраивать оптимальный маршрут технологического транспорта.

- Горный диспетчер отвечает за события, которые происходят непосредственно на Колыванском угольном разрезе. Работа у нас посменная, процесс добычи не останавливается ни днем, ни ночью. В мою задачу входит максимально эффективное распределение и перераспределение техники, чтобы не было простоев. Техника должна стоять в нужных местах и использоваться максимально эффективно. Все мы работаем на одну общую цель: добычу угля с высокой производительностью. Смотрите, сейчас у нас 25-й экскаватор стоит, там работают наладчики. Поэтому я перераспределил закрепленные за ним БелАЗы на другие точки. Временно закрепил их за другими экскаваторами, - объясняет Виктор, указывая на иконку экскаватора на мониторе.

Фото: Денис Сулименко

КАК СТАРТУЕТ СМЕНА

Когда горный диспетчер «Сибирского Антрацита» заступает на смену, получает наряд-задание от диспетчеров первой автоколонны. На основании этого документа он закрепляет БелАЗы за экскаваторами: кому достается три самосвала, а кому и семь. При этом диспетчер учитывает длину транспортного плеча - пути от загрузки и до разгрузки, профессионализм и опыт самого экскаваторщика - насколько быстро он загружает БелАЗы, а также качество забоя: одно дело - если экскаватор копает глину и совсем другое - если он работает с тяжелой горной породой. Обо всех этих особенностях знает горный диспетчер. Однако помимо объективных факторов он учитывает и субъективные - отношения между горняками. У многих из них уже сложились хорошие команды, и вместе они работают эффективнее, чем порознь.

Аналогично отрабатывается и наряд-задание от второй автоколонны по самосвалам Scania, которые вывозят антрацит из разреза и доставляют на обогатительную фабрику, на склад или на сортировку. Эти машины работают в связке с добычными дизельными экскаваторами.

- В среднем у нас в смену работают около 60 БелАЗов и в данный момент 14 вскрышных и 7 добычных экскаваторов, - перечисляет Виктор Павлович.

«ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА НЕБОЛЬШУЮ РЕВОЛЮЦИЮ»

Диспетчерская расположена прямо на Колыванском разрезе. Из окна видна вся площадь разработки: техника деловито ползает по разрезу, его мощь завораживает.

Пока мы любуемся угольным разрезом, Виктор Павлович практически постоянно находится на связи с работниками разреза. Вот поступил звонок с просьбой отправить четыре БелАЗа для подсыпки под опоры линии электропередачи, от которой запитываются экскаваторы. Он оперативно решает, какие самосвалы имеет смысл отправить на решение этой задачи. Все общение с горняками идет по рации. Также можно позвонить им по мобильному или отправить сообщение через АСД непосредственно на бортовой компьютер БелАЗа.

- Для того чтобы работать горным диспетчером, нужно быть готовым воспринимать большой объем информации, уметь слушать других людей, обладать хорошей памятью, что-то обязательно записывать, фиксировать. Нужна логика в суждениях, быстрота реакции. Ты должен уметь брать на себя ответственность за принятие решений. Те, кто не способен быстро принимать решения, оценивать ситуацию, быстро соображать, у нас не задерживаются, - говорит Виктор Павлович.

И конечно, нужно постоянно развиваться, учиться новому.

- Когда я только начинал здесь работать и мы только внедряли программу АСД, это было похоже на небольшую революцию, - вспоминает Виктор Томилов. - Людям сложно воспринимать что-то новое. Поначалу постоянная связь с горным диспетчером воспринималась как тотальный контроль. Но когда горняки поняли, что мы стараемся для них, что все, что делают диспетчеры, направлено на повышение эффективности, а значит, и на повышение их заработной платы, они свое отношение и к программе, и к нам поменяли.

Одно из ключевых преимуществ автоматической системы диспетчеризации - обеспечение безопасности. Если где-то зафиксировано, например, отклонение технических параметров оборудования, система сразу сообщает об этом. Диспетчер должен оперативно отреагировать, определить причину и донести до руководства, чтобы корректирующие действия были своевременно предприняты.

Фото: Денис Сулименко

О ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ, КОЛЛЕКТИВЕ И СЕМЬЕ

Именно внутренняя стойкость и целеустремленность помогли Виктору Павловичу преодолеть непростой период, когда автоматизация работы на разрезе и система АСД только внедрялись и одной из задач, помимо повышения эффективности производства и повышения безопасности, было и повышение трудовой и технологической дисциплины сотрудников.

- Перед нами поставили задачу, и мы ее успешно выполнили. Горные диспетчеры ведь никогда не сдаются. Да, поначалу нас ругали, говорили, что мы здесь не приживемся, что наша программа обычным работягам помочь не сможет. Но время все расставило по своим местам. Народ у нас работает хороший, дружный и умный. Все понимают, что мы работаем в одной команде и на общую цель, - улыбается Виктор Томилов.

По его словам, диспетчер - это не просто профессия. Это мировоззрение, способность понимать других. Для того чтобы успешно работать с таким количеством людей, нужно быть настоящим психологом.

- В конце смены со мной нередко хотят поделиться чем-то, своими переживаниями. Это очень важно, чтобы с окружением, с людьми, коллегами сложились доверительные человеческие отношения. Я считаю, что это самое главное, без этого никак! - считает Виктор Павлович.

При такой непростой напряженной работе, кроме всего прочего, нужно уметь переключаться и восстанавливать силы. Виктор Павлович поделился, что с опытом приходит понимание, как это делать правильно.

- Я стараюсь от работы отключаться, как только сажусь в служебный автобус. Это не значит, что я игнорирую звонки по рабочей теме или вопросы, нет. Просто такое переключение необходимо, чтобы, так сказать, перезагрузиться. Дома за мной следит жена, - смеется Виктор Павлович. - Иногда грозится даже, что заберет телефон, потому что это важно - отдыхать и отвлекаться от всего. Мы с ней недавно перебрались из Новосибирска в рабочий поселок Линево. Дети наши, сын и дочка, уже взрослые, самостоятельные, они остались в городе, а мы переехали поближе к моей работе. Тут уж жена не была против, ведь это очень удобно, когда на дорогу до работы и обратно не нужно тратить много времени! Жена до сих пор обживается, ей пока все в новинку. Я, конечно, рад, что на новом месте нам обоим очень нравится. А вообще, когда работа к душе, тогда и не выматываешься сильно. Мне очень помогают спокойствие в семье, понимание и поддержка домашних. Вот, пожалуй, и весь мой секрет восстановления сил, - подытожил горный диспетчер Виктор Томилов.