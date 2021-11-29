Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество29 ноября 2021 10:35

Впервые за полвека в Якутии обнаружили следы тигра: почему зверь идет с Востока в Сибирь?

Краснокнижная хищная кошка пришла в места, где ее сородичи давно не обитают
Авторы (2):
Виктория МИНАЕВА
Виктория МИНАЕВА
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Охотник наткнулся на следы хищника там, где тигры давно не обитают. Фото: Андрей Иванов/Национальный парк «Земля леопарда»

Охотник наткнулся на следы хищника там, где тигры давно не обитают. Фото: Андрей Иванов/Национальный парк «Земля леопарда»

Андрей Иванов работает летчиком-наблюдателем в Авиалесоохране. А тут выдался отпуск. И бывалый охотник по традиции махнул в тайгу. Обосновался в верховьях якутской реки Учур, где стоит зимовье - лесной охотничий дом. То ли у амурского тигра тоже пришло время отпуска, то ли он просто решил рвануть в путешествие, но зверь побрел в эти места. Скорее всего, из Хабаровского края. И вот дорожки двух любителей дичи пересеклись.

Во время отпуска Андрей Иванов отправился на охоту. Но встретить тигра он не планировал. Фото из личного архива Андрея Иванова

Во время отпуска Андрей Иванов отправился на охоту. Но встретить тигра он не планировал. Фото из личного архива Андрея Иванова

- Я ловушки на соболя наживлял. Смотрю, собака дальше не идет - ломанулась в избушку, лает, воет, - рассказывает КП-Новосибирск Иванов. Через несколько минут мужчина понял, почему питомца словно сдуло: на снегу виднелись крупные - почти с блюдце - следы. Это точно не соболь потоптался.

- Собака, видать, учуяла хищника, вот и убежала. У меня мысли про медведя, шатуны в это время могут быть. А был без оружия. Сразу - в избушку, чтобы не попасть в переделку, - вспоминает охотник.

Подпись: Почуяв рядом хищника, собака сбежала. А хозяин сходил за ружьем и, вернувшись, рассмотрел следы. Фото из личного архива Андрея Иванова

Подпись: Почуяв рядом хищника, собака сбежала. А хозяин сходил за ружьем и, вернувшись, рассмотрел следы. Фото из личного архива Андрея Иванова

Полтора километра до домика он прошел со скоростью «Сапсана». Взял ружье и вернулся к реке, где увидел отпечатки звериных лап. Нашел место, где следы было видно получше, и тогда уже понял: это тигр. Не сказать, что от осознания этого стало намного спокойнее.

- Стрелять в тигров нельзя - они краснокнижные. Я думаю: «Хорошо бы он сам не начал охотиться». Но я так понял, тигру тоже не с руки было со мной связываться. Он учуял меня и ушел в лес, в гору, - рассуждает летчик.

В этих местах тигры не встречались уже десятки лет. Но, видать, появился тигр-романтик, тигр-путешественник.

- Снега-то нет вообще. Вот он и стал интересоваться, попер осваивать территории. Было по 10 - 15 градусов каждый день, чуть до плюса не доходило. Похожая погода в Хабаровском крае, - объясняет 52-летний охотник внезапный тигриный тур.

Теперь он рассчитывает на удачу в следующем году. Это ж будет год Тигра. А значит, следы хищника можно воспринимать как добрый знак.

Вот в Новосибирске на такую находку рассчитывать бесполезно. Максимум найдешь беличьи отпечатки. Что ж, журналисты КП-Новосибирск решили: раз тигр не идет к нам, тогда мы сами пойдем к тигру. И рванули в экспедицию в Приморский край.

Вадим Алексеев и Виктория Минаева подробно рассказывают про свое #новогоднеесафари на сайте KP.RU, в эфире Радио «Комсомольская правда» и в соцсетях издания.

Когда доберемся до мест обитания амурского тигра, подготовим для читателей «Комсомолки» подробный репортаж, а в соцсетях проведем видеотрансляцию. Мобильный оператор Yota снабдил нас целым арсеналом техники: роутером Yota, который может раздавать интернет сразу на 8 устройств, модемом, который уже подружился с нашим ноутбуком, и SIM-картой, позволяющей передавать сообщения, в том числе и этот текст, из любой точки страны.

И конечно, мы до зубов вооружены фототехникой. Ну, тигр, ну погоди!

#новогоднеесафари #Yotaловитвезде #Доброфлот #СибирьУдивляет #сибирь_удивляет #ABISORGANIC

ПОСЛУШАТЬ РАДИОЭФИР

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ВТОРОЙ

НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ТРЕТИЙ

БИЗНЕС-ПРЕССНовогоднее сафари