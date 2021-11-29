Впервые за полвека в Якутии обнаружили следы тигра: почему зверь идет с Востока в Сибирь?

Охотник наткнулся на следы хищника там, где тигры давно не обитают. Фото: Андрей Иванов/Национальный парк «Земля леопарда»

Андрей Иванов работает летчиком-наблюдателем в Авиалесоохране. А тут выдался отпуск. И бывалый охотник по традиции махнул в тайгу. Обосновался в верховьях якутской реки Учур, где стоит зимовье - лесной охотничий дом. То ли у амурского тигра тоже пришло время отпуска, то ли он просто решил рвануть в путешествие, но зверь побрел в эти места. Скорее всего, из Хабаровского края. И вот дорожки двух любителей дичи пересеклись.

Во время отпуска Андрей Иванов отправился на охоту. Но встретить тигра он не планировал. Фото из личного архива Андрея Иванова

- Я ловушки на соболя наживлял. Смотрю, собака дальше не идет - ломанулась в избушку, лает, воет, - рассказывает КП-Новосибирск Иванов. Через несколько минут мужчина понял, почему питомца словно сдуло: на снегу виднелись крупные - почти с блюдце - следы. Это точно не соболь потоптался.

- Собака, видать, учуяла хищника, вот и убежала. У меня мысли про медведя, шатуны в это время могут быть. А был без оружия. Сразу - в избушку, чтобы не попасть в переделку, - вспоминает охотник.

Подпись: Почуяв рядом хищника, собака сбежала. А хозяин сходил за ружьем и, вернувшись, рассмотрел следы. Фото из личного архива Андрея Иванова

Полтора километра до домика он прошел со скоростью «Сапсана». Взял ружье и вернулся к реке, где увидел отпечатки звериных лап. Нашел место, где следы было видно получше, и тогда уже понял: это тигр. Не сказать, что от осознания этого стало намного спокойнее.

- Стрелять в тигров нельзя - они краснокнижные. Я думаю: «Хорошо бы он сам не начал охотиться». Но я так понял, тигру тоже не с руки было со мной связываться. Он учуял меня и ушел в лес, в гору, - рассуждает летчик.

В этих местах тигры не встречались уже десятки лет. Но, видать, появился тигр-романтик, тигр-путешественник.

- Снега-то нет вообще. Вот он и стал интересоваться, попер осваивать территории. Было по 10 - 15 градусов каждый день, чуть до плюса не доходило. Похожая погода в Хабаровском крае, - объясняет 52-летний охотник внезапный тигриный тур.

Теперь он рассчитывает на удачу в следующем году. Это ж будет год Тигра. А значит, следы хищника можно воспринимать как добрый знак.

Вот в Новосибирске на такую находку рассчитывать бесполезно. Максимум найдешь беличьи отпечатки. Что ж, журналисты КП-Новосибирск решили: раз тигр не идет к нам, тогда мы сами пойдем к тигру. И рванули в экспедицию в Приморский край.

Вадим Алексеев и Виктория Минаева подробно рассказывают про свое #новогоднеесафари на сайте KP.RU, в эфире Радио «Комсомольская правда» и в соцсетях издания.

Когда доберемся до мест обитания амурского тигра, подготовим для читателей «Комсомолки» подробный репортаж, а в соцсетях проведем видеотрансляцию. Мобильный оператор Yota снабдил нас целым арсеналом техники: роутером Yota, который может раздавать интернет сразу на 8 устройств, модемом, который уже подружился с нашим ноутбуком, и SIM-картой, позволяющей передавать сообщения, в том числе и этот текст, из любой точки страны.

И конечно, мы до зубов вооружены фототехникой. Ну, тигр, ну погоди!

#новогоднеесафари #Yotaловитвезде #Доброфлот #СибирьУдивляет #сибирь_удивляет #ABISORGANIC

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