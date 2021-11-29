Цифровая эра наступает: сервисы социального страхования переходят в интернет

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Современные сервисы дают людям новые возможности. Постепенно уходит в прошлое такое неприятное явление, как очередь. И потребительский рынок, и государственные услуги все больше работают дистанционно. Это, кстати, упрощает и документооборот.

Пример - услуги социального страхования. О том, как они переходят в цифру и как меняются для удобства жителей, рассказывают эксперты. Они ответили на главные вопросы во время круглого стола в «Комсомольской правде».

Фото: Фонд социального страхования.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИРАВНИВАЮТ К БУМАЖНЫМ

- Новая цифровая эра наступает, - так охарактеризовала изменения современных сервисов исполняющий обязанности управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Цоль.

Впрочем, открывая круглый стол, Ирина Владимировна в первую очередь рассказала о зоне ответственности Фонда социального страхования:

- Задачи, которые поставлены перед Фондом исторически, - выплата пособий для застрахованных лиц в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Кроме того, мы наделены дополнительными полномочиями по обеспечению граждан льготной категории техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. В связи с пандемией с 2020 года на Фонд социального страхования возложены функции предоставления дополнительных страховых гарантий и выплаты пособий медицинским работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также до мая 2021 года мы оформляли, назначали и оплачивали листки нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и старше. Фактически мы выполняем две главные задачи: обеспечиваем выплату пособий и для этого поддерживаем финансовую устойчивость Фонда.

Исполняющий обязанности управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Цоль напомнила основные задачи организации. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В качестве примера цифровой трансформации исполняющий обязанности управляющего рассказала о современном оформлении листков нетрудоспособности:

- С 2015 года на территории страны стал вводиться пилотный проект по электронному листку нетрудоспособности, а с 1 июля 2017 года электронный листок нетрудоспособности приравнялся к классическому бумажному.

Как действует система электронных листков, объяснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Юлия Шеленговская:

- С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности. Как это действует? В случае болезни застрахованное лицо обращается в медицинскую организацию, предъявляет паспорт и СНИЛС, дает письменное согласие на оформление. Медицинская организация оформляет листок нетрудоспособности, передает в электронном виде в Фонд и сообщает номер листка пациенту. А после закрытия листка человек сообщает его номер работодателю.

Получить нужную информацию смогли представители прессы, аккредитованные на круглый стол. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

176 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

- За 2020 год Новосибирским отделением Фонда было оказано более полумиллиона государственных услуг. За 10 месяцев 2021 года поступило уже 515 547 заявлений на оказание государственных услуг Фондом социального страхования, - отметила начальник отдела администрирования страховых взносов Галина Ситник.

Она также перечислила, какими способами можно обратиться за получением услуг в Фонд:

- Основным и приоритетным является обращение в электронном виде на портале Госуслуги. А обратиться за такими услугами, как прием расчета по форме 4-ФСС и подтверждение основного вида экономической деятельности, можно благодаря шлюзу приема документов Фонда. Кроме того, граждане и страхователи могут прийти на личный прием, обратиться в МФЦ или направить документы по почте.

- Для того чтобы войти в личный кабинет Фонда социального страхования, необходим логин и пароль от учетной записи на портале Госуслуги. Если у гражданина или организации нет регистрации на Госуслугах или нет возможности войти в личный кабинет, они могут обратиться на горячую линию регионального отделения Фонда, - добавила начальник отдела обслуживания Анна Целовальникова. Она также привела статистику обращений на горячую линию: - За 10 месяцев 2021 года нам поступило 176 тысяч звонков: 53% - от физических лиц и 47% - от организаций. Среднее время ожидания оператора на линии - 2 минуты. В нерабочее время на этой линии действует услуга «Электронный секретарь».

Фото: Фонд социального страхования.

ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ…

Участники круглого стола подробно рассказывали о переходе сервисов в интернет-формат. Но речь шла не только о цифровизации. Задача Фонда - оказывать услуги так, чтобы это было комфортно для жителей и чтобы они гарантированно могли получить то, что им положено.

Пример оптимизации сервисов привел начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Андрей Титов:

- Новосибирским региональным отделением накоплен большой опыт по назначению и выплате страхового обеспечения. С июля 2012-го по 2020 год мы участвовали в пилотном проекте, который назывался «Прямые выплаты». Суть заключалась в выплатах страхового обеспечения непосредственно Фондом социального страхования напрямую работающим гражданам. До этого все пособия выплачивались работодателем. С 2021 года все субъекты Российской Федерации перешли на прямые выплаты.

Согласно реформе, которая началась еще 10 лет назад, работодатели передают в Фонд сведения о заработной плате, а Фонд выплачивает пособия напрямую застрахованным лицам.

Фото: Фонд социального страхования.

О сотрудничестве с Фондом на мероприятии рассказала представитель публичного акционерного общества «Сбербанк» - начальник отдела расчетов с персоналом № 2 управления сопровождения операций оплаты труда регионального центра внутрибанковского учета и отчетности Новосибирска Вера Сазыкина:

- Взаимодействие Сибирского банка ПАО «Сбербанк» и Фонда социального страхования по развитию электронных сервисов началось в 2010 году с предоставления Формы 4-ФСС в электронном виде. Затем Сибирский банк в 2012 году принял участие в реализации пилотного проекта по прямым выплатам за счет средств Фонда социального страхования. Количество застрахованных лиц на тот момент составляло 15 тысяч сотрудников. В 2017 году на базе Сибирского банка был организован региональный центр внутрибанковского учета и отчетности, осуществляющий расчеты по оплате труда сотрудников пяти территориальных банков (Сибирский, Уральский, Московский, Байкальский, Дальневосточный). На 1 января 2021 года количество застрахованных лиц, участвующих в пилоте, составляло 99 тысяч сотрудников. Успешно реализованы такие проекты, как переход на электронный листок нетрудоспособности (доля ЭЛН от общего количества листков нетрудоспособности, получаемых сотрудниками, составляет 92%), и передача извещений о предоставлении недостающих сведений в электронном виде через СЭДО.

Представитель ПАО «Сбербанк» Вера Сазыкина подтвердила популярность электронных листков нетрудоспособности статистикой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ГОСУСЛУГИ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ХЛОПОТ С БУМАГАМИ

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь представил обновленный портал Госуслуги и ряд новых цифровых услуг и сервисов.

- Портал Госуслуги видоизменился, стал проще и понятнее, заявления выглядят как опросный лист. Человек отвечает на ряд вопросов, и в зависимости от полученных ответов портал предлагает представить тот или иной перечень документов. Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид является одной из задач национальной цели развития России «Цифровая трансформация». Планируется, что до конца 2021 года не менее 95% услуг будут доступны в цифровом виде. На уровне региона таких услуг более 90. Также стоит задача в сокращении сроков оказания услуг, - подчеркнул Сергей Сергеевич.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь объяснил, как меняется портал Госуслуги. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Министр обозначил еще одно важное направление работы: развитие межведомственного электронного взаимодействия. Это должно облегчить хлопоты обычных пользователей: документ, полученный в одной структуре, станет доступен и другим ведомствам.

А для того чтобы сам процесс взаимодействия с порталом Госуслуги был проще, в нем поселили виртуального помощника - робота Макса. Даже в цифре сервис становятся не только более удобным, но и более радушным. А клиентоориентированность - это кредо даже для роботов.

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Горячая линия Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования - (383) 373-02-55.