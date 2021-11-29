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Общество29 ноября 2021 2:00

Цифровая эра наступает: сервисы социального страхования переходят в интернет

О том, как получать государственные с помощью компьютера и смартфона, эксперты рассказали во время круглого стола в «Комсомольской правде»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Фото: ru.freepik.com/photos/man

Фото: ru.freepik.com/photos/man

Современные сервисы дают людям новые возможности. Постепенно уходит в прошлое такое неприятное явление, как очередь. И потребительский рынок, и государственные услуги все больше работают дистанционно. Это, кстати, упрощает и документооборот.

Пример - услуги социального страхования. О том, как они переходят в цифру и как меняются для удобства жителей, рассказывают эксперты. Они ответили на главные вопросы во время круглого стола в «Комсомольской правде».

Фото: Фонд социального страхования.

Фото: Фонд социального страхования.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИРАВНИВАЮТ К БУМАЖНЫМ

- Новая цифровая эра наступает, - так охарактеризовала изменения современных сервисов исполняющий обязанности управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Цоль.

Впрочем, открывая круглый стол, Ирина Владимировна в первую очередь рассказала о зоне ответственности Фонда социального страхования:

- Задачи, которые поставлены перед Фондом исторически, - выплата пособий для застрахованных лиц в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. Кроме того, мы наделены дополнительными полномочиями по обеспечению граждан льготной категории техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. В связи с пандемией с 2020 года на Фонд социального страхования возложены функции предоставления дополнительных страховых гарантий и выплаты пособий медицинским работникам, оказывающим помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Также до мая 2021 года мы оформляли, назначали и оплачивали листки нетрудоспособности в случае карантина гражданам в возрасте 65 лет и старше. Фактически мы выполняем две главные задачи: обеспечиваем выплату пособий и для этого поддерживаем финансовую устойчивость Фонда.

Исполняющий обязанности управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Цоль напомнила основные задачи организации.

Исполняющий обязанности управляющего Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования Ирина Цоль напомнила основные задачи организации.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В качестве примера цифровой трансформации исполняющий обязанности управляющего рассказала о современном оформлении листков нетрудоспособности:

- С 2015 года на территории страны стал вводиться пилотный проект по электронному листку нетрудоспособности, а с 1 июля 2017 года электронный листок нетрудоспособности приравнялся к классическому бумажному.

Как действует система электронных листков, объяснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Юлия Шеленговская:

- С 1 июля 2017 года по желанию застрахованного лица может быть сформирован электронный листок нетрудоспособности. Как это действует? В случае болезни застрахованное лицо обращается в медицинскую организацию, предъявляет паспорт и СНИЛС, дает письменное согласие на оформление. Медицинская организация оформляет листок нетрудоспособности, передает в электронном виде в Фонд и сообщает номер листка пациенту. А после закрытия листка человек сообщает его номер работодателю.

Получить нужную информацию смогли представители прессы, аккредитованные на круглый стол.

Получить нужную информацию смогли представители прессы, аккредитованные на круглый стол.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

176 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ

- За 2020 год Новосибирским отделением Фонда было оказано более полумиллиона государственных услуг. За 10 месяцев 2021 года поступило уже 515 547 заявлений на оказание государственных услуг Фондом социального страхования, - отметила начальник отдела администрирования страховых взносов Галина Ситник.

Она также перечислила, какими способами можно обратиться за получением услуг в Фонд:

- Основным и приоритетным является обращение в электронном виде на портале Госуслуги. А обратиться за такими услугами, как прием расчета по форме 4-ФСС и подтверждение основного вида экономической деятельности, можно благодаря шлюзу приема документов Фонда. Кроме того, граждане и страхователи могут прийти на личный прием, обратиться в МФЦ или направить документы по почте.

- Для того чтобы войти в личный кабинет Фонда социального страхования, необходим логин и пароль от учетной записи на портале Госуслуги. Если у гражданина или организации нет регистрации на Госуслугах или нет возможности войти в личный кабинет, они могут обратиться на горячую линию регионального отделения Фонда, - добавила начальник отдела обслуживания Анна Целовальникова. Она также привела статистику обращений на горячую линию: - За 10 месяцев 2021 года нам поступило 176 тысяч звонков: 53% - от физических лиц и 47% - от организаций. Среднее время ожидания оператора на линии - 2 минуты. В нерабочее время на этой линии действует услуга «Электронный секретарь».

Фото: Фонд социального страхования.

Фото: Фонд социального страхования.

ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ…

Участники круглого стола подробно рассказывали о переходе сервисов в интернет-формат. Но речь шла не только о цифровизации. Задача Фонда - оказывать услуги так, чтобы это было комфортно для жителей и чтобы они гарантированно могли получить то, что им положено.

Пример оптимизации сервисов привел начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам Андрей Титов:

- Новосибирским региональным отделением накоплен большой опыт по назначению и выплате страхового обеспечения. С июля 2012-го по 2020 год мы участвовали в пилотном проекте, который назывался «Прямые выплаты». Суть заключалась в выплатах страхового обеспечения непосредственно Фондом социального страхования напрямую работающим гражданам. До этого все пособия выплачивались работодателем. С 2021 года все субъекты Российской Федерации перешли на прямые выплаты.

Согласно реформе, которая началась еще 10 лет назад, работодатели передают в Фонд сведения о заработной плате, а Фонд выплачивает пособия напрямую застрахованным лицам.

Фото: Фонд социального страхования.

Фото: Фонд социального страхования.

О сотрудничестве с Фондом на мероприятии рассказала представитель публичного акционерного общества «Сбербанк» - начальник отдела расчетов с персоналом № 2 управления сопровождения операций оплаты труда регионального центра внутрибанковского учета и отчетности Новосибирска Вера Сазыкина:

- Взаимодействие Сибирского банка ПАО «Сбербанк» и Фонда социального страхования по развитию электронных сервисов началось в 2010 году с предоставления Формы 4-ФСС в электронном виде. Затем Сибирский банк в 2012 году принял участие в реализации пилотного проекта по прямым выплатам за счет средств Фонда социального страхования. Количество застрахованных лиц на тот момент составляло 15 тысяч сотрудников. В 2017 году на базе Сибирского банка был организован региональный центр внутрибанковского учета и отчетности, осуществляющий расчеты по оплате труда сотрудников пяти территориальных банков (Сибирский, Уральский, Московский, Байкальский, Дальневосточный). На 1 января 2021 года количество застрахованных лиц, участвующих в пилоте, составляло 99 тысяч сотрудников. Успешно реализованы такие проекты, как переход на электронный листок нетрудоспособности (доля ЭЛН от общего количества листков нетрудоспособности, получаемых сотрудниками, составляет 92%), и передача извещений о предоставлении недостающих сведений в электронном виде через СЭДО.

Представитель ПАО «Сбербанк» Вера Сазыкина подтвердила популярность электронных листков нетрудоспособности статистикой.

Представитель ПАО «Сбербанк» Вера Сазыкина подтвердила популярность электронных листков нетрудоспособности статистикой.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ГОСУСЛУГИ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ ХЛОПОТ С БУМАГАМИ

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь представил обновленный портал Госуслуги и ряд новых цифровых услуг и сервисов.

- Портал Госуслуги видоизменился, стал проще и понятнее, заявления выглядят как опросный лист. Человек отвечает на ряд вопросов, и в зависимости от полученных ответов портал предлагает представить тот или иной перечень документов. Перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид является одной из задач национальной цели развития России «Цифровая трансформация». Планируется, что до конца 2021 года не менее 95% услуг будут доступны в цифровом виде. На уровне региона таких услуг более 90. Также стоит задача в сокращении сроков оказания услуг, - подчеркнул Сергей Сергеевич.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь объяснил, как меняется портал Госуслуги.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь объяснил, как меняется портал Госуслуги.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Министр обозначил еще одно важное направление работы: развитие межведомственного электронного взаимодействия. Это должно облегчить хлопоты обычных пользователей: документ, полученный в одной структуре, станет доступен и другим ведомствам.

А для того чтобы сам процесс взаимодействия с порталом Госуслуги был проще, в нем поселили виртуального помощника - робота Макса. Даже в цифре сервис становятся не только более удобным, но и более радушным. А клиентоориентированность - это кредо даже для роботов.

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Горячая линия Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования - (383) 373-02-55.

БИЗНЕС-ПРЕССПресс-центр КП-Новосибирск