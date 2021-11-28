Превратили старое купе поезда в новогоднее кафе: 7 крутых идей для любителей путешествовать

Журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев примерил в поезде костюм Деда Мороза. Фото: Виктория МИНАЕВА

В ожидании Нового года хочется какого-то доброго безумия. Хочется чего-то непредсказуемого и приятного. Чего-то взбалмошного, вздорного и задорного. И если оно - задорное - не происходит само по себе, создайте его.

Мы поступили именно так: придумали себе необычный ритуал, новогоднюю миссию. И с удовольствием принялись ее исполнять.

Миссия такая: приехать во Владивосток, чтобы сделать репортаж о жизни амурских тигров. Впереди ведь именно тигриный год. Отличный повод познакомиться с хищником поближе.

Поезд Новосибирск - Владивосток идет без малого пять дней. Такая маленькая железнодорожная вечность. Мы решили, что проводить время в крошечной каморке будет слишком утомительно. Как же это исправить? Стали перебирать идеи.

- А давай... гирлянду с собой возьмем! И в купе на окно повесим.

- Ага... Ты бы еще елочку взять предложил...

Такой реквизит мы обсуждали в шутку. Но потом задумались: почему бы и нет? Ну назовите хоть одну вескую причину не устроить себе в дороге маленький праздник!

Так выглядит обычное купе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы, конечно, не решились тащить в вагон двухметровую ель. Для новогоднего prepaty достаточно маленького искусственного деревца. Тем более что на вокзал мы и так привезли восемь (!!!) сумок. Итак, что мы взяли с собой для новогодней стилизации купе.

До и после: Виктория Минаева не жалеет, что в поезд взяла гирлянду. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Елочку и две гирлянды. Мы ни разу прежде не украшали огнями поезда, поэтому не знали, какая гирлянда будет лучше. Вот и прихватили пару. В итоге сгодились обе: одну повесили на окно, а другую просто положили на стол, чтобы она мерцающим клубком подсвечивала искусственное зеленое деревце.

Виды из окна - проезжаем Енисей. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Мандарины. Во-первых, они чудесно дополняют праздничный интерьер, во-вторых, пахнут Новым годом. В-третьих, это просто вкусно.

- Пихтовый сбитень. Добавляем его в напитки и получаем эффект 4D: не только видим елочку, но и ощущаем чудесный хвойный аромат. Кстати, крем для рук, который занимает свое местечко в багаже, также пахнет хвоей. В общем-то, и производитель этих товаров общий - компания «Абис». Наша, сибирская. Угадайте, из какого города!

Пихтовый сбитень наполняет купе запахом елки. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Костюм Деда Мороза. Упаковывая его в сумку, еще не решили, когда и где будем применять. Но он уже пригодился для импровизированной фотосессии. А если вдруг услышим в соседнем купе плачущего ребенка, этот наряд поможет нам сотворить маленькое чудо для попутчиков. Тогда и мандарины пригодятся особенно.

Мобильный интернет помогает и в отдыхе, и в работе. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Лимонад, кофе и чай. Мы решили, что поездка будет безалкогольной. Во всяком случае - до Владика. Но пузырьки в бокалах (точнее - в стаканах) мы можем организовать. Причем лимонад-то не обычный! Вы присмотритесь к этикетке. Напиток - с перцем чили! Такую экзотику поставляет компания DIO. Кофе - от нее же. Только представьте, какое удовольствие - не спеша пить ароматный напиток, любуясь зимними пейзажами Транссибирской магистрали. Ну согласитесь: наше купе круче любой кофейни.

Периодически купе превращается в маленькую кофейню на колесах. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Продукты. Мы взяли внушительный запас еды. Везем с собой буквально маленький магазин-гастроном. Мы ведь привыкли, что один из новогодних ритуалов - приготовление салата. Почему бы не устроить маленькое кулинарное шоу прямо в поезде? Заранее отварили картошку и яйца, взяли с собой зелень, майонез и рыбные консервы «Доброфлот». Рецепт очевиден: все измельчаем и перемешиваем. Из консервов на салат у нас пошла копченая сардина иваси. А если б у нас не было ни майонеза, ни сметаны, заправили бы блюдо маслом из той же баночки. Аромат от салата даже привлек внимание пассажиров из соседнего купе.

Приготовили в пути аппетитный салат. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Ноутбук. У него в этом путешествии двойное предназначение. Во-первых, нужен нам для работы, а во-вторых, мы намерены устроить в купе праздничный киносеанс.

Yota помогает смотреть фильмы в дороге. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Роутер. Техникой для подключения к интернету мы вообще запаслись по полной. Есть мобильный модем, который можно, как флешку, воткнуть в ноутбук, есть и роутер. Он способен раздавать сеть сразу на восемь устройств. И то и другое - от мобильного оператора Yota. Наши коллеги, исколесившие в командировках тысячи километров, рассказывали, что Yota ловит везде, так что нам это будет очень кстати. Собственно, все наши фото в соцсетях, а также эту заметку вы читаете благодаря Yota, которая позволяет передавать в путешествии и гигабайты видео.

Какой фильм посоветуете нашим путешественникам в дороге? Фото: Виктория МИНАЕВА

А вот фильм, который будем смотреть, чокаясь бокалами с лимонадом, мы еще не выбрали. Будем благодарны за ваши советы в комментариях.

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НОВОГОДНЕЕ САФАРИ: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ