«Я в зеркало боюсь смотреться»: женщины, переболевшие ковидом, жалуются на выпадение волос

Женщины, переболевшие ковидом, жалуются на выпадение волос. Фото: Евгения ГУСЕВА

Список побочек от коронавируса продолжает пополняться. Кроме проблем со зрением, сном и зубами, переболевшие ковидом жалуются на еще один неприятный симптом — выпадение волос.

— Я переболела ковидом летом. После этого я еще ни дня не чувствовала себя нормально — слабость, трудности с дыханием, бессонница. С этими проблемами я как-то научилась бороться, а вот с выпадением волос не получается: они клочками остаются на расческе, да и просто сыплются с меня. Сначала как-то не предавала значения, а потом стала замечать проплешины на голове. Это очевидно, что волос все меньше и меньше с каждым днем. Я в зеркало уже боюсь смотреться. Пью витамины горстями, полноценно питаюсь, а что толку? — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Екатерина.

Некоторые девушки, отчаявшись, скупают в магазинах «чудо-средства», которые обещают активный рост волос. Однако, как говорят переболевшие ковидом, это не особо помогает.

— Перенесла коронавирус несколько месяцев назад. Спустя примерно месяц-полтора после выздоровления началось выпадение волос. Ощущение, что я лысею. Раньше волосы были густые, крепкие, сейчас — мышиный хвостик. Причем покупаю средства, которые направлены на активный рост и восстановление, но не помогает ничего, — поделилась с КП-Новосибирск 24-летняя Мария.

Чаще на такую побочку жалуются те, кто перенес ковид тяжело — с температурой, потерей веса, интоксикацией организма. О том, почему коронавирус провоцирует выпадение волос, и как бороться с этой проблемой, КП-Новосибирск рассказала Печенова Екатерина, врач-трихолог, дерматоксометолог, эндокринолог, нутрициолог.

— Выпадение волос после коронавируса связано с прямым токсическим воздействием самого вируса на волосяной фолликул. Запускается окислительный стресс, цитокиновый шторм, то есть создается острое воспаление в клетках, в тканях, в том числе в волосяных фолликулах. На что они реагируют и переходят в фазу телогена, то есть начинают выпадать. Наблюдается так называемое реактивное выпадение волос. Оно протекает по типу острого процесса. В принципе, в жизни может случиться множество ситуаций, когда волосы начинают выпадать. Так, реактивное выпадение волос также может наблюдаться после наркоза, после резкого снижения веса из-за неправильно подобранной диеты, при отмене контрацептивов и так далее. Ковидная инфекция, особенно с тяжелым течением, к тому же сопровождается серьезной лекарственной терапией — гормоны, антибиотики, антикоагулянты. Все это также может способствовать ухудшению микроциркуляции, вызывать гипоксию в тканях, а также приводить к выпадению волос. Плюс острая лихорадка и тяжелая интоксикация, которые наблюдаются также могу способствовать выпадению, — рассказала КП-Новосибирск врач-трихолог Екатерина Печенова.

По словам эксперта, постковидная потеря волос присуща не только женщинам. Наблюдается оно и мужчин. Протекает оно аналогичным образом — реактивное выпадение волос, которое имеет острое начало.

— Длится постковидное выпадение волос в среднем два-три месяца, — добавила врач-трихолог. — Если до заболевания коронавирусом у человека не было проблем с волосами, нет генетической предрасположенности к потере волос, аутоиммунной патологии со стороны волос, то выпадение волос, имеющее острый характер, заканчивается самостоятельно. После этого волосы восстанавливаются в первоначальном объеме, — уточнила специалист. — Однако на практике бывают случаи, когда острое выпадение переходит в хроническое. Или же усугубляются проблемы, которые до ковида были с волосами. Кроме того, на фоне ковидной инфекции могу выявиться аутоиммунные, скрытые патологии, не только со стороны волос, но и других органов. Такие пациенты требуют особого наблюдения.

Остановить выпадение волос после ковида, по словам эксперта, проблематично.

— То количество волос, которое вошло в телогеновую фазу, оно все равно выпадет. По сути, выпадение волос мы остановить не можем. Оно закончится самостоятельно, — объяснила трихолог Екатерина Печенина.

Она подчеркнула, акцент в лечении проблемы делается на скорейшее восстановление роста утраченных волос.

— Здесь подключается и витаминотерапия, как внутрь, так и наружно, разные косметологические процедуры, к примеру, мезотерапия. Она очень хорошо показала себя в восстановлении кожи головы, а также как донатор витаминов и необходимых пептидов и других микроэлементов и питательных веществ. Ну и в целом, нужно работать с кишечником. На проблему нужно смотреть шире, — добавила врач.

Важный момент: при выпадении волос также нужно сдать анализы. Они помогают понять, в каком состоянии находится организм.

— Анализы исключают дефицитные состояния, показывают состояние кишечника. Нужно сдавать анализы на витамин Д, железо, а также различные микроэлементы. Нужно проверить и щитовидку, а женщинам можно сдать еще и анализы на гормоны. Для назначения анализов нужно опрашивать пациентов, собирать обширный анамнез. Плюс нужно опрашивать пациента на наличие других симптомов, входящих в постковидный синдром, — пояснила Екатерина Печенина. — Нужно пройти комплексное обследование специалистов, чтобы понять, какие органы и системы наиболее пострадали от ковида.

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