«Дышать было нечем»: отец шестерых детей чудом выжил в шахте «Листвяжная»

Мужчина находится в больнице. Фото: администрация правительства Кузбасса.

Анастасия и Вячеслав Крупыкины* вместе работают на шахте «Листвяжная», воспитывют 6 детей. Их самому младшему ребенку сейчас 4 года, старшему — 24 года. В день ЧП на шахте Анастасия по счастливой случайности осталась дома, а вот Вячеслав был на работе, в той самой шахте, где и произошло ЧП. В тот день горнорабочий очистного забоя работал в дневную смену и спускался под землю чтобы сменить своих товарищей, которые работали в ночь.

— В 9.26 мне позвонили с незнакомого номера. Первое, что услышала: «Настя, я жив». Это был муж. Я тогда ничего не поняла, потому что в интернете еще информации не было. Я ему сказала: «Я слышу, не поняла прикола». А он мне опять: «Я жив». И только потом я поняла, что, это не шутки. Подумала, может, поранился. И на вопрос что случилось, он мне ответил, что шахта взорвалась, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

К моменту ЧП Вячеслав с коллегами успели спуститься вниз на 500 метров. Рабочие шли по штреку — прямому тоннелю с уклоном вниз, по которому рабочие спускаются в шахту.

— У них была пересменка. Ночная бригада еще не поднялась, а дневная уже спускалась. И пока дневная смена не спустится, ночная не поднимается. Они местами меняются прям там. Со штрека их отбросило взрывной волной назад. После этого они начали подниматься на поверхность. Дышать практически нечем было. Сейчас у мужа химический ожог угарным газом, горят лицо и грудная клетка, — рассказывает Настя.

Те, кто смог выбраться наружу, помогали товарищам. В их числе был и Вячеслав.

— Я знаю, что они вытащили из шахты несколько человек, — рассказывает Настя — Муж еще до взрыва он говорил, что загазованность в шахте очень большая. И вот случилась беда.

После ЧП на шахте Вячеслав принял решение уволиться. А еще они с Анастасией готовятся стать бабушкой и дедушкой.

— У нас большая семья, у супруга от предыдущего брака двое детей, и у меня двое детей от предыдущего брака. И сейчас у нас два совместных ребенка: им 8 лет и 4 годика. Самому старшему 24 года. Уже внуков ждем, — говорит Анастасия.

*Имена героев публикации изменены.

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