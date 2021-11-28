Город наших прадедов: как выглядел Новосибирск 100 лет назад

Почти век назад центр города выглядел иначе, однако знакомые нам здания стояли уже тогда. Фото: Музей Новосибирска/Никита СКВОРЦОВ.

Новосибирск — город, растущий и меняющийся так стремительно, что, сравнивая виды на старых и современных фотографиях, их порой невозможно узнать. Однако что-то остается неизменным. Мы решили устроить небольшую прогулку по главной улице города — Красному проспекту, чтобы посмотреть, как выглядят сейчас известные здания и памятники архитектуры.

Городской торговый корпус, 1920-е. Фото: Новосибирский краеведческий портал.

Нынешний Краеведческий музей был основан в 1920 году как Центральный народный музей Новониколаевска и через 10 лет стал ведущим музеем Западно-Сибирского края. А до тех пор в здании размещались торговый корпус и городская управа.

Нынешний краеведческий музей. Фото: Никита СКВОРЦОВ

На той территории, которая сегодня известна новосибирцам как Первомайский сквер, была сенная площадь: там продавались сено и дрова. В этом месте, как и сейчас, все время кипела жизнь.

Центральный универмаг на площади Ленина. Фото: музей Новосибирска.

Дом № 1 на улице Ленина первоначально был самым крупным в городе универмагом. Он работал до середины 1960-х годов, пока на Вокзальной магистрали не выстроили ЦУМ, куда и переехали все торговые ряды. Просторные помещения были отданы под ресторан и кафе. Сейчас же здесь сборная солянка из бутиков, салонов связи, офисов компаний и федеральных и областных организаций.

Сейчас это - административное здание с магазинами и ресторанами. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Гостиница «Центральная» такой, какой мы ее знаем сейчас, была возведена в 1960-х годах по адресу: улица Ленина, 3.

Гостиница Центральная, фото 1920-30-х годов. Фото: музей Новосибирска.

Раньше ее номера располагались по соседству на третьем и четвертом этажах доходного дома — советского бизнес-центра. Внутри нынешней главной гостиницы города сохранились интерьеры: потолочные штукатурные тяги, пол с квадратной и восьмигранной плиткой и паркет.

Внутри гостиница сохранила прежние конструкции и покрытие на полу, а на нижних ее этажах работает куча новых заведений. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Одна из знаковых построек города — собор во имя Александра Невского (Красный проспект, 1а).

Собор во имя Александра Невского - 1905 год. Фото: музей Новосибирска.

В начале XX века его еще можно было сфотографировать со стороны улицы Советской, сейчас же такой ракурс невозможен: место засажено деревьями.

И 116 лет спустя. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Рядом с собором видим детскую городскую больницу в необычном для нее здании. Раньше здесь было реальное училище имени дома Романовых — самое большое учебное заведение дореволюционного Новониколаевска, готовившее юношей для поступления в технические вузы

Реальное училище им. дома Романовых, 1920-е годы. Фото: музей Новосибирска.

Ровно 100 лет назад училище закрылось, а здание стало штаб-квартирой для советских госорганизаций.

Теперь классные комнаты превратили в больничные палаты. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Напротив училища в 1932 году появилось здание крайисполкома со стоквартирным домом для его сотрудников.

Здание крайисполкома и Стоквартирный дом, 1930-е годы. Фото: музей Новосибирска.

Сейчас здесь заседает правительство Новосибирской области, а просторные квартиры с трехметровыми потолками и комнатами для прислуги в доме по соседству по-прежнему заселены и находят своих покупателей: единственная квартира, выставленная сейчас на продажу, стоит больше 14 миллионов рублей.

Сейчас здесь размещается администрация Новосибирской области. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Еще один легендарный дом — с часами (Красный проспект, 11). Построен он был в 1934-м, а часы приобрел спустя три года.

Дом с часами - один из узнаваемых символов города. Фото: музей Новосибирска.

Когда-то его фасад, ныне обезличенно серый, был персиковым, а в подвале, где сейчас скрывается секс-шоп, хранились дрова. В отличие от своего собрата удобствами этот дом не отличался: кухонь и ванных в нем не было, зато были столовая и прачечная. Стрелки на часах не двигаются уже четыре года, и даже к МЧМ-2023 починить их, увы, не успеют.

Памятник почти не изменился за 80 лет, однако сейчас ему нужен ремонт. Фото: Никита СКВОРЦОВ

К бетонному фасаду примыкает кирпичная малоэтажка с зеленым куполом — художественное училище. Еще в 1903 году это был дом купца Федора Даниловича Маштакова, который вел мануфактурную торговлю в селах Барнаульского округа, имел лавку в селе Бердском, в начале XX века открыл торговлю в Новониколаевском поселке.

Дом купца Маштакова - первый крупный торговый центр. Фото: музей Новосибирска.

На первом этаже его дома было несколько магазинов, в том числе «Мануфактурные дамские модные товары» и «Чай».

Ныне под сводами купеческого дома расположен художественный колледж. Фото: Никита СКВОРЦОВ

В кирпичном доме № 22 на Красном проспекте, построенном купцом Иваном Тимофеевичем Суриковым, больше 100 лет назад был своего рода торговый центр. Здесь находились гостиница «Новониколаевское подворье», номера «Европа», магазин готового платья Фоменко, магазин и склад торгового дома «Суриков и сыновья».

Еще один дореволюционный ТЦ - Новониколаевское подворье. Фото: музей Новосибирска.

С советских времен здесь работала типография вплоть до нулевых, а сейчас здание забито ресторанами и барами с руинным пабом, который сохранил историю в своем названии — «Типография».

В кирпичных стенах теперь - модный ресторанный квартал. Фото: Никита СКВОРЦОВ

В 1921 году в Новониколаевск из Омска был передислоцирован Сибирский военный округ. А в 1930-х годах построили здание штаба в стиле постконструктивизма.

А это здание привлекает туристов необычной архитектурой. Фото: Музей Новосибирска.

Спустя десятки лет - в 2010 году - округ был расформирован.

Дальнейшая судьба штаба по-прежнему остается под вопросом. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Примерно в ту же эпоху возвели еще одно здание — дом Аэрофлота. Его облик практически не изменился с 1930-х годов: строгая симметрия и узнаваемый светло-голубой фасад.

Легко узнаваемое здание для гражданской авиации. Фото: музей Новосибирска.

Сейчас здесь находится Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта.

Связь с небом и перелетами не утрачена у дома Аэрофлота по-прежнему не утрачена. Фото: Никита СКВОРЦОВ

А вот так в начале 1930-х выглядела будущая НГАХА. Еще в 1909 году архитектор А. Д. Крячков положил начало архитектурной школе Сибири на инженерном отделении Томского технического института.

НГАХА в 1930-е - раньше возле нее на площади был парк. Фото: музей Новосибирска.

В 1933 году школу перенесли в Новосибирск.

Нынешний НГУАДИ признан одним из лучших архитектурных и художественных вузов России. Фото: Никита СКВОРЦОВ

Новосибирск стал мегаполисом во многом благодаря железнодорожному мосту через Обь, по которому проходила ветка Транссибирской магистрали. Однако ничуть не меньшее значение для развития тогда еще Новониколаевска сыграла бывшая Алтайская железная дорога, соединившая город с Бийском.

Мост через Обь, с которого началась жизнь Новосибирска. Фото: музей Новосибирска.

Для провинциального города это сооружение было слишком необычным и по-заграничному шикарным: дорога проходила по железобетонной эстакаде.

У виадука сменилась форма ограждений и опор, но значение для города осталось тем же. Фото: Никита СКВОРЦОВ

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