«Самоспасатели» не сработали, люди остались без кислорода»: выживший горняк рассказал, как спасал шахтеров после ЧП на «Листвяжной»

Мужчина сейчас находится в больнице. Фото: пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС.

Анатолий Куторыжкин – один из шахтеров, который выжил во время трагедии на шахте «Листвяжная». Напомним, 46 горняков и пять спасателей отравились угарным газом: почему так случилось, сейчас выясняют следователи. Анатолий в интервью КП-Новосибирск рассказал, что происходило во время ЧП и как он пытался помочь тем, кто был рядом с ним шахте.

« МЫ УСЛЫШАЛИ ХЛОПОК»

Анатолий Куторыжкин работает в шахте более 17 лет, в день ЧП он заступал в дневную смену вместе с еще 15 рабочими из его звена. Они направлялись к лаве – месту в шахте, где добывают уголь.

— Мы шли друг за другом по ходовому отделению по веревочке: места, где можно спрятаться нет. Ни влево, ни вправо никуда не уйдешь. Тоннель есть тоннель, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий.

Шахтеры успели пройти полкилометра, но до лавы не дошли.

— Мы услышали хлопок и на нас начало двигаться белое пятно. Это такой воздушный поток с пылью. Мы сразу поняли, что произошло, развернулись и пошли назад. До лавы мы не дошли, — вспоминает шахтер.

«САМОСПАСАТЕЛИ» НЕ СРАБОТАЛИ»

Мало того, что в тоннеле была пыль, сам воздух еще был горячий. В случае таких ЧП каждому рабочему положен «самоспасатель» — это баночки с кислородом, чтобы можно было дышать. Бригада Анатолия была оснащена такими «спасателями», но как оказалось, в самый нужный момент они просто не сработали.

— «Самоспасатели» действуют так: вскрываешь баночку, прикладываешь трубку ко рту, затыкаешь нос, вдыхаешь кислород и поднимаешься. Этой баночки хватает на 60 минут. И она одноразовая — если вскрыл, то все. Но «самоспасатели» не сработали у многих. Почему? Я не знаю. В моей банке кислород был, — говорит Анатолий.— Но поделиться с другим человеком баночкой — это большой риск, воздуха просто не хватит.

Оказавшись на поверхности, шахтеры стали помогать выбираться другим горнякам.

— Мы их оттаскивали подальше от шахты. Некоторых садили в машину и увозили в медицинский пункт, — сказал шахтер.

Сейчас Анатолий и другие рабочие находятся в больнице: им нужно пройти обследования и понять, какая медицинская помощь необходима. А следователи разбираются, какие нарушения на шахте привели к трагедии.

*Имена героев публикации изменены.

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