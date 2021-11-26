«Дочка не знает, что папа умер»: истории погибших шахтеров, от которых хочется плакать

Виталий (слева) и Сергей не спаслись. Фото: личный архив.

Про шахту «Листвяжную» в Беловском районе Кемеровской области в один день узнала вся страна. Здесь под толщей земли погиб 51 человек - 46 горняков и пятеро спасателей, спустившихся на помощь к оказавшимся в газовом плену шахтерам. Утро 25 ноября, когда в одном из вентиляционных штреков взорвался метан и начался пожар, разделило жизнь семей горняков «Листвяжной» на до и после. Для них ЧП на шахте обернулось личной трагедией.

БЕЗ ОТЦА ОСТАЛОСЬ ТРОЕ ДЕТЕЙ

Наталья, жена погибшего шахтера – 45-летнего Виталия Тимофеева – узнала о трагедии одной из первых.

- Наташа сама работает на «Листвяжной». Мне позвонила, сказала, что был хлопок, что Виталий в тот момент находился в шахте, смена у него ночная была, - рассказала «КП-Новосибирск» тетя Натальи Марина. - Он «комбайнер», рубит уголь. Таких специалистов сейчас мало, вот его постоянно и вызывали, даже не в его смены…

Родные до последнего верили, что Виталий спасется:

- Он - борец по характеру, в Чечне служил, тяжелое ранение перенес. Когда вернулся, устроился на «Листвяжную». Был момент, что он переходил на другую шахту, но потом вернулся. Больше 15 лет этой шахте отдал, знал ее как своих пять пальцев. Но на то, что там что-то не так, никогда не жаловался, вообще жаловаться не в характере Виталия было, - сказала Марина.

Выбраться из шахты Виталий не смог. Без отца осталось трое детей шахтера.

- Их младшая дочка только в первый класс пошла, ей семь лет. Она не понимает еще, что случилось, и мы не говорим ей, что папа умер, - поделилась Марина.

НАЧАЛ РАБОТАТЬ МЕСЯЦ НАЗАД

Еще один из погибших, с чьими родственниками удалось поговорить «КП-Новосибирск», - 27-летний шахтер Сергей Фондеранцев. Парень перевелся в эту шахту всего месяц назад.

— Мы не знали даже толком его коллег. Он только-только начал работать, — рассказала «КП-Новосибирск» Елена, сестра Сергея.

О том, что случилась трагедия она из Интернета.

— Мне позвонила жена брата и спросила: «Это правда?». Я тут же начала звонить и узнавать. Как оказалось, правда. Мы помчались на место. Сначала туда никого не пускали, а потом, когда точно стало ясно, кто остался в шахте, то родственников запустили на территорию и вывесили списки, — сказала женщина. — До сих пор не верю в то, что брат погиб...

«НАСТЯ, Я ЖИВ»

А Вячеслав Крупыкин* (настоящую фамилию герои публикации просили не называть) – выжил. Но его семья тоже пережила ужас.

Вячеслав и его жена Анастасия (имя изменено) вместе работают на шахте. Воспитывают шестерых детей. Их самому младшему ребенку 4 года, старшему — 24. В тот страшный день Анастасия по счастливой случайности осталась дома, а вот Вячеслав, горнорабочий очистного забоя, был на дневной смене. Когда начался пожар, шахтер как раз спускался под землю, чтобы сменить своих товарищей, работавших в ночь.

— В 9.26 мне позвонили с незнакомого номера. Первое, что услышала: «Настя, я жив». Это был муж. Я ничего не поняла, потому что в интернете еще информации не было. Сказала: «Я слышу, не поняла прикола». А он мне опять: «Я жив». И только потом я поняла, что, это не шутки. Подумала, может, поранился. И на вопрос что случилось, он мне ответил, что шахта взорвалась, — рассказала «КП-Новосибирск» Анастасия.

К моменту ЧП Вячеслав с коллегами успели спуститься вниз на 500 метров. Рабочие шли по штреку — прямому тоннелю с уклоном, по которому горняки попадают в шахту.

— У них была пересменка. Ночная бригада еще не поднялась, а дневная уже спускалась. И пока дневная смена не спустится, ночная не поднимается. Они местами меняются прям там. Со штрека их отбросило взрывной волной назад. После этого они начали подниматься на поверхность. Дышать практически нечем было. Сейчас у мужа химический ожог угарным газом, горят лицо и грудная клетка, — сказала Настя.

Те, кто смог выбраться наружу, помогали товарищам. В числе добровольных спасателей был и Вячеслав.

— Я знаю, что они вытащили несколько человек, — заверила Настя — Муж еще до взрыва говорил, что загазованность в шахте очень большая. И вот случилась беда.

После пережитого Вячеслав принял решение уволиться. Впереди его ждет очень большое событие: рождение внука.

— У нас большая семья, у супруга от предыдущего брака двое детей, и у меня двое детей от предыдущего брака. И сейчас у нас два совместных ребенка. У старшего скоро родится ребенок, - улыбнулась Анастасия.

* Имя героя публикации изменено.

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