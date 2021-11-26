Родные погибшего в шахте «Листвяжная» скрывают его смерть от маленькой дочки

У Виталия остались жена и трое детей. Фото: личный архив.

Жена погибшего шахтера – 45-летнего Виталия Тимофеева – узнала о трагедии, произошедшей на «Листвяжной», одной из первых. Напомним, внутри шахты люди отравились угарным газом, погибли 46 шахтеров и 6 спасателей.

- Наташа сама работает на «Листвяжной». Мне позвонила, сказала, что был хлопок, что Виталий был в тот момент в шахте, смена у него ночная была, - рассказала КП-Новосибирск ее тетя Марина. - Он «комбайнер», рубит уголь. Таких специалистов сейчас мало, вот его постоянно и вызывали, даже не в его смены…

Родные до последнего верили, что Виталий спасется:

- Он - борец по характеру, в Чечне служил, тяжелое ранение перенес. Когда вернулся, устроился на «Листвяжную». Был момент, что он переходил на другую шахту, но потом вернулся снова. Больше 15 лет этой шахте отдал, знал ее как своих пять пальцев. Но на то, что там что-то не так, никогда не жаловался, вообще жаловаться не в характере Виталия было, - говорит Марина.

Выбраться из шахты Виталий не смог.

- Его жена Наталья сейчас находится на территории «Листвяжной»: поиски там приостановили пока, ждем, какие работы будут идти дальше, - рассказала Марина. – Его тело пока не достали.

У погибшего шахтера осталось трое детей:

- Их младшая дочка только в первый класс пошла, ей семь лет. Она не понимает еще, что случилось, и мы не говорим ей, что папа умер, - поделилась Марина.

КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования семьям всех погибших в шахте «Листвяжная».

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