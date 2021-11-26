Повестка дня двенадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ

1. О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новоси-бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с за-конодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (второе чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (второе чтение)

3. О бюджете города Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение)

4. О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новоси-бирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (первое чтение)

5. О Положении о составе, порядке подготовки Генерального плана города Ново-сибирска, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Новосибирска (первое чтение)

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» (первое чтение)

7. О внесении изменений в подпункт 4.7.2 Порядка управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 (первое чтение)

8. О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 (первое чтение)

9. О внесении изменений в пункт 3.7 Положения об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 (первое чтение)

10. О внесении изменения в абзац первый раздела 6 Положения о помощниках депутатов Совета депутатов города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 498 (первое чтение)

11. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

12. О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2022 год

13. О назначении на должность председателя контрольно-счетной палаты города Новосибирска

14. О поручениях Совета депутатов города Новосибирска в проект годового плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2022 год

15. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

16. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев