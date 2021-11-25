Песко-соляные смеси, или реагенты – что лучше для новосибирских дорог

В Сибири начинается снежная зима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирские водители в трепетном ожидании зимы. Если в течение всего ноября снежные осадки были редкими, то в декабре небесная канцелярия вряд ли сохранит столь лояльное настроение. Несомненно, снега будет много – это естественно для Сибири.

ВОДИТЕЛИ РАСХОДЯТСЯ ВО МНЕНИЯХ

Уже сейчас автомобилисты спорят, делая прогнозы: будут ли дорожники добротно чистить дороги? Вместе с этим начинается очередная волна и других споров: какие противогололедные материалы – лучше.

Желая узнать мнения водителей, ваш покорный слуга обратился к двум водителям новосибирского такси. В своих позициях они заняли полярные позиции.

- Есть проверенный временем способ – песок. Это элементарно улучшает сцепление и не требует никакой химии. Во многих городах дороги посыпают песко-соляной смесью, и все довольны, - рассудил водитель седана Иван.

Другой наш собеседник скептически высказался о песко-соляных смесях, но поддержал применение реагентов.

- После песка каждую весну – горы пыли. Вы видели, что происходит, когда все это высыхает? У нас город в Пылесибирск превращается. Лучше просто топить лед, чтобы потом песок не превращался в песчаные бури. Потом все это в городе превращается в грязь, - высказался Борис, работающий на минивэне.

К слову, говоря о грязи, некоторые водители пеняют и на реагенты. Мол, проехав по расплавленной ледовой массе, автомобиль выглядит весьма неопрятно и нуждается в мойке. Местные власти под давлением критики неоднократно анализировали, что же является источником пыли в воздухе и грязи на дорогах.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОДОБРИЛ

Одно из наиболее серьезных исследования по заказу властней провел Институт почвоведения и агрохимии СО РАН совместно с Сибирским государственным университетом путей сообщения. Вот, как описывал работу департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска:

- Мы комплексно подошли к этому исследованию: университет занимался изучением дорожных отложений, институт — источниками возможного распространения, оценкой и выявлением способности к распространению и миграции загрязняющих веществ, влиянию их на людей. В рамках исследования было отобрано более 100 проб: 17 проб снега, 23 пробы грязевых осадков с дорожного покрытия, четыре пробы песко-соляной смеси, 20 проб почвы, 20 проб атмосферного воздуха, 18 проб дорожных отложений.

Многие города активно применяют на дорогах реагенты Фото: Алексей ФОКИН

Выводы экспертов оказались следующими: основные причины пыли и грязи в Новосибирске — износ дорожных конструкций и распыление автотранспортом грязевых осадков на автомагистралях, то есть остатков песко-соляных смесей, и грязи, которую разносят на колесах автомобили.

Иначе говоря, в качестве источника пыли и грязи эксперты называют песко-соляные смеси.

Однако в споре между смесями и реагентами, автомобилисты ссылаются еще на один фактор: влияние на здоровье. Пагубные свойства песка очевидны, но, скорее всего, не значительны. Реагентам же приписывают большой вред из-за их химического состава, но вот реальность этого вреда – спорная.

В свое время к этой теме подключался даже Роспотребнадзор, и одобрил применение реагентов на дорогах страны.

ВЛАСТИ РЕШИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

В новосибирских ДЭУ есть опыт работы как с песко-соляными смесями, так и с реагентами. Отдавая предпочтение последним, специалисты ссылаются на два факта.

Во-первых, реагенты эффективней прости гололедицы, а это в конечном итоге сохраняет имущество и жизни. Во-вторых, уборка дорог, обработанных реагентами, требует меньших средств.

Что касается экологичности, власти говорят, что разработали оптимальные правила применения реагентов. Такие, при которых окружающей среде материалы не угрожают.

- В результате работы межведомственной рабочей группы по противогололедным материалам были сформулированы основные принципы стратегии уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, которые легли в основу дальнейших организационных мероприятий и экономических решений мэрии города Новосибирска. Были изменены регламент зимнего содержания объектов дорожного хозяйства, а также технология уборки и утилизации снега, стали использоваться жидкие и твердые противогололедные материалы, что явилось ведущим фактором комплексного улучшения экологической ситуации в городе, - комментирует мэрия Новосибирска.