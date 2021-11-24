Новосибирск будет инвестировать в отопление по примеру других городов

В разных городах страны энергетические компании инвестируют в ремонт сетей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Новосибирска уже анонсировали возможный переход города в ценовую зону теплоснабжения. Формулировка у многих уже на слуху, а ее значение понятно далеко не всем. И тем более далеко не всем понятно, для чего такой переход нужен. Подробно объясним, что именно он должен поменять в системе теплоснабжения города и как будет устроена тарификация. Заодно сделаем обзор опыта других городов.

НОВАЯ МОДЕЛЬ СНИЗИТ КОЛИЧЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЙ

Предложение о переходе в ценовую зону теплоснабжения выдвинула Сибирская генерирующая компания, обратившись к городским и региональным властям. Если его примут, то новый формат будет запущен с 1 июля 2022 года.

Что это будет означать для потребителей? Сначала они будут информированы о предстоящих изменениях тарифа. Переход в ценовую зону теплоснабжения подразумевает, что предельный уровень цены на тепло будет установлен сразу на длительный срок. Он может составлять 10 или даже 15 лет. При этом повышение тарифа не будет одномоментным и резким, чтобы это не слишком ударило по карману потребителя. Рост цены на тепло определит заранее согласованный индекс, который будет плюсоваться к инфляции.

Предполагается, что при переходе в ценовую зону Новосибирска тариф на тепло ежегодно будет увеличиваться на индекс потребительских цен (ИПЦ) +2,9%. На следующий год ИПЦ составит 4,3%, то есть рост тарифа будет 4,3% + 2,9% = 7,2%. В абсолютных цифрах цена за гигакалорию составит 1614,4 рубля. Даже при таком росте тарифа на тепло он останется по-прежнему самым низким среди российских городов-миллионников.

Иначе говоря, неизбежное повышение цены на тепло будет упорядоченным и понятным для конечного получателя. Как результат повышения тарифа жители почувствуют улучшение качества теплоснабжения: будет снижено количество аварий и подача тепла станет более стабильной.

Почему станет возможным повышение качества теплоснабжения? Энергетики при переходе на новую модель рынка тепла смогут планировать обновление сетей на годы вперед. Уже сейчас изношенность новосибирских коммуникаций достигла критичного уровня, и аварийность нынешнего сезона это наглядно показывает. То в одном, то в другом месте происходит прорыв - и горячая вода хлещет на улицу, а дома остаются без тепла.

Составив долгосрочный план замены теплосетей, поставщики тепла готовы принять план опережающих инвестиций, то есть вкладываться в ремонт заранее, зная, что в дальнейшем деньги на материал и оплату труда рабочих точно поступят. Именно от этого и выиграют потребители - платить они будут постепенно, а изменения почувствуют в течение первых нескольких лет.

- Программа опережающих инвестиций предполагает вложение в новосибирское теплоснабжение 20,5 миллиарда рублей без НДС, при этом около двух третей вложений планируется сделать в первые 6 лет действия программы, - отметила директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Степина. - Инвестиции позволят заменить около 2/3 участков коммуникаций в критическом состоянии.

Все обязательства, которые возьмет на себя поставщик, будут закреплены в схеме теплоснабжения города и в Соглашении о реализации схемы теплоснабжения. Это документ, исполнение которого контролируют Министерство энергетики России и региональные власти.

В КРАСНОЯРСКЕ ОБЪЕМ РЕМОНТА ВЫРОС В 20 РАЗ

Первенцем среди городов-миллионников, перешедших в ценовую зону теплоснабжения, стал Красноярск. Об этом опыте уже рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

- Было важно понять, как при переходе в ценовую зону изменится тариф для разных жителей мегаполиса. Мы сделали гигантское количество расчетов, это многостраничные документы. Когда мы детально их изучили и убедились, что в первый год никакой дополнительной финансовой нагрузки на потребителей тепловой энергии не будет, а в последующие годы она будет незначительной, мы приняли окончательное решение, - рассказал Логинов. - После перехода в ценовую зону и опережающих инвестиций объем ремонтов в 2020 году увеличился в 20 раз - одномоментно было переложено 34 километра сетей. При этом теплоснабжающая компания - СГК - сдержанно предупредила, что в следующем году сделает больше. Мы тогда просто приняли эту информацию к сведению. Однако в этом году мы были по-хорошему удивлены. Объем модернизации удвоился: в 2021 году компания переложит 61 километр сетей!

В БАРНАУЛЕ АВАРИЙНОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ В 1,5 РАЗА

Первым городом, перешедшим в ценовую зону, стал алтайский Рубцовск. Теперь по новой схеме работают Барнаул, Бийск, Ульяновск, Оренбург, Пенза, Самара, Чебоксары, Владимир, Прокопьевск, Канск.

Если обратиться за опытом к нашему ближайшему соседу (среди региональных центров), то увидим, что вложения в ремонт сетей увеличились в разы. В прошлом и этом годах Сибирская генерирующая компания инвестировала в восстановление и реконструкцию теплосетей Барнаула более 2,3 миллиарда рублей (не считая НДС).

Эффект - в элементарной статистике: за два года количество отключенных из-за порывов потребителей сократилось с 389 тысяч до 253.

В УЛЬЯНОВСКЕ ОПТИМИЗИРУЮТ ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

В европейской части России новый формат первым испытал Ульяновск, перешедший в ценовую зону в 2020 году. Там теплом обеспечивает публичное акционерное общество «Т Плюс». Эта крупнейшая российская частная компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения увеличила инвестиции в развитие теплоснабжения почти на четверть.

В ближайшее десятилетие «Т Плюс» обязуется инвестировать еще 9,5 миллиарда рублей (также - не считая НДС). В городе уже заметно сократилось количество коммунальных аварий. Кроме этого, инвестиции позволят перевести город на закрытую схему горячего водоснабжения, которая подразумевает снижение расходов тепла.

В ТЕПЛО САМАРЫ ИНВЕСТИРУЮТ ПОЧТИ 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В Самаре та же компания «Т Плюс» за 15 лет планирует инвестировать в теплоснабжение 29,8 миллиарда рублей. Большая часть суммы пойдет на модернизацию теплосетей, еще 13 миллиардов позволят заменить муниципальные сети.

Всего энергетики Самары намерены заменить более 300 километров всех трубопроводов города и модернизировать самарский тепловой узел. Таким образом, общий износ коммуникаций должен снизиться с 72 до 57%.

Вероятно, положительный опыт многих городов сыграл решающую роль, ведь энергетики и власти Новосибирска готовятся внедрить новую модель тарификации.