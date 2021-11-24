После подачи тепла новосибирские энергетики провели около 900 ремонтов теплосетей

Петр Бажин (слева) и Андрей Бабенков ответили на вопросы о том, как идет в Новосибирске отопительный сезон. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Прошло два месяца, как в Новосибирске стартовал отопительный сезон. За это время энергетикам пришлось устранить многочисленные аварии, а некоторым жителям в это время - поежиться дома с остывающими батареями.

Почему все слабые места на сетях не залатали летом и какой срок дается инженерам для ликвидации аварий? Для того чтобы подробно разобрать эти вопросы, мы пригласили сотрудников СГК на прямой эфир Радио «Комсомольская правда».

Главный инженер ТЭЦ-3 Андрей Бабенков и советник директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин ответили на звонки и радиослушателей, и зрителей, которые следили за эфиром во время его трансляции в соцсетях.

УСТРАНИТЬ АВАРИЮ ЗА 6,5 ЧАСА

И начало, и окончание отопительного сезона традиционно становятся обсуждаемыми событиями в Новосибирске. В сентябре и мае мнения жителей, как правило, расходятся: одни считают, что в квартирах хватает естественного тепла, другие предпочитают температуру повыше и с нетерпением щупают батареи.

- Решение о начале отопительного сезона принимает мэрия Новосибирска на основании погодных условий. В этом году власти решили дать старт сезону, не дожидаясь климатической нормы. Она предполагала подачу тепла с 25 сентября, а фактически сезон начался 20 сентября, - прокомментировал Петр Бажин.

С тех пор прошло два далеко не самых холодных месяца. Тем не менее в соцсетях регулярно появляются фотографии с мест коммунальных аварий, а на дорогах возникают пробки из-за перекрытых участков. В прямом эфире советник директора подтвердил, что трубы стали рваться чаще.

- С начала отопительного сезона мы выявили 870 повреждений на тепловых сетях. Это больше, чем в такой же период в прошлом году, примерно на 10%. Среднее время устранения - 6,5 часа, - сказал Бажин. - Вообще, все дефекты в отопительном сезоне мы устраняем менее чем за 24 часа. За эти рамки мы не можем выходить. Мы готовы и к крупным срочным ремонтам, при которых требуется замена до 50 метров магистрального трубопровода.

Коммунальные аварии осенью и зимой вызывают недоумение жителей: как же так - все лето проверяли сети, а теперь они рвутся?

- Когда мы летом проводим гидравлические испытания повышенным давлением, на трубы влияет только один фактор. А во время отопительного сезона происходит и тепловое расширение трубопровода. Совокупность факторов приводит к появлению новых повреждений. Все их выявить в течение межотопительного периода невозможно, - объясняет Петр Бажин. - Но основная проблема в том, что тепловые сети Новосибирска в достаточно изношенном состоянии. Городу нужна масштабная перекладка. Мы предложили городу программу опережающих инвестиций, и это поможет повысить надежность систем теплоснабжения.

Если обратить внимание на произошедшие в этом году отключения тепла, то может сложиться впечатление, что больше не везет левобережью. Можно предположить, что там сети слабее. Но такой вывод будет ошибкой.

- Состояние сетей на правом и левом берегах примерно одинаковое. Но на левом берегу все тепловые источники - ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская районная котельная - работают на одну систему трубопровода. И один крупный дефект чувствует вся зона. Мы можем найти повреждение на одном краю левобережья, а почувствуют жители и другого. На правом же берегу все три зоны ТЭЦ и котельных локализованы, - подчеркивает Петр Бажин.

Инфографика: Евгений Прокинов.

КАК ТЭЦ ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ПОГОДУ

Нынешняя осень оказалась на редкость доброй: температура лишь несколько раз опускалась ниже -20 °С. Казалось бы, в такое сравнительно теплое время работа энергетиков должна быть проще. С одной стороны, это действительно так: людям, которые трудятся на открытом воздухе, комфортнее. Но вот для теплоэлектроцентралей, оказывается, предпочтительнее морозы.

- В более морозный период технико-экономические показатели лучше. Станции работается легче, потому что и тяга в трубе лучше, и вода в реке, которую станция использует для охлаждения отработавшего пара, холоднее. Все это сказывается на функционировании ТЭЦ. Кроме этого, для станции лучше, когда нет резких перепадов температур - потеплений и похолоданий. По техническим требованиям мы не можем резко менять температуру теплоносителя, потому что это связано с физическими явлениями - расширением и сокращением протяженных тепловых сетей, - отметил главный инженер ТЭЦ-3 Андрей Бабенков.

Ситуации, когда небесная канцелярия резко меняет настроение, порой случаются. Зимой бывает, что после температуры -15 °С столбик термометра вдруг опускается ниже -30 °С. И если житель села в этот момент может подбросить в печку угля, то на ТЭЦ резко поднимать температуру теплоносителя нельзя. Поэтому энергетики начинают поднимать ее заранее, ориентируясь на прогноз синоптиков.

- Получив прогноз о похолодании, мы заблаговременно постепенно поднимаем температуру - по 3 градуса за 12 часов, - говорит Бабенков. - Дома получают возможность прогреться накануне холодов.

По словам главного инженера, ТЭЦ-3 полностью подготовлена к зиме, крупных аварийных ситуаций на станции быть не должно. Если же они произойдут, системы теплоэлектроцентрали имеют дополнительное резервное оборудование.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТАНЦИЯХ

К слову, межсезонные работы на ТЭЦ - это не только профилактика и ремонт, но еще и внедрение новаций.

- Сейчас работаем над улучшением технологии золоудаления. ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 разрабатывают проект по переходу на систему оборотного гидрозолоудаления - более экологичную, без сбросов в водоем осветленной воды с золоотвала. Также проводятся мероприятия по снижению выбросов, - добавляет Андрей Бабенков. - Одно из перспективных направлений - переход на безмазутный розжиг котлов. На данный момент без мазута котел не растопить, а после розжига котла для повышения противопожарной надежности система очистки дымовых газов по инструкции не включается в течение 5 - 6 часов. Если же мы перейдем на безмазутный розжиг, то на высоких экологических параметрах станция будет работать всегда, включая пусковой период. И черного дыма при растопке котлов не будет.

БЕСПИЛОТНИКИ ПОМОГАЮТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ АВАРИИ

В Новосибирске энергетикам помогают дроны. Они пролетают над сетями, исследуя их тепловизором. Если беспилотник видит в определенной точке тепловую аномалию, возможно, там имеется дефект трубопровода, который со временем может развиться. Это сигнал для инженеров, чтобы вовремя провели профилактику.

Похитителей тепла тоже помогают ловить беспилотники, которые замечают скрытые врезки.

КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ДОМА СТАЛО ХОЛОДНО?

Первая инстанция - это управляющая компания. Она должна выяснить, в чем проблема. Возможно, все дело в собственных коммуникациях дома. Если нет - сотрудники управляющей компании могут обратиться в ресурсоснабжающую компанию, чтобы выяснить причину «похолодания».