«Не ожидала столько доброты»: как изменилась жизнь слепой девушки после публикации в «Комсомолке»

На фото Маша до и после аварии - будто два разных человека. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva/ Александр КАРПОВ.

«Комсомолка» рассказала историю 27-летней Марии Лебедевой ровно 10 дней назад, в Международный день слепых. Страшная авария перечеркнула прежнюю жизнь девушки. В ней Маша была моделью, невестой и любимой подругой. После ДТП она потеряла зрение, затем ее бросил жених, он же виновник аварии, а постепенно перестали приходить в гости и друзья. Маша осталась одна.

Маша до аварии была красавицей с кучей друзей. Фото: instagram.com/mashulka_lebedeva

А мечтала она о простом - сходить в караоке, да вот компании не было. Ее историю мы рассказали в «Комсомолке», и жизнь одинокой девушки начала меняться. Теперь у нее не замолкает телефон.

- Я привыкла, что общаюсь максимум с двумя-тремя людьми, а тут!.. Мне даже из Америки звонят! Недавно меня разбудила девушка, которая живет в США. Из-за разницы во времени она специально дождалась позднего вечера, чтобы не слишком рано мне позвонить. Она сама родом из Казахстана, а в Америке работает официанткой. Я ее расспрашивала о жизни на другом континенте: меня поразило, что там инвалиды не чувствуют себя какими-то другими. И мне было так непривычно, что ко мне столько внимания с ее стороны, - поделилась с КП-Новосибирск Маша.

Среди новых знакомых оказались и жительницы Новосибирска. Четыре девушки стали переписываться в комментариях к посту в соцсети о Маше. А потом решили позвать ее на вечеринку в караоке.

Новые подруги пригласили Машу в караоке. Фото: предоставлено Юлией.

- Пост о Маше мне показал муж, и я сразу решила ей помочь. Если я могу сделать человека счастливее, то почему бы и нет? Конечно, мы очень переживали, будет ли Маше комфортно за обычным столиком с незнакомцами. Но когда стали общаться с ней, поняли, что ее оптимизму можно только позавидовать. Она не озлобилась, очень добрая девушка. Мы вместе много смеялись и, конечно, пели! У Маши очень красивый голос! Удивительно, как она чувствовала музыку, - рассказала КП-Новосибирск Юлия, одна из организаторов похода в караоке.

Маша от похода в караоке в восторге. Говорит, перепела все песни, что знала.

- Честно говоря, я не ожидала столько доброты. Спасибо всем, - благодарит девушка тех, кто помог исполнить ее маленькую мечту.

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