Как будет работать метро в Новосибирске на Новый год 2022: сколько придется ждать поезда, расписание

Метро будет работать по графику выходных дней. Фото: Даба ДАБАЕВ

Как будет работать метро в Новосибирске на Новый год 2022 — важный вопрос для горожан. Об этом «Комсомолке» рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— В Новый год — 31 декабря — и в дни новогодних праздников — с 1 по 9 января 2022 года — Новосибирский метрополитен будет работать по графику выходного дня. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов. Кроме этого, 1, 2 и 7 января 2022 года планируется снижение выпуска подвижного состава наземного пассажирского транспорта от плана выходного дня, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

Также стало известно, что горожане смогут добраться до дома в новогоднюю ночь после полуночи: работа метро в ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена на час, до 1.00.

По данным сайта Новосибирского метрополитена, график выходного дня предусматривает увеличение интервала движения поездов на Ленинской и Дзержинской линиях до 6 минут. Вестибюли станций ежедневно открываются в 5.45, а закрываются обычно в 0.00.

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