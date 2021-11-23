Общественный транспорт в Новосибирске на Новый год 2022: как будет работать, расписание

На новогодних каникулах общественный транспорт станет ходить реже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В праздничную ночь улицу Ленина не сделают пешеходной, чтобы не допустить скопления народа. В мэрии рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новосибирске на Новый год 2022.

— В дни новогодних праздников наземный пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. Это касается работы муниципальных и немуниципальных перевозчиков в городской черте. В графике выходного дня предусмотрено сокращение количества рейсов, — прокомментировали в мэрии Новосибирска.

В новогоднюю ночь общественный транспорт, как и в обычное время, будет ходить c 6.00 до 23.00. Позже уехать получится только на такси или на коммерческих маршрутах. 1 января 2021 года транспорт также будет перевозить пассажиров, как обычно, без изменений в расписании.

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