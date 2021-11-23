Как на новосибирских вокзалах борются с коронавирусом

За плечами дезинфекторов ранцы со специальным раствором. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Как бы нам ни хотелось забыть о коронавирусе, он до сих пор не исчез. Еще не окончилась третья, как началась четвертая волна инфекции. Лица в масках давно не удивляют - мы постепенно привыкаем жить в новой реальности. Вирус оказался очень живучим. По последним исследованиям ученых, он остается жизнеспособным от нескольких часов до 4 - 7 дней, а на отдельных поверхностях - еще дольше. Если открыть голой рукой дверь в магазин, а потом, к примеру, почесать нос, можно подхватить заразу, ведь до вас эти двери открывали сотни рук и не все люди были здоровы. Поэтому Роспотребнадзор и обязал проводить регулярную санобработку в местах скопления людей. Чтобы узнать, как и когда проводят дезинфекцию, мы отправились туда, где ежедневно бывают тысячи человек: на вокзалы. А еще мы посмотрели, как проходят рейды по отлову антимасочников. Подробности - в нашем материале.

ГОРОД ЗАСЫПАЕТ - ПРОСЫПАЮТСЯ… ДЕЗИНФЕКТОРЫ

Ровно в полночь пригородный вокзал Новосибирска закрывается. Именно в это время его полностью моют и обеззараживают. Сначала выходят женщины с ведерками и тряпками, их задача - протереть дезраствором все контактные поверхности: подоконники, турникетные стойки, ручки дверей, поручни эскалатора, билетопечатающие автоматы, лотки и подоконники касс - все, чего касаются руки пассажиров.

Ровно в полночь на пригородном вокзале начинается полная дезинфекция. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Затем на пост борьбы с заразой заступают ребята в полной экипировке: каждый - в защитном костюме, очках и респираторе. За плечами у них ранцевые распылители. Бригада неспешно проходит весь периметр вокзала, орошая пол дезраствором. Кстати, запах от него несильный, волосы в носу не выжигает. Начальник пригородного вокзала АО «Экспресс-пригород» Алексей Рябков объяснил, что для обработки закупают специальные качественные препараты. И готовят свежие растворы согласно всем рекомендациям Роспотребнадзора.

- Компания «Экспресс-пригород» заботится о безопасности пассажиров и сотрудников. На вокзале регулярно проводится дезинфекция: протирка всех контактных поверхностей каждые два часа в течение дня и полная дезинфекция вокзала методом орошения в ночное время. После закрытия вокзала сотрудники дезинфицируют помещение с помощью ранцевых распылителей. Мы работаем в таком режиме с момента введения рекомендаций Роспотребнадзора и делаем это ежедневно. Кроме того, в этом году мы оснастили вентиляцию вокзала системой обеззараживания воздуха, - рассказал Алексей Рябков.

МАСОЧНЫЙ РЕЙД ПО ОБЛАСТИ

Отоспавшись после ночной прогулки по пригородному вокзалу, мы отправились в масочный рейд на вокзалы в Коченево и Обь - важнейшие станции на западном направлении Новосибирского территориального управления. Наша задача - узнать, как работают противоковидные меры не только в городе, но и в области.

Вместе с железнодорожником и полицейскими входим в зал ожидания Коченевского вокзала. Людей довольно много, почти все - в масках. Полицейский подходит к мужчине, у которого маска висит под подбородком, и просит надеть ее правильно. Пассажир с явным неудовольствием, но спокойно и без возражений выполняет просьбу. На вокзале в городе Оби народу меньше, маски есть у всех, только у парочки они сдвинуты с лица.

Сотрудники полиции готовятся к масочному рейду на станции Коченево. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Уже давно мы не наблюдали агрессии в ответ на просьбу надеть маску, последний подобный случай был месяца четыре назад. Люди стали осознаннее, подходят к зданию вокзала и сразу надевают маску. Если человек с уважением относится и к себе, и к окружающим, подобные просьбы никакого негатива не вызывают. Для того чтобы обезопасить пассажиров, мы ежедневно каждые два часа убираем и дезинфицируем залы ожидания. И дважды в сутки проводим полную дезинфекцию. У нас создана группа в WhatsApp, куда регулярно высылаются фотографии-отчеты о проведении санобработки, мы очень строго следим за этим, - отметил первый заместитель Западно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств Евгений Денисов.

На областных вокзалах тоже установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха, есть бесконтактные распылители для санобработки рук пассажиров.

БЕЗОПАСНО И ПАХНЕТ КОФЕ

И конечно, мы не могли не побывать на вокзале Новосибирск-Главный, это одна из визитных карточек нашего города. Вокзал работает круглосуточно. Как же здесь проводят дезинфекцию, ведь пассажиров тут много в любое время?

- Наш вокзал очень большой по площади, поэтому есть возможность закрывать залы и обрабатывать их поочередно. Закрываем один из залов, проводим дезинфекцию, он стоит закрытый еще 30 минут, высыхает. Затем мы его открываем и переходим к следующему. Такую санобработку мы проводим каждые два часа, хотя по требованиям Роспотребнадзора достаточно делать это дважды в сутки. Но мы увеличили периодичность обработки, чтобы обезопасить людей. Контактные поверхности тоже обрабатываем не раз в два часа, а ежечасно, - говорит заместитель начальника вокзала Новосибирск-Главный Оксана Разворотнева.

Масочные рейды на вокзале проводят круглосуточно. Дежурный помощник начальника вокзала вместе с сотрудниками полиции проходит по всем залам каждые два часа. Мы прошлись вместе с ними: при виде полицейского люди сразу поднимают маски на нос. На подбородке маски болтались у увлеченно копающихся в телефоне пассажиров, но после просьбы полицейского маски вернулись на положенные места. К слову, пассажиру без маски предлагается надеть ее, а если он этого не делает, сотрудник полиции составляет протокол. На основании этого протокола человеку придется выплатить штраф - от 1 до 30 тысяч рублей.

При виде полицейского на вокзале Новосибирск-Главный пассажиры тут же поправляют маски. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На вокзале Новосибирск-Главный проводят ПЦР-тестирование. Гости вокзала - провожающие, встречающие или пассажиры - могут сделать здесь экспресс-тест или пройти более глубокое тестирование, результаты которого готовятся два дня. Есть тут и медицинский пункт, куда предлагают пройти пассажирам, если при входе на вокзал термометрия показала у них повышенную температуру.

- Пассажиров с повышенной температурой выявляют регулярно. Раньше бывали какие-то протесты против масочного режима или просьбы пройти в медпункт, но сейчас люди стали намного сознательнее. Если в медпункт обратился пассажир с высокой температурой и экспресс-тест показал, что у него ковид, мы выясняем, каким образом человек к нам попал, через какой вход вошел, вычисляем траекторию его передвижения и проводим полную дезинфекцию этого маршрута, - объясняет Оксана Разворотнева.

А еще на вокзале Новосибирск-Главный заботятся об уюте пассажиров. Кроме новой мебели и обилия живых растений здесь установили аэраторы: при входе на первый и второй этажи вы чувствуете легкий приятный запах кофе, так что теперь коротать время до прибытия поезда не только безопасно, но и приятно.