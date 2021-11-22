Новосибирские банкиры рассказали, в чем лучше хранить деньги

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце октября Центробанк России повысил ключевую ставку до 7,5%. Специалисты говорят, что это вынужденная мера, потому что инфляция оказалась выше изначальных прогнозов и к концу года ожидается в пределах от 7,4 до 7,9%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на выступлении в Госдуме 15 ноября отметила, что инфляция - это реальная проблема, которая делает людей беднее. А рост инфляционных ожиданий влияет на финансовое поведение и показывает, как люди боятся инфляции.

- Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать: покупать сейчас, пусть даже в кредит (поэтому мы видим, как растет потребительский кредит), пока не подорожало еще больше. И такое изменение модели может создавать серьезные риски раскручивания инфляционной спирали, - считает председатель Центробанка.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ: ПРОРВЕМСЯ

Эльвира Набиуллина отметила в Госдуме базовый и альтернативные прогнозы развития экономической ситуации. По базовому прогнозу эксперты ожидают постепенное улучшение эпидемиологической ситуации и восстановление мировой экономики. По такому сценарию инфляция в этом году ожидается 7,4 - 7,9%, а в следующем она вернется к 4 - 4,5%. Альтернативные же сценарии учитывают влияние внешних факторов, которые могут радикально поменять расстановку сил в мире.

Первый альтернативный сценарий - это усиление пандемии, когда локдауны будут объявлять по всему миру. Второй - возможная глобальная инфляция. И третий - мировой финансовый кризис. Однако председатель Центробанка подчеркнула, что вероятность развития ситуации по базовому сценарию выше, чем по альтернативным.

«Комсомолка» поговорила с экономистами и аналитиками о том, как, по их мнению, наша экономика будет развиваться в ближайшее время.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

АКТУАЛЬНОСТЬ РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ

По словам Эльвиры Набиуллиной, восстановление объемов экспорта нефти, нефтепродуктов, металлов работает на укрепление рубля. Повышение ставки тоже на руку: повышается привлекательность рублевых активов и для иностранцев, и для россиян.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в городе Новосибирске Наталья Голубева тоже считает рублевый депозит хорошим вложением денег.

- Я рекомендую проверенный и эффективный вариант - рублевый депозит. Для сохранения денежных средств и получения дополнительного дохода в нашем банке существует много предложений, специалисты помогут подобрать наиболее приемлемое решение для каждого. Открыть вклады и накопительные счета можно в любом офисе банка. Есть более гибкий способ приумножения и использования денежных средств - дебетовая карта «Прибыль». Это флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий наиболее востребованные у клиентов возможности - кешбэк за покупки и процент на остаток. На днях Банк Уралсиб повысил максимальную ставку начисления процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль» до 8% годовых. Вообще, на рынке банковских вкладов тенденция роста уже однозначно видна, ставки по вкладам повысили большинство банков, и Уралсиб не исключение. Дальнейшее поведение рынка в первую очередь будет зависеть от того, оправдается ли прогноз по дальнейшему росту ставки ЦБ в самое ближайшее время. Независимо от динамики рынка традиционно в преддверии зимних праздников Банк предложит вкладчикам новый сезонный вклад, который нацелен на максимально широкую аудиторию и обязательно оправдает предновогодние ожидания наших клиентов, - отметила Наталья Голубева.

ЧТО БУДЕТ С ИНФЛЯЦИЕЙ?

По оценкам аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие», уровень инфляции по итогам 2021 года составит 8 - 8,3% г/г, а в следующем году замедлится до 4 - 4,5%.

- Мы считаем, что гиперинфляция - неконтролируемый и устойчивый высокий рост цен - маловероятна, поскольку нынешний рост цен во многом вызван не бесконтрольным увеличением наличных или ослаблением рубля. Всплеск инфляции происходит во всем в мире в результате продолжения роста мировых цен на сельхозпродукцию, сохранения дефицита электронных компонентов и других дисбалансов, вызванных ограничениями на международное движение рабочей силы. Так, например, в США годовые темпы роста цен достигли уровня 6,1% - максимального с 1991 года, - говорит старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. - Наблюдаемое в России с августа ускорение темпов инфляции на 0,94 пп. - с 0,17 до 1,11% м/м полностью вызвано ускорением роста цен на сезонную продукцию (его вклад в изменение роста цен можно оценить в 0,8 пп.) и остальное продовольствие (его вклад составляет 0,14 пп.). При этом стабильными остаются темпы роста цен других компонентов инфляции - цен на непродовольственные товары и административно нерегулируемые услуги. Высокими - на уровне около 11% г/г - они остаются на непродовольственные товары длительного пользования, при этом рост цен на услуги и непродовольственные товары остается ниже целевого уровня регулятора (4% г/г), - отмечает Максим Петроневич.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЕСЛИ ЕСТЬ ПЛАНЫ УЛУЧШИТЬ ЖИЛЬЕ - САМОЕ ВРЕМЯ ЭТО СДЕЛАТЬ!»

В пресс-службе ВТБ отметили начавшиеся изменения по ипотечным продуктам, причиной которым стало резкое изменение ключевой ставки, а также анонсированные планы ЦБ по ее росту в декабре.

- Так, с начала года ключевая ставка ЦБ увеличилась на 3,25 пп., до 7,5%, достигнув значений середины 2019 года, когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2 - 10,3%. По нашим прогнозам, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки до 8% ипотека на рынке может снова подорожать. Если есть планы улучшить жилищные условия, то сегодня самое время их осуществить, - подчеркнули эксперты ВТБ. - В 2022 году, несмотря на повышение ключевой ставки, спрос клиентов на ипотеку останется стабильно высоким. Среди факторов, поддерживающих потребительскую активность, будут льготные программы, акцент на которых делает сегодня государство и условия по которым сегодня одни из самых выгодных. В частности, это «Семейная ипотека», интерес к которой стабильно растет после модернизации госпрограммы в июле этого года. Расширение условий госпрограммы на объекты ИЖС, по нашей оценке, может привести к двукратному росту объемов этого рынка. По-прежнему будут популярны и партнерские программы, поскольку позволяют предоставлять клиентам доступные условия кредитования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе банка ВТБ.