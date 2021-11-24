АО «РЭС»: снятие контрольных показаний приборов учета позволяет повысить потребительскую дисциплину

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

За 9 месяцев 2021 года на территории региона энергетики проверили и сняли контрольные показания приборов учета почти у 300 тысяч потребителей электрической энергии - как физических, так и юридических лиц. За отчетный период составлено 700 актов о неучтенном потреблении электроэнергии общим объемом порядка 17 миллионов кВт*ч, что позволило предотвратить потери энергоресурса на сумму более 60 миллионов рублей.

При этом специалисты отмечают, что одним из негативных социальных последствий пандемии становится снижение потребительской дисциплины в части несвоевременной передачи показаний приборов учета или передачи недостоверных сведений, а также формирование задолженности за оплату энергоресурса. Например, только в октябре 2021 года энергетики дополнительно начислили 1,2 миллиона кВт*ч ряду юридических лиц после того, как провели у них снятие контрольных показаний.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В связи с этим в АО «РЭС» принято решение активизировать проверочные обходы потребителей. Стоит помнить, что энергетики проводят контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством и потребители не вправе ограничивать доступ к приборам учета, ссылаясь не пандемию. Ведь для обеспечения безопасности сотрудники электросетевой организации строго соблюдают все необходимые профилактические меры - посещение потребителей и осмотр счетчиков проводят в масках и перчатках.

До конца этого года во многих районах Новосибирской области пройдут массовые проверки приборов учета электроэнергии. Специалисты АО «РЭС» планируют посетить еще более 200 тысяч потребителей.

Например, в райцентре Каргат Новосибирской области специалисты местного района электрических сетей (РЭС) проверят еще около 3,7 тысячи приборов учета в дополнение к 7,5 тысячи, осмотр которых провели за первые 9 месяцев года. На сегодняшний день в Каргатском районе энергетики уже пресекли 12 нарушений, тем самым предотвратили хищение электроэнергии на общую сумму порядка 190 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Наряду с обходами потребителей высокую эффективность демонстрирует автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии (АИИСКУЭ), активно внедряемая АО «РЭС» в последние годы. «Умные» счетчики, установленные вне домовладений абонентов, позволяют снимать показания автоматически и дистанционно, а значит, нет необходимости в личном визите контролеров.

В целом реализация комплекса мероприятий по пресечению незаконного потребления электроэнергии в условиях пандемии требует от энергетиков консолидации усилий по проверке измерительных комплексов на территории всей Новосибирской области как с использованием дистанционных методов сбора информации, так и путем очного посещения абонентов. Кроме того, в борьбе с энерговоровством немаловажную роль играет помощь сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о хищении электроэнергии.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Если у вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом:

- позвонив по телефону доверия +7 (383) 289-41-00;

- заполнив форму и приложив медиафайлы в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

- отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7-913-375-25-75 по WhatsApp и Viber.