Выбросы Новосибирской ТЭЦ-3 - в пределах нормы

Эксперты исследуют выбросы двенадцатого котла ТЭЦ-3 после электрофильтра. Фото: Портал «СГК Онлайн»

ЦЛАТИ входит в структуру Росприроднадзора: отбор проб, измерения и анализы в области экологического контроля являются одними из ключевых задач центра. 18 ноября эксперты в присутствии представителей общественности и СМИ провели замеры в газоходе котла Новосибирской ТЭЦ-3. Результаты большей части замеров специалисты обнародовали сразу. Содержание в воздухе оксидов азота, диоксида серы и оксида углерода оказались в пределах нормы.

Воздух на содержание вредных веществ проверяли в газоходе котла ТЭЦ-3 сразу после работы электрофильтра, чтобы понять, насколько эффективно он очищает газ от золы и пыли. По трем веществам показатели оказались ниже предельно допустимых концентраций выбросов, установленных для ТЭЦ:

• оксиды азота - 590 мг/м3 (норматив - 865,8 мг/м3);

• диоксид серы - 341 мг/м3 (норматив - 958,7 мг/м3);

• оксид углерода - 20 мг/м3 (норматив - 37,8 мг/м3).

Отметим, что эти нормы установлены для ТЭЦ с учетом рассеивания выбросов на высоте. Постепенно оседая к земле, вещества в таком случае не превышают установленных гигиеническими нормативами предельно допустимых концентраций.

Замеры на ТЭЦ-3 провели в присутствии общественников. Фото: Портал «СГК Онлайн»

В ближайшие дни будет готов результат проверки еще двух показателей: содержания в воздухе взвешенных частиц и бензопирена: их проанализируют в лаборатории ЦЛАТИ. Окончательные результаты замеров директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков представит 30 ноября на заседании рабочей группы по вопросам экологии и реализации природоохранной деятельности на территории Новосибирска.

- Мы организуем замеры с участием всех заинтересованных горожан регулярно, в дополнение к производственному экологическому контролю, который ежегодно в обязательном порядке проводит каждая ТЭЦ, - прокомментировал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Он отметил актуальность проверки именно в холодное время года, когда ТЭЦ начинает работать с соответствующей нагрузкой на оборудование.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин объяснил, что открытые замеры провели после обращений общественников, которые опасались, что ТЭЦ Новосибирска могли нарушать нормативы выбросов.

- Мы выезжали на ТЭЦ-5, сегодня - на ТЭЦ-3. Совместно с представителями регионального минприроды и общественниками эксперты независимой лаборатории ЦЛАТИ сегодня сделали замеры в том месте, где работают котлы, где самая основная технологическая нагрузка. Эксперты ЦЛАТИ определили, что нарушений по основным показателям нет, - подчеркнул Игорь Кудин.