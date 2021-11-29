Под Новосибирском пьяная компания подралась с мигрантами и разнесла кафе

От дорогой иномарки ничего не осталось. Фото: скриншот из видео/«Инцидент Новосибирск»

В Новосибирской области ссора между двумя посетителями кафе закончилась массовой дракой. Парни не только избили друг друга, но и разнесли общепит в городе Куйбышеве. Инцидент произошел 28 ноября. По одной из версий, двое зачинщиков не поделили место на танцполе, завязалась перепалка.

— Как мне рассказывали, мигрант стал выкрикивать разные оскорбления, — пояснил КП-Новосибирск местный житель.

Судя по видео, очевидцам конфликта сначала удалось разнять парней — их развели по разным углам кафе. Парень, которого оскорбил мигрант, вместе с друзьями вышел из заведения, а уже через пару минут вернулся с группой поддержки, которая была больше прежней в несколько раз.

В ход пошли не только кулаки, но и барные стулья, бутылки. Сотрудникам кафе пришлось вызвать скорую помощь, а следом за ними приехали и сотрудники Росгвардии.

— Насколько я знаю, один из участников драки сейчас находится в больнице. Что с ним — никто не знает, — уточняет местный житель.

На этом история не закончилась: кто-то поджег BMW, стоящую рядом с ночным клубом. Как оказалось, она принадлежала родственникам мигрантов. Владельцы машины подали заявление в полицию.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение или уничтожение имущества», — прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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