Сибирский осетр в Оби: мечта или реальность?

С каждым годом ООО «Новосибирский рыбзавод» планирует выпускать в Обь все больше осетров. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Плотина на Оби отрезала осетра от природного нерестилища, расположенного в верховье реки. Мало того что его лишили естественного места для размножения, так еще и браконьеры внесли свою лепту, нещадно истребляя оставшуюся рыбу. Сибирского осетра пытались спасти: внесли в Красную книгу России, запретили его вылов, но ситуации это не изменило. Теперь разговоры о том, что когда-то в обских волнах плескалась царская рыба, кажутся байками. Но в Новосибирске произошло невероятное: из икры местных осетров вырастили молодняк. На днях 20 тысяч осетрят выпустили в Обь, а в следующем году планируют выпустить еще больше! Подробности - в нашем материале.

СЕГОЛЕТКАМ - БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Новосибирский рыбзавод создали специально для того, чтобы компенсировать вред, нанесенный нашей реке плотиной. После того как Обь перекрыли, нормальный нерест рыбы практически прекратился. Сразу сократилось количество нельмы, муксуна и осетра. На заводе же подращивают рыбу и выпускают в реку, чтобы этот урон восполнить. Раньше тут выпускали в большое плавание муксуна и нельму. Сейчас на инкубации находится икра пеляди. А на днях в реку выпустили молодых осетрят.

Сеголетки осетров выглядят вполне взрослыми и самостоятельными рыбками. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Осетр - рыба очень древняя, это ближайший родственник акулы. Смотреть, как эти красавцы плавают в бассейнах, - одно удовольствие. И особое удовольствие - видеть, как их выпускают на волю.

- Примерно 10 лет назад мы получили из Тюмени оплодотворенную икру, из этой икры произошел выклев малька. И вот этот малек превратился в 20-килограммовых осетров. Когда они стали половозрелыми, от них получили икру, из которой появились мальки, которых вы видите сегодня. Это сеголетки (от слов «сего лета», то есть родившиеся этим летом. - Ред.). Они родились в июне и с того времени выросли до 100 - 150 граммов. В Новосибирске такое происходит впервые: мы получили икру от своих самостоятельно выращенных производителей. И теперь можем спокойно выпускать их в Обь, - объясняет Алексей Джулай, директор Группы компаний «Дискус», владелец Новосибирского рыбзавода.

Царская рыбка на ощупь упругая, шершавая, ее нельзя держать теплыми руками дольше нескольких секунд, ведь она любит прохладу. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В июне «Комсомолка» уже была на заводе - познакомилась с крошечными малышами, а теперь приехала увидеть, как четырехмесячные рыбки отправятся в самостоятельное вольное плавание в Обь.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ?

Специалисты говорят, что выпускать рыб именно в такое время года - оптимальный вариант. В водохранилище температура воды сейчас +0,8, рыба при таких условиях переходит в полусонное состояние зимовки. Все процессы в ее организме замедлятся, она не будет питаться и не будет расти до самой весны. За полгода осетрята адаптируются, перезимуют, и когда вода нагреется, в ней появится естественный для рыбок корм, они начнут активно есть и расти уже в природной среде.

Второй плюс ноябрьского выпуска в том, что осетра выпускают подрощенным. При размере 20 - 25 сантиметров и весе 100 - 150 граммов ему не страшен прессинг мелких хищников. Он им уже не по зубам. Единственным его врагом остаются крупные щуки, которых в Оби не так много.

«ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ РЫБЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ»

Первый этап переселения: из бассейнов в бочки. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Работники рыбзавода вылавливают сачком мальков осетра из бассейнов в ведра с водой. Затем воду с рыбками переливают в прицеп, который очень медленно, чтобы не тревожить малышей, едет около 200 метров до места выпуска, заводи Оби. Тут осетрят снова вылавливают в ведра и аккуратно несут к воде. Ведра бережно принимают работники в болотниках, которые стоят в заводи. Воду с рыбками осторожно выливают в Обь. Малыши сначала ошарашены таким поворотом событий, а потом, весело плеща хвостами, уплывают подальше. Вода чистая, прозрачная - рыбкам такая по вкусу!

Рыбки быстро адаптируются и уплывают в новую жизнь. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Эта рыба - эндемик. Она родилась здесь, ее предки жили тут миллионы лет. Мы выращиваем осетров не для продажи. Это большой экологический проект, попытка компенсировать нанесенный человеком вред. Мы считаем, что это позволит сохранить и приумножить популяцию осетра. Будем ежегодно наращивать мощности, ежегодно выпускать рыбу. И если в этом году в нересте участвовали всего 7 самок, то в следующем по плану их будет уже 50. В планах у нас выпускать в будущем по миллиону подрощенной молоди. Тогда лет через пять, надеемся, можно будет наглядно увидеть, что этой красивой древней рыбы действительно стало больше, - с улыбкой рассказывает Алексей Джулай.

«В РЕГИОНЕ ЭТИМ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ»

По словам начальника отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской области Сергея Данильченко, выпуск осетра работниками рыбзавода - явление для нашего региона знаковое, потому что рыбохозяйственный комплекс Новосибирской области представлен в основном товарным и промышленным рыболовством. Товарное рыболовство - это бизнес, который строится так: покупка водного объекта - зарыбление - по осени вылов и реализация рыбы. Промышленное рыболовство занимается добычей рыбы в крупных естественных водоемах. А рыбзавод стоит особняком.

- В данном случае организация не попадает ни туда ни сюда, поскольку за счет собственных средств занимается третьим направлением: воспроизводством водных биологических ресурсов. На территории Новосибирской области этим больше никто не занимается. Уж тем более производством краснокнижных рыб, таких как сибирский осетр. Поэтому действительно очень важное и знаковое мероприятие, с точки зрения природоохраны. И работы, которые здесь проводят, причем уже давно, очень важны для нашего региона, - считает Сергей Данильченко.

Пока мы беседовали со специалистами, шофер «Комсомолки» помогал выпускать осетрят на волю. Всю дорогу до редакции его глаза сияли. Периодически он вздыхал и говорил, какой же сегодня классный день! Как же приятно помочь такому делу! Ребята, ну вы хоть представляете, что в нашей речке теперь будет плавать осетр? Осетр! Эх, пусть растет. Давайте в следующем году снова сюда приедем на выпуск. Не знаю, как вы, а я точно хочу поучаствовать в таком мероприятии и помочь чем смогу...