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Общество19 ноября 2021 9:00

Сибирский осетр в Оби: мечта или реальность?

Новосибирский рыбзавод выпустил в реку 20 тысяч стограммовых осетрят
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
С каждым годом ООО «Новосибирский рыбзавод» планирует выпускать в Обь все больше осетров.

С каждым годом ООО «Новосибирский рыбзавод» планирует выпускать в Обь все больше осетров.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Плотина на Оби отрезала осетра от природного нерестилища, расположенного в верховье реки. Мало того что его лишили естественного места для размножения, так еще и браконьеры внесли свою лепту, нещадно истребляя оставшуюся рыбу. Сибирского осетра пытались спасти: внесли в Красную книгу России, запретили его вылов, но ситуации это не изменило. Теперь разговоры о том, что когда-то в обских волнах плескалась царская рыба, кажутся байками. Но в Новосибирске произошло невероятное: из икры местных осетров вырастили молодняк. На днях 20 тысяч осетрят выпустили в Обь, а в следующем году планируют выпустить еще больше! Подробности - в нашем материале.

СЕГОЛЕТКАМ - БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Новосибирский рыбзавод создали специально для того, чтобы компенсировать вред, нанесенный нашей реке плотиной. После того как Обь перекрыли, нормальный нерест рыбы практически прекратился. Сразу сократилось количество нельмы, муксуна и осетра. На заводе же подращивают рыбу и выпускают в реку, чтобы этот урон восполнить. Раньше тут выпускали в большое плавание муксуна и нельму. Сейчас на инкубации находится икра пеляди. А на днях в реку выпустили молодых осетрят.

Сеголетки осетров выглядят вполне взрослыми и самостоятельными рыбками.

Сеголетки осетров выглядят вполне взрослыми и самостоятельными рыбками.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Осетр - рыба очень древняя, это ближайший родственник акулы. Смотреть, как эти красавцы плавают в бассейнах, - одно удовольствие. И особое удовольствие - видеть, как их выпускают на волю.

- Примерно 10 лет назад мы получили из Тюмени оплодотворенную икру, из этой икры произошел выклев малька. И вот этот малек превратился в 20-килограммовых осетров. Когда они стали половозрелыми, от них получили икру, из которой появились мальки, которых вы видите сегодня. Это сеголетки (от слов «сего лета», то есть родившиеся этим летом. - Ред.). Они родились в июне и с того времени выросли до 100 - 150 граммов. В Новосибирске такое происходит впервые: мы получили икру от своих самостоятельно выращенных производителей. И теперь можем спокойно выпускать их в Обь, - объясняет Алексей Джулай, директор Группы компаний «Дискус», владелец Новосибирского рыбзавода.

Царская рыбка на ощупь упругая, шершавая, ее нельзя держать теплыми руками дольше нескольких секунд, ведь она любит прохладу.

Царская рыбка на ощупь упругая, шершавая, ее нельзя держать теплыми руками дольше нескольких секунд, ведь она любит прохладу.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В июне «Комсомолка» уже была на заводе - познакомилась с крошечными малышами, а теперь приехала увидеть, как четырехмесячные рыбки отправятся в самостоятельное вольное плавание в Обь.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ?

Специалисты говорят, что выпускать рыб именно в такое время года - оптимальный вариант. В водохранилище температура воды сейчас +0,8, рыба при таких условиях переходит в полусонное состояние зимовки. Все процессы в ее организме замедлятся, она не будет питаться и не будет расти до самой весны. За полгода осетрята адаптируются, перезимуют, и когда вода нагреется, в ней появится естественный для рыбок корм, они начнут активно есть и расти уже в природной среде.

Второй плюс ноябрьского выпуска в том, что осетра выпускают подрощенным. При размере 20 - 25 сантиметров и весе 100 - 150 граммов ему не страшен прессинг мелких хищников. Он им уже не по зубам. Единственным его врагом остаются крупные щуки, которых в Оби не так много.

«ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ РЫБЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ»

Первый этап переселения: из бассейнов в бочки.

Первый этап переселения: из бассейнов в бочки.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Работники рыбзавода вылавливают сачком мальков осетра из бассейнов в ведра с водой. Затем воду с рыбками переливают в прицеп, который очень медленно, чтобы не тревожить малышей, едет около 200 метров до места выпуска, заводи Оби. Тут осетрят снова вылавливают в ведра и аккуратно несут к воде. Ведра бережно принимают работники в болотниках, которые стоят в заводи. Воду с рыбками осторожно выливают в Обь. Малыши сначала ошарашены таким поворотом событий, а потом, весело плеща хвостами, уплывают подальше. Вода чистая, прозрачная - рыбкам такая по вкусу!

Рыбки быстро адаптируются и уплывают в новую жизнь.

Рыбки быстро адаптируются и уплывают в новую жизнь.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Эта рыба - эндемик. Она родилась здесь, ее предки жили тут миллионы лет. Мы выращиваем осетров не для продажи. Это большой экологический проект, попытка компенсировать нанесенный человеком вред. Мы считаем, что это позволит сохранить и приумножить популяцию осетра. Будем ежегодно наращивать мощности, ежегодно выпускать рыбу. И если в этом году в нересте участвовали всего 7 самок, то в следующем по плану их будет уже 50. В планах у нас выпускать в будущем по миллиону подрощенной молоди. Тогда лет через пять, надеемся, можно будет наглядно увидеть, что этой красивой древней рыбы действительно стало больше, - с улыбкой рассказывает Алексей Джулай.

«В РЕГИОНЕ ЭТИМ БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ»

По словам начальника отдела водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства Новосибирской области Сергея Данильченко, выпуск осетра работниками рыбзавода - явление для нашего региона знаковое, потому что рыбохозяйственный комплекс Новосибирской области представлен в основном товарным и промышленным рыболовством. Товарное рыболовство - это бизнес, который строится так: покупка водного объекта - зарыбление - по осени вылов и реализация рыбы. Промышленное рыболовство занимается добычей рыбы в крупных естественных водоемах. А рыбзавод стоит особняком.

- В данном случае организация не попадает ни туда ни сюда, поскольку за счет собственных средств занимается третьим направлением: воспроизводством водных биологических ресурсов. На территории Новосибирской области этим больше никто не занимается. Уж тем более производством краснокнижных рыб, таких как сибирский осетр. Поэтому действительно очень важное и знаковое мероприятие, с точки зрения природоохраны. И работы, которые здесь проводят, причем уже давно, очень важны для нашего региона, - считает Сергей Данильченко.

Пока мы беседовали со специалистами, шофер «Комсомолки» помогал выпускать осетрят на волю. Всю дорогу до редакции его глаза сияли. Периодически он вздыхал и говорил, какой же сегодня классный день! Как же приятно помочь такому делу! Ребята, ну вы хоть представляете, что в нашей речке теперь будет плавать осетр? Осетр! Эх, пусть растет. Давайте в следующем году снова сюда приедем на выпуск. Не знаю, как вы, а я точно хочу поучаствовать в таком мероприятии и помочь чем смогу...

БИЗНЕС-ПРЕСС