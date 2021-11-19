На снос незаконных ларьков и гаражей выделят еще 10 миллионов рублей

Неопрятных киосков в городе скоро не будет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

18 ноября на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственной деятельности и предпринимательству мэрия города представила проект бюджета на 2022 - 2024 годы. Одним из значимых решений, которые вынесли депутаты, стало увеличение расходов на демонтаж незаконных ларьков, павильонов и гаражей.

В следующем году планируется выделить дополнительно еще 10 миллионов на снос незаконно установленных ларьков. Изначально на это предусматривалось только 1,9 миллиона. Также депутаты предложили создать единую структуру, которая будет заниматься сносом построек, портящих внешний облик Новосибирска.

- При увеличении бюджетного финансирования работы по демонтажу объектов можно будет вести круглосуточно и круглогодично. Мы надеемся, что скоро вся эта работа будет сосредоточена в Городском центре наружной рекламы и в комитете рекламы и информации мэрии, - подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию Андрей Любавский.

Андрей Любавский.

Увеличение финансирования по демонтажу нужно для того, чтобы вместо ларьков мелких предпринимателей установить более сложные и крупные павильоны с признаками капитальных сооружений. За год планируют убрать более 400 гаражей и ларьков.

В ходе комиссии депутаты предложили упростить схему по демонтажу незаконных объектов на придомовой территории. Если на территории дома незаконно установлен киоск, его жителям нужно обратиться к участковому, в органы местного самоуправления. Обычно постановления выносят администрации районов, а окончательное решение о сносе ларьков примет городская комиссия по демонтажу.

О БЮДЖЕТЕ

Доходы Новосибирской области на 2022 - 2024 годы стали в последние дни основной темой для обсуждения на профильных комиссиях. В мэрии сообщили, что бюджет региона на предстоящий год вырос, однако по-прежнему остается дефицитным.

- Бюджет Новосибирска на 2022 год: доходы - 60,7 миллиарда рублей, расходы - 61,5 миллиарда рублей, дефицит - 800 миллионов. В 2023 году доходы предусмотрены на уровне 58,6 миллиарда рублей, расходы - 59,3 миллиарда рублей, дефицит - 700 миллионов рублей. В 2024 году доходы и расходы планируются в размере 59,76 миллиарда рублей, бюджет без дефицита, - сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков.

Собственные доходы области составят примерно половину - 30,4 миллиарда рублей. Еще примерно столько же - 30,3 миллиарда рублей - должно поступить в виде трансфертов из бюджетов областного и федерального уровня для выполнения в Новосибирске областных и общенациональных программ развития. Всего в 2022 году запланированы расходы в рамках 5 национальных проектов по 10 направлениям на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.

Бюджет области останется социально ориентированным: 40,7 миллиарда (66,1%) из общей суммы расходов - на социальную сферу, 33,5 миллиарда из этих денег выделят на образование. Также значительная часть бюджета - 10 миллиардов рублей - пойдет на развитие дорожного хозяйства и транспорта.

В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Вице-мэр Анна Терешкова выступила с докладом, сообщив, где запрещено гулять с домашними животными.

- Устанавливается запрет на выгул домашних животных в озелененных зонах отдыха, на детских и спортивных площадках, на территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, на пляжах, на кладбищах, на рынках, в местах проведения массовых мероприятий.

Проект решения Совета депутатов в Новосибирске будет принят в первом чтении.