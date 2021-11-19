Депутаты увеличат расходы на безопасность школьников

Не все школьники могут спокойно перейти дорогу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ежегодно происходит более 50 ДТП с участим детей. Задача властей - обезопасить пешеходные переходы возле школ и детсадов, для этого нужны светофоры, ограждения и новые тротуары на сумму 60 миллионов рублей. Нужна новая охрана - депутаты предложили заменить ЧОПы сотрудниками Росгвардии. Обо всех предстоящих работах - в нашем материале.

НА УРОКИ - ПО ОСВЕЩЕННЫМ УЛИЦАМ

Власти Новосибирска потратят 60 миллионов рублей на проект «Безопасный маршрут школьника». Это необходимая мера, поскольку некоторым детям приходится идти в школу по разбитым и неосвещенным тротуарам, перебегать дорогу без светофоров.

- Принципиальный момент - увеличение бюджета на проект «Безопасный маршрут школьника». В бюджете было заложено 50 миллионов рублей, теперь добавили еще 10 миллионов рублей. На что пойдут деньги? В основном на светофоры Т7 (мигающие желтые светофоры), на обозначение пешеходных переходов и на знаки вблизи образовательных учреждений, которые выходят на магистральные улицы. Также на некоторых участках будут сделаны тротуары и освещение, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию Игорь Титаренко.

Игорь Титаренко.

Депутаты надеются, что благодаря бюджету 2022 года получится закрыть потребность в пешеходных переходах в радиусе 50 метров от школ. В основном это касается магистральных дорог - именно там появятся новые зебры. Конкретные адреса определят на новой межведомственной комиссии с участием депутатов, мэрии и ГИБДД.

СНЕСУТ ГАРАЖИ

Родители часто наставляют младших школьников: «Не ходи через гаражи». Поводы для опасений обоснованны: с детьми запросто может случиться беда, ведь неизвестно, кого они встретят по дороге.

- Это простой пример проблемы, которую можно решить. В некоторых местах, где вблизи школ временные гаражи, творится безобразие, даже закладки оставляют. В комиссию Совета депутатов и в мэрию поступает множество жалоб от родителей. Нестационарные объекты не должны там находиться, это позиция не только департамента образования, но и каждого депутата, - подчеркнул председатель комиссии Игорь Титаренко.

РОСГВАРДИЯ В ШКОЛАХ

Третий пункт «Безопасного маршрута школьника» - охрана самих школ. Никто не хочет трагедий и драк между старшеклассниками, однако услуги охраны стоят слишком дорого. Поэтому школы охраняются ЧОПами, обычно это один дежурный сотрудник на посту с тревожной кнопкой. Депутаты предложили компромисс: передать новосибирские школы под охрану Росгвардии.

- Проблема охраны школ иначе не решится. Надо стремиться нанимать Росгвардию, заложить в бюджет следующего года суммы в два раза больше. Это гарантированная охрана наших детей, - уверен заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин.

В департаменте образования мэрии уточнили: сперва нужно проверить работу охранников в школах, а затем делать выводы. Нынешние охранники ЧОПов и так лицензируются по требованиям Росгвардии, но это только юридическая сторона. Реальные навыки охранников школ нужно еще проверить.

СПОРТШКОЛЫ

Четвертый пункт «Безопасного маршрута школьника» - спортивные секции и кружки. Любой родитель спокоен, если ребенок после школы не болтается на улице, а укрепляет здоровье и силу воли. В 2022 году в бюджете Новосибирска запланировано потратить на ремонт спортзалов более 14,9 миллиона рублей.

- В подведомственных мэрии спортшколах и клубах занимаются массовым спортом, а не подготовкой олимпийцев. Но мы видим, что у нас более 100 кандидатов в мастера спорта и несколько сотен спортсменов с разрядами среди молодежи. Как пример - спортшкола «Исток» в Октябрьском районе, в нее входят более 80% спортивных организаций района. Баскетбол, футбол, художественная гимнастика - это начальная стадия спортсменов, - говорит Игорь Титаренко. - Эти спортшколы созданы с целью оздоровления, вовлечения детей в спорт. Мы будем мыслить в этом направлении.