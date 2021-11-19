Академик Михаил Лаврентьев: биография, как создал Академгородок в Новосибирске

Михаил Лаврентьев был талантливым математиком. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска.

19 ноября 1900 года родился человек, прославивший себя и город Новосибирск на весь мир, — академик Михаил Лаврентьев, выдающийся математик и механик, основатель СО АН СССР и Академгородка в сибирских лесах. Лаврентьев сделал необычайно много для науки — и для новосибирских ученых его имя и дата рождения имеют особое значение.

Известен факт, что 19 ноября родился еще один Михаил, светило российской науки — Ломоносов. Объединяет судьбы ученых и то, что проспект в Академгородке, названный в честь Лаврентьева, украшает стенд со словами Ломоносова: «Богатство России прирастать будет Сибирью». И это не случайность.

НАУКОГРАД В СИБИРИ

Развитие сибирской науки было далеко не стремлением всей жизни будущего академика. Окончив физмат в Казани, он, как и все талантливые студенты, поехал в Москву. Там он, будучи аспирантом МГУ, попал в «Лузитанию» — математическую школу профессора Лузина для особо талантливых студентов. Талант довел Лаврентьева до Парижа: в 1927 году он отправился туда в командировку, чтобы писать научные работы. И произвел их столько, что потом, вернувшись в Москву, стал доктором наук без защиты диссертации.

Михаил Лаврентьев лезет на дерево, чтобы посмотреть, где именно начать строительство. Фото: предоставлено

Почти до самой старости Лаврентьев преподавал в МГУ, работал над теорией взрывов и атомными бомбами. Однако ученому хотелось большего.

— К середине 1950-х годов я многое уже перепробовал: занимался чистой математикой и ее приложением к механике и технике, пристрастился к экспериментам, приложил руку к созданию ЭВМ, был академиком-секретарем отделения физико-математических наук, участвовал в организации физтеха, много преподавал. Но у меня росло чувство неудовлетворенности, — пишет Лаврентьев в своих воспоминаниях.

Лаврентьев вместе с дочерью катается на лыжах. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска.

Внимание ученого обратилось на Сибирь, где он предложил создать научные комплексы. Там и появился нынешний Академгородок, место для которого Михаил Алексеевич выбрал, взобравшись на сосну. Кстати, во времена строительства Лаврентьев и получил свое уважительное прозвище Дед. По идее, он не должен был об этом узнать, но скрыть это не удалось.

УХА С АРМСТРОНГОМ

Другая, более близкая простым людям сторона Лаврентьева была не менее удивительна. И высоких, и простых гостей Михаил Алексеевич всегда встречал сам, относился и к студенту, и к президенту одинаково. Когда в Новосибирск в 1970 году приехал астронавт Нил Армстронг, Лаврентьев устроил ему теплый прием по-русски: увез кататься и рыбачить на Обском водохранилище, а потом — пикник с ухой собственного приготовления.

Пикник в Золотой долине (слева направо): космонавты Константин Феоктистов, Нил Армстронг, Георгий Береговой и академик Михаил Лаврентьев. Фото: предоставлено Музеем Новосибирска.

Впечатлил ученый и президента Франции Шарля де Голля. После визита в Академгородок тот сказал, что Лаврентьев сделал для России то же самое, что и Петр I.

Шарль де Голль во время визита в Новосибирск. Справа - академик Михаил Лаврентьев. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

КСТАТИ

Лаврентина в космосе

В Академгородке имя Лаврентьева носит, кажется, все, что окружает ученых и бегущих на пары студентов. В честь ученого назван не только проспект, но и Институт гидродинамики, библиотека, физматшкола при НГУ и лицей № 130. Аудитория № 4110 в главном корпусе НГУ в 2017 году тоже получила имя академика.

В городах Долгопрудном и Казани, родном городе ученого, также можно отыскать улицы Лаврентьева. А на Алтае и Памире — горные вершины. Более того, ученый оставил след даже в космосе. В 1979 году Крымская астрофизическая обсерватория открыла малую планету № 7322, которую назвали LAVRENTINA. Названа она на самом деле в честь не только самого Лаврентьева, но и его сына, который пошел по стопам отца, став специалистом в математике и математической физике.

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