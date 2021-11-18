Экспресс-доставка в Новосибирске: горячий кофе и продукты привезут от 10 минут

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Жители Новосибирска теперь могут заказать продукты на дом, которые привезут от 10 минут. Это намного быстрее, чем самим собираться в магазин, а потом возвращаться с тяжелыми сумками. Новую услугу запустили в Яндекс.Маркете. Курьеры доставят фрукты, овощи, мясо, крупы, бутилированную воду и многие другие товары.

Кроме продуктов, экспресс-доставка действует на готовую еду и горячий ароматный кофе. Если не хочется готовить утром, можно заказать на завтрак капучино с круассанами, сырниками или омлетом, и не готовить самим. Все это привезут к вашей двери в считанные минуты. Можно заказать готовый обед в офис, или ужин на большую компанию, когда ждете гостей, а на готовку нет времени. А может быть просто в какой-то момент захочется взбодриться горячим свежесваренным напитком, а выходить на улицу в холод не хочется.

МЕСТНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Маркет активно сотрудничает с местными производителями. В ассортименте раздела «Продукты от 10 минут» представлено около 3 тысяч товаров, около 35% из которых товары региональных производителей. Прежде всего это молочные и мясные изделия. Можно выбрать продукты Барнаульского молочного комбината, Сибирской Аграрной Группы, Лихачевского кондитерского комбината, Кудряшовского мясокомбината, продукты группы предприятий "Омский бекон",ТД Снеговичок и Тогучинское молоко. Ассортимент товаров такой же, как в магазинах у дома.

РАБОТАЮТ ДОПОЗДНА

Заказ можно оформить с самого утра, начиная с 7.30, и до позднего вечера, до 22.30, когда магазины у дома уже закрыты.

Мгновенная доставка стала возможна благодаря тому, что продукты и готовую еду привозят из дарксторов. Это небольшие склады, которые находятся по всему городу и охватывают 70% жителей Новосибирска. Они похожи на магазины, но вместо покупателей там работают сортировщики, они собирают заказы за 2-3 минуты, после чего передают курьерам, сотрудничающим с сервисом, а те привозят вам.

Дарксторы работают в Центральном, Заельцовском, Ленинском, Кировском, Железнодорожном, Дзержинском, Калининском и Октябрьском районах города. Сервис планирует в будущем расширять точки с такими мини-складами.

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКИ И БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ

Доставка любого заказа на сумму от 100 рублей – бесплатная. А до конца года на весь ассортимент в разделе «Продукты» действует скидка 30% на первый заказ . Кроме того, первые две недели при заказе продуктов в подарок можно получить бесплатный горячий кофе.