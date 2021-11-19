Как выбрать натуральный соевый соус в Новосибирске. Фото: архив компании

Трудно представить всеми любимые суши и роллы без соевого соуса. Да и многие другие блюда из азиатской кухни тоже! Вкус лапши, риса с овощами, салатов, жареной рыбы или мяса и даже некоторых десертов отлично раскрывается благодаря этой пикантной приправе. А много ли мы о ней знаем? Рассказываем жителям Новосибирска, как выбрать натуральный продукт, в чем его уникальность и польза, а еще попробуем вместе приготовить популярнейшие роллы.

Качественный продукт – какой он?

Итак, для начала выясним, как готовится натуральный соевый соус. Традиционный рецепт, который берет начало еще в древнем Китае, довольно сложный. К отборным соевым бобам и пшенице добавляется грибковая закваска, затем все это месяцами, а то и годами ферментируется в соленом растворе. Именно естественный процесс брожения - залог по-настоящему вкусного и полезного соуса. Далее смесь прессуют, получившуюся жидкость фильтруют, стерилизуют и разливают по бутылкам. Готово!

Этот же рецепт, иногда с небольшими изменениями, используют на современных заводах и высокотехнологичных фабриках. Да, времени это занимает порядочно, поэтому некоторые производители-конкуренты хитрят, предлагая покупателю под видом натуральной продукции химически изготовленный или разведенный соус. Найти в магазине действительно хороший продукт не так-то просто, однако есть несколько секретов, которые вам в этом помогут.

1. Изучите состав. Натуральный соевый соус не должен содержать искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов и прочих добавок.

2. Пометка «продукт естественного брожения» говорит о качестве товара.

3. Обратите внимание на цвет соуса: допускается оттенок от красновато-коричневого до коричневого, но никак не черного.

4. Жидкость не должна быть мутной или с осадком.

5. Неестественно заниженная цена.

Важный момент: если бутылка непрозрачная и вы не можете оценить внешний вид соуса, - это тревожный знак. Значит, производителю есть что скрывать.

Добавим, что даже самый качественный соевый соус нужно правильно хранить. Если бутылка еще не открыта, то подойдет комнатная температура, а если раскупорили - лучше поставьте в холодильник. Раньше указанного на упаковке срока соус, конечно, не испортится, но в тепле аромат может быстро улетучиться, а вкус ослабнуть.

Польза соевого соуса

Перечислять полезные свойства этого продукта можно долго.

Так, натуральный соевый соус является источником аминокислот и антиоксидантов, минералов, а также витаминов А, С, D, группы В. Все эти вещества позволяют долго сохранять молодость, красоту и здоровье, поддерживать иммунитет и давать отпор инфекциям, что особенно важно в пандемию.

Соус считается полезным и для сердечно-сосудистой системы, и для кровеносной, во многом потому, что в нем нет холестерина. Есть мнение, что эта приправа благотворно влияет на пищеварение, способствует очистке организма от токсинов и даже помогает предотвратить развитие рака.

Помимо прочего продукт имеет минимум калорий и много питательного белка, поэтому его добавляют в пищу даже во время диеты.

КСТАТИ

Топ-5 интересных фактов

1. В Японии соевый соус применяют повсеместно, каждый житель страны в среднем употребляет 6 - 7 литров в год.

2. Раньше этот продукт называли черным золотом, потому что многим он был не по карману.

3. Есть мнение, что при употреблении соевого соуса в организме улучшается циркуляция крови.

4. Соевый соус бывает разных видов и отличается по вкусу и консистенции: есть более острые, соленые или сладкие вариации.

5. Эта приправа в блюде вполне может заменить одновременно три ингредиента: соль, масло и майонез.

КОНКРЕТНО

Рецепт роллов «Филадельфия»

Самые популярные, пикантные и нежные роллы очень легко приготовить дома.

Нам понадобится:

• 500 г риса для роллов

• 250 г филе семги (или другой малосольной рыбы)

• 250 г творожного сыра «Филадельфия»

• 20 г порошка васаби

• 50 г рисового уксуса

• 20 г маринованного имбиря

• листы нори

• соевый соус «Ачим»

Приготовление:

1. Отварите рис.

2. Разведите порошок васаби холодной водой. Вливайте понемногу, чтобы получился густой крем.

3. Огурец разрежьте поперек, а затем тонкими длинными полосками.

4. Заправьте рис уксусом и размешайте. Чашку со смесью затяните пленкой.

5. Рыбу нарежьте тонкими длинными пластинками.

Фото: архив компании

Сборка:

1. На циновку положите лист нори, сверху рис, а затем переверните.

Фото: архив компании

2. На верхний лист нори положите сыр и огурец. Необходимо уложить все таким образом, чтоб половника листа нори оставалась чистой. Используя циновку, скрутите ролл.

Фото: архив компании

3. Сверху на рис уложите лосось. Снова пройдитесь циновкой, чтобы уплотнить. Разрежьте ролл смоченным в воде ножом.

Фото: архив компании

Фото: архив компании

4. Подавайте с имбирем, васаби и соевым соусом «Ачим». Приятного аппетита!

Фото: архив компании