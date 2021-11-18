За год в городе снесут 400 незаконных киосков и гаражей

Неаккуратные киоски - проблема многих больших городов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске, как и во многих других городах-миллионниках, есть одна серьезная проблема: незаконные гаражи и киоски, которые портят впечатление от города. Сибиряки уже не раз уже обращались с жалобами в мэрию, прокуратуру и просили помочь убрать незаконные стационарные объекты, однако добиться их сноса удавалось не всегда. Если учесть, что ровно через год Новосибирск станет новогодней столицей России, то эта проблема становится еще более актуальной: не хочется ударить в грязь лицом перед гостями города. А в 2023 году в столице Сибири и вовсе пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею: Новосибирску придется принять много иностранных болельщиков. Конечно, хочется, чтобы наш город остался в их памяти ухоженным и гостеприимным. В общем, поводов заняться решением этого вопроса вплотную - предостаточно. Это и обсудили на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

ПАРКОВКИ ТОЖЕ ВНЕ ЗАКОНА

Для того чтобы снести какой-нибудь незаконный объект, нужна целая армия подразделений мэрии города: департамент земельных и имущественных отношений, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства, департамент строительства и архитектуры, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и даже департамент связи и информатизации мэрии города.

Причем к объектам-нарушителям относятся не только гаражи и киоски, но еще и, например, парковки, которые находятся в собственности различных организаций. К примеру, земельный участок площадью 13 952 квадратных метра, находящийся в муниципальной собственности, еще в первом квартале 2018 года был предоставлен региональному управлению МВД в постоянное пользование для организации стоянки. Однако при проверке было установлено, что объект не используется и выглядит заброшенным.

Напомним, что в Новосибирске ввели новые нормы по сносу незаконных объектов. Если раньше собственники могли просто передвинуть свои киоски или заменить их на объект с иными характеристиками, то теперь подобные методы не сработают. Решение будет приниматься по территории, то есть с нее будут убраны не только сам торговый объект, но и всевозможные ограждения, которые владельцы регулярно возводят вокруг своих точек.

Андрей Гудовский. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

УБЕРУТ ПОРЯДКА 400 НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Андрей Гудовский, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения (депутатское объединение «Единая Россия»), рассуждает об этой проблеме так:

- В городе очень много нестационарных киосков еще с прошлых лет, когда не было ни контроля, ни порядка. Люди ставили киоски где хотели. Но сейчас ужесточились и законодательство, и порядок, и регламент. Многие места, которые в прошлом соответствовали правилам, сегодня уже не соответствуют. Также была принята схема, которая предусматривает места, где можно располагать нестационарные объекты. И многие киоски не попали в эту схему, а значит, теперь они стоят незаконно. Нужно либо менять схему и вносить в нее это место, либо убирать киоск, потому что он стоит незаконно. По плану этого года уберут порядка 400 нестационарных объектов, но к ним относятся и гаражи, и ларьки. Буквально за год-два все уберут.

Также во время комиссии депутаты предложили упростить схему по демонтажу незаконных объектов на придомовой территории.

- Нужно помнить, что придомовая территория - это общедолевая собственность жителей конкретного дома. И обязанности есть не только у органов местного самоуправления, но и у собственников. Они должны следить за своим имуществом и обязаны его содержать. Если же на территории дома незаконно установлен киоск, нужно обратиться к участковому, в органы местного самоуправления, - сказал председатель комиссии Андрей Гудовский.