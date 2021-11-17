История одной межнациональной семьи

Фотокорреспондент Денис Винокуров стал победителем в номинации «Фоторепортаж». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» состоялся посвященный дружбе народов конкурс журналистов под названием «Сила единства».

Понимая, как важно поддерживать мир в нашей многонациональной стране, министерство региональной политики Новосибирской области и медиагруппа «Комсомольская правда» организовали конкурс для представителей СМИ, чтобы поддержать авторов, которые знакомят жителей области с культурой разных народов. Конкурс проводился в трех номинациях: «Фоторепортаж», «Видеосюжет» и «Электронное издание».

Предлагаем читателям «Комсомолки» познакомиться с по-настоящему трогательными историями о дружбе народов.

История тренера по самбо из Чеченской Республики, который создал семью в Новосибирске, стала лучшей в номинации «Электронное издание». На фото - главный герой истории с семьей. Фото: личный архив

«ИЗ-ПОД КИНЖАЛОВ ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ»

Он - чеченец, она - русская. Абумуслим и Наталья познакомились в 1980-х годах. Родители не сразу приняли этот союз: слишком различаются культуры и традиции. Вопреки всему парень позвал любимую с собой на БАМ. Там пара и строила свою любовь и будущую семью.

- На БАМе проводили фестиваль национальных культур, мы с женой и сыном в национальных костюмах танцевали лезгинку. Помню, свет был приглушен, зал замер, а потом, когда мы закончили, все встали и аплодировали стоя. После говорили: «У вас из-под кинжалов искры летели, будто вы реально сражались», - делится теперь воспоминаниями глава семейства.

Сейчас Абумуслим Талхигов живет в Искитиме. Местные дали ему и второе имя, русское - Дмитрий Николаевич. Дмитрий-Абумуслим занимается патриотическим воспитанием детей и тренирует начинающих самбистов.

- В секции занимаются ребятишки самых разных национальностей: армяне, дагестанцы, русские, таджики, украинцы… Но все они - мои дети, я несу за них ответственность, - говорит тренер Талхигов.

Журналист Наталья Кривякина, подарившая читателям эту историю, заняла первое место в номинации «Электронное издание».

Фильм о том, как сплоченный народ защищал свою страну от фашистов, занял первое место в номинации «Видеорепортаж».

В РОССИИ БОЛЬШЕ СТА НАРОДОВ

- Во многих странах мира нет такой ситуации, как у нас - в Советском Союзе, в Российской империи, да и в нынешнем государстве: больше 100 народов - разных народов - объединены единой государственностью. И когда грянула война, расчет противника был и на разрушение этого единства наших народов. Но Гитлер и его воинская камарилья просчитались, - с таких слов экскурсовода Музея боевой славы воинов-сибиряков Александра Беседина начинается фильм, снятый телеканалом ОТС.

В Новосибирске никогда не было деления на национальности. И для всех была одна цель - победить. Разные судьбы героев переплетаются в глубокой работе журналиста Ольги Морозовой. Оживают черно-белые снимки, героические предки говорят с нами через своих потомков.

- Сообщение о вероломном нападении Германии пришло в Новосибирск около полудня. И за несколько часов изменилось все. Казалось, на площади собрался весь город: вместе они встанут на защиту Родины, - звучат слова диктора. Фильм «Воины Победы» пробирает до глубины души. Он признан лучшим в номинации «Видеорепортаж».

Мастер-класс по Петриковской росписи прошел в Новосибирском областном украинском культурном центре. Фото: Денис Винокуров

МАСТЕР-КЛАСС ПО УКРАИНСКОЙ ЖИВОПИСИ

В Новосибирске прошел семинар по Петриковской росписи. Искусство получило имя по названию украинского поселка Петриковка, откуда и берет свои корни этот вид народной живописи.

Сосредоточенные лица, аккуратные мазки: на фотографиях мы видим, как на белом листе бумаги постепенно расцветают волшебные узоры. Они живые, сочные, плавные, словно украинские напевы. Недаром ЮНЕСКО внесла эту живопись в список нематериального культурного наследия человечества.

Автор фотографии Денис Винокуров получил заслуженную награду за победу в номинации «Фоторепортаж».

Мастер-класс по Петриковской росписи прошел в Новосибирском областном украинском культурном центре. Фото: Денис Винокуров

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Сила единства»

Номинация «Электронное издание»

• I место - Наталья Кривякина, обозреватель «Искитимской газеты»

• II место - Юлия Назаренко, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Советская Сибирь»

• III место - Марина Теплякова, корреспондент «Барабинского вестника»

Журналист Наталья Кривякина заняла первое место в номинации «Электронное издание». Фото: Денис Винокуров

Номинация «Видеорепортаж»

• I место - Ольга Морозова, журналист телеканала ОТС

• II место - Александр Потянихин, корреспондент Информационного агентства «Новосибирск»

• III место - Рахиме Абдуллаева, журналист «РБК-ТВ Новосибирск»

Второе место в номинации «Видеорепортаж» занял Александр Потянихин, корреспондент Информационного агентства «Новосибирск». Фото: Денис Винокуров

Номинация «Фоторепортаж»

• I место - Денис Винокуров, фотокорреспондент «СибФМ»

• II место - Раиса Акилина, главный редактор «Северной газеты»

• III место - Владислав Некрасов, руководитель фотослужбы «Коммерсантъ-Сибирь»

Мы благодарим победителей за яркие, интересные и проникновенные работы!

Увидеть эти материалы можно на официальном сайте конкурса «Сила единства».