Муж Анастасии Иванцовой Айк Агабекян: что о нем известно, когда познакомились

Пара поженилась 18 ноября. Фото: aneistazzzi

27-летняя Анастасия Иванцова (которая теперь сменила фамилию на Агабекян) — популярный блогер, живет и работает в Новосибирске. Несколько месяцев она радовала своих подписчиков известиями о том, что совсем скоро выйдет замуж во второй раз. И вот день торжества наконец наступил: 18 ноября она обручилась с Айком Агабекяном. Когда муж Анастасии Иванцовой появился в ее жизни и что она о нем рассказывает — читайте в нашем материале.

Анастасия познакомилась с Айком 18 июня 2020 года. Это число стало для пары символичным: каждый 18-й день месяца будущий муж появлялся на фотографиях в блоге сибирячки.

— Ты у меня самый настоящий, самый нежный, самый внимательный, самый надежный, чуткий и верный мужчина, который смог сделать меня по-настоящему счастливой!!! — такими комплиментами осыпала она Айка. Кстати, девушка долгое время представляла избранника как друга и лишь недавно смогла сказать: «Это мой самый лучший муж».

КТО ТАКОЙ АЙК АГАБЕКЯН

Мужу Анастасии Иванцовой 29 лет. Блогерша долго не раскрывала его имени, не сообщала, кем он работает, только писала о том, как этот человек ее осчастливил.

Сам Айк — с чувством юмора. На вопрос регистратора загса: «Согласны ли вы добровольно вступить в брак?» — он ответил: «Сто процентов». Так же поступила и его невеста.

Напомним, Анастасия весь день радовала подписчиков деталями своей свадьбы, раскрывая их постепенно. Наибольший восторг вызвало пышное платье с очень длинным шлейфом, прямо как у сказочной принцессы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.