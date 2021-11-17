Под Новосибирском 10-летний мальчик заявил, что его побила пенсионерка: так она мстила за внука

Роман уверен, что пожилая женщина ударила его по голове. Фото: личный архив.

10-летние Миша* и Рома* учатся в одной школе в Коченевском районе. Почти с первого дня дети не поладили: что ни день, то потасовка мальчишек. Казалось, нервотрепка для родителей закончилась, когда Рома перевелся в другой класс. Но дети все равно виделись на улице. И одна из таких встреч закончилась заявлением в полицию. Роман говорит, что на него напала бабушка Миши. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта.

МЕСТЬ ПЕНСИОНЕРКИ

Рома и его мама рассказывают эту историю так: мальчик с друзьями играли в футбол на детской площадке. Потом на улицу вышел Миша.

- Подошел Миша, предложил играть по его правилам. Мальчишки не согласились. Миша стал материть детей и оскорблять их мам. Друг Ромы не выдержал, начал драться с Мишей. И в этот момент вышла бабушка Миши, - рассказала КП-Новосибирск мама Романа. – Вместо того, чтобы остановить эту драку, она сказала внуку: «Врежь ему!», и почему-то показала на моего сына. Хотя он вообще в этой потасовке не участвовал. Рома сразу сказал, что драться не будет. Сын у меня занимается карате, и у него принцип – не бить того, кто слабее его, и драться только на тренировках. Даже когда в школе этот Миша пытался его задирать, сын старался не раздувать конфликты. А Миша, почувствовав поддержку бабушки, набросился на сына.

Правда, потасовка закончилась быстро: мальчик-каратист уложил обидчика на землю. Но на этом история не завершилась: когда все дети разошлись, бабушка Миши, по версии Ромы, решила отомстить за внука и ударила его по голове.

- Мой сын потом мучился головными болями, врачи рекомендовали ему носить специальный воротник, потому что у него был ушиб головы, повреждены связки на шее, - описывает травмы ребенка мама мальчика. Она написала заявление в полицию.

«БАБУШКА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА, КАКИЕ ПОБОИ?»

А вот у семьи Миши совсем другая версия случившегося:

- Бабушка наша после инсульта только восстанавливается, она случайно увидела в окно, как внука повалили на землю, стали бить. У нее давление подскочило, приступ был, - рассказала КП-Новосибирск мама Миши. – О какой такой просьбе ударить другого ребенка вы говорите? А этот Роман постоянно бьет других детей, но все молчат почему-то! Он нашего Мишу постоянно задирал, никакие разговоры на него не действовали. И когда наша бабушка увидела эту драку и вышла, Роман обматерил ее, неприличный жест показал. Конечно, она не трогала ребенка! Вы как себе это представляете: женщина, которой 60 лет, бьет подростка, который выигрывал соревнования по карате? Ну смешно ведь! У нас ведь поселок смеется над этими рассказами!

Сейчас в этой истории разбирается полиция. Мама Романа подала заявление на бабушку Миши, а семья Миши – на Романа. А кому вы верите в этой истории?

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